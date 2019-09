Pomeriggio 5: Gianmarco Onestini vola in Spagna | Video Mediaset

Ecco il video Mediaset del servizio andato in onda quest’oggi a Pomeriggio 5. Gianmarco Onestini ha salutato Barbara d’Urso svelandole come gli è arrivata la chiamata per partecipare al Grande Fratello spagnolo. Finita l’esperienza al GF 16, infatti, il fratello dell’ex tronista di Uomini e Donne ha ricevuto una chiamata molto importante e ha deciso di cogliere la palla al balzo. Onestini si è quindi preparato per la nuova avventura, ha preparato le valige e prima di prendere l’aereo ha mandato un video alla d’Urso. A lei ha detto grazie per avergli dato l’opportunità che ha permesso alla Spagna di notarlo e chiamarlo nel loro cast. Cosa succederà ora?

Barbara d’Urso gli ha augurato di rimanere in terra spagnola il più a lungo possibile. Ci riuscirà?