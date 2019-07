Grandi cambiamenti per qual che riguarda il Digitale Terrestre: le frequenze 45 e 55 subiranno una variazione che comporterà la chiusura dei canali Pop (45) e Cine Sony (55).

Pop e Cine Sony abbandonano il DTT, al loro posto Boing Plus e (provvisoriamente) Mediaset Extra 2

Al loro posto arriveranno: sul canale 45 Boing Plus, mentre sul canale 55 arriverà provvisoriamente e “sottolineamo” provvisoriamente, una diversa versione di Mediaset Extra, Mediaset Extra 2.

DDT: da lunedì 8 scompariranno CineSony e POP

Dopo un susseguirsi di indiscrezioni, arriva la notizia ufficiale, da lunedì 8 luglio 2019, spariscono dalla numerazione del digitale terrestre i canali Pop e Cine Sony.

Boing Plus sarà sicuramente un canale dedicato ai giovanissimi la cui numerazione si incastra proprio nei canali dedicati ai ragazzi, mentre per Medaset Extra 2 dovrebbe essere come nello stile di Mediaset Extra un canale dedicato alle repliche dei programmi cult del gruppo Mediaset.

Chiudono Cine Sony e Pop. Sony abbandona definitivamente il DDT?

A nemmeno due anni di attività di Cine Sony, canale della Sony Picture, dedicato alla programmazione di films, dai classici alle novità vengono cedute a Mediaset dove vi collocherà Boing Plus e Mediaset Extra 2. Quest’ultimo sarà un “clone” di Mediaset Extra con la medesima programmazione.

Cine Sony, è stato un canale televisivo che ha offerto ai telespettatori il meglio del cinema in TV: dai blockbuster alle prime TV, passando per pellicole immortali, veri classici della tradizione che hanno conquistato il cuore dei più.

Inoltre il canale è stato visibile al numero 52 di Tivùsat, ma non sappiamo se l’approdo dei nuovi canali saranno visibili anche su questa piattaforma.

Pop è stato un canale televisivo rivolta principalmente a un target di bambini di età compresa tra i 6 e i 9 anni. Già presente nell’etere televisivo britannico nella sua versione dal 2003, l’emittente subentra nel panorama televisivo italiano in sostituzione di Neko TV il 4 maggio 2017 che contestualmente termina le trasmissioni e si posiziona alla medesima postazione LCN del digitale terrestre. Dal 6 novembre 2017 al 4 luglio 2019 è stato disponibile anche via satellite, gratuitamente, tramite la piattaforma Tivùsat. Lo speaker del canale è Marco De Domenico.

L’avventura della Sony in Italia durata solo due anni

La Sony, dunque getta la spugna a distanza di due anni dalla sua avventura di broadcaster in Italia. I canali 45 e 55 nonostante offrissero dei contenuti interessanti, non hanno registrato i risultati sperati e quindi, inevitabile la chiusura. Cosa non ha funzionato?

Mediaset d’altro canto essendo una grande azienda in eterna espansione, ha pensato bene di acchiappare al volto questa occasione ghiotta, così da arricchire il suo pacchetto di canali già molto cospicuo.

Vi mancheranno questi canali? Sicuramente un bel pò di mamme saranno “disperate” per la chiusura di Pop, notoriamente un canale dedicato ai più piccoli… Ma niente paura!! Boing Plus offrirà sicuramente un prodotto adatto a bambini e ragazzi…

Per gli amanti dei film in tv, che hanno seguito Cine Sony, si dovrà trovare qualcosa di alternativo.