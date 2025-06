Pilar Fogliati è stata scelta da Paolo Genovese come protagonista della commedia romantica corale “Follemente” in cui interpreta una ragazza al suo primo appuntamento, piena di pensieri ed emozioni che hanno i volti di Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini e Maria Chiara Giannetta. La commedia si è aggiudicata il Premio come migliore commedia ai Nastri d’Argento.

Nastri d’Argento 2025, intervista esclusiva a Pilar Fogliati

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Pilar Fogliati. L’attrice ha commentato così il successo del film: “E’ sempre una bella soddisfazione quando il pubblico riempie le sale. E’ bello immaginare un cinema bello, sano e soprattutto di casa nostra”. In merito al suo personaggio, Pilar ha rivelato: “Mi ha lasciato un grande romanticismo. Ci sono poi domande che mi pongo continuamente sulla nostra generazione, su come l’amore sta cambiando, sul mondo delle relazioni, su quanto coraggio si ha rispetto a prima”.

Intanto, sono ultimate da poco le riprese della terza stagione di “Cuori“, la serie Rai ambientata in un ospedale torinese. Il complesso intreccio tra il rinomato professor Cesare Corvara (Pecci), il suo allievo di fiducia Alberto Ferraris (Mortara) e la talentuosa cardiologa Delia Brunello (Fogliati) ha rappresentato il cuore narrativo delle prime due stagioni, mescolando le loro turbolente vicende personali con le sfide professionali del reparto di cardiologia dell’ospedale Molinette di Torino.

La storia tra Alberto e Delia, un tempo legati sentimentalmente, si è protratta in un continuo equilibrio tra attrazione e rinuncia. Tuttavia, proprio sul finale della seconda stagione, il loro legame è tornato prepotentemente alla ribalta: un momento intenso e drammatico ha portato a un bacio carico di significato, tanto atteso dai fan, che ha riacceso la speranza nonostante il tentativo di Karen, la moglie di Alberto, di ricucire il loro rapporto coniugale. Pilar Fogliati, ai nostri microfoni, ha dato qualche anticipazione: “Posso dire che succede di tutto, la storia riparte qualche annetto dopo ed è già uno spoiler grandissimo”.