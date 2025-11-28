Prime Video ha svelato il cast completo che affiancherà Nicole Wallace nella nuova serie Original italiana girata in inglese “Postcards from Italy”, un progetto che promette di unire commedia, sentimento e un forte respiro internazionale. La produzione vede tra i volti principali Sebastiano Pigazzi, Filippo De Carli, Maria Vera Ratti nota già per “Il Commissario Ricciardi”, Niccolò Senni, Vincent Riotta, Paola Minaccioni e Martina Gatti, un ensemble che mescola giovani talenti e interpreti affermati del panorama italiano.

La serie “Postcards from Italy” nasce dalla creatività di Lisa Riccardi e Damiano Bruè, ed è diretta dalla premio Oscar Jessica Yu, già nota per il suo lavoro in titoli di successo come “Quiz Lady” e celebri serie statunitensi. Le riprese si sono svolte in Sicilia, tra paesaggi iconici e angoli meno conosciuti dell’isola, e si sono concluse da poco. Co-prodotta da Amazon MGM Studios e Gaumont Italia, la serie debutterà in esclusiva su Prime Video nel 2026 raggiungendo oltre 240 Paesi e territori.

Al centro della storia c’è Mia, interpretata da Nicole Wallace, un’ereditiera newyorkese abituata agli agi dell’Upper West Side che si ritrova improvvisamente catapultata a Palermo. Il nonno, deciso a farle mettere i piedi per terra, la spedisce in Sicilia senza denaro né privilegi, costringendola a lavorare come agente immobiliare nell’azienda di famiglia. Da qui prende vita un racconto brillante che gioca sui contrasti culturali, sulle sfide personali e sulla difficile arte di reinventarsi lontano dalla propria comfort zone. Tra equivoci, incontri inaspettati e un nuovo mondo tutto da decifrare, Mia dovrà imparare a cavarsela senza carte di credito né scorciatoie.

Nicole Wallace ha condiviso sui social tutta la sua emozione per la fine delle riprese di Postcards from Italy, confessando in un post su Instagram che chiudere questo capitolo le ha “spezzato il cuore”. L’attrice ha raccontato che lasciare il set, i compagni di lavoro e la Sicilia è stato più difficile di quanto immaginasse. Ha descritto l’avventura vissuta come qualcosa di irripetibile, ricco di momenti intensi e ricordi che porterebbe con sé per sempre. Secondo Wallace, l’atmosfera sul set è stata “magica e travolgente”, proprio come lo spirito della serie che il team ha costruito insieme.