E’ stata annunciata una grande novità per la notte dei Premi Oscar. Dal 2029 gli Academy Awards non saranno più trasmessi sulla tv americana, ma solo tramite la piattaforma online di YouTube.

Una svolta storica nella consegna dei Premi Oscar, il premio cinematografico più prestigioso e antico al mondo che è stato assegnato per la prima volta il 16 maggio 1929. La notte più lunga e magica del cinema cambia location visto che dal 2029 non sarà più trasmessa in diretta sulla tv generalista americana, ma bensì solo sulla piattaforma di YouTube.

Un accordo storico quello siglato tra l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences e la piattaforma video. Si tratta di una intesa che ha consegnato a YouTube tutti i diritti globali della notte degli Oscar a partire dalla 101° edizione prevista nel 2029. L’intesta tra l’Academy of Motion Picture Arts e la piattaforma dedicata ai video più famosa del web è stata siglata per cinque anni fino al 2033.

Dal 2029 quindi tutti i contenuti della notte dei Premi Oscar, red carpet, dietro le quinte e l’accesso al Governors Ball, saranno trasmessi solo sulla piattaforma di YouTube gratuitamente in tutto il mondo. Una scelta che permetterà di rendere l’evento di consegna dei Premi Oscar accessibile al pubblico mondiale grazie alla presenza di sottotitoli e audio in plurilingue.

Attenzione: la partnership tra l’Academy of Motion Picture Arts e YouTube non riguarda solo la notte degli Oscar, ma anche una serie di eventi e programmi legati all’Academy come: i Governors Awards, l’annuncio delle nomination, il Nominees Luncheon, gli Student Academy Awards e i Scientific and Technical Awards.

«Siamo entusiasti di avviare una partnership globale e articolata con YouTube, che diventerà la futura casa degli Oscar e della nostra programmazione annuale» sono le parole di Bill Kramer, CEO dell’Academy, e Lynette Howell Taylor, presidente dell’Academy. Grande entusiasmo anche da parte di Neal Mohan, CEO di YouTube, che ha sottolineato come questo accordo permetterà di far conoscere il mondo degli Oscar ad un pubblico su scala globale.