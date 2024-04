Se alcuni conduttori hanno lasciato l’emittente pubblica, in Rai c’è il gradito ritorno di Piero Chiambretti che condurrà un programma dal titolo ‘Donne sull’orlo di una crisi di nervi‘. Vediamo insieme di cosa parla il comedy show e quando andrà in onda.

‘Donne sull’orlo di una crisi di nervi’: il nuovo comedy show di Piero Chiambretti

Dopo 15 anni in Mediaset, Piero Chiambretti ha deciso di tornare in Rai dove sarà alla guida di un nuovo programma su Rai3. Il titolo è già significativo di quello che vedremo in onda dato che il comedy show esplorerà l’universo femminile in rapporto con gli accadimenti del mondo. Non mancheranno anche diversi riferimenti ai fatti di cronaca con interventi di riflessione, musica e tanta comicità. Prodotto da direzione Intrattenimento Prime Time, il primo appuntamento di ‘Donne sull’orlo di una crisi di nervi’ andrà in onda a Maggio in prima serata su Rai3. Ancora da ufficializzare la data che dovrebbe essere il 7 Maggio.

Come spiegato dall’Amministratore Delegato, Roberto Sergio, e dal Direttore Generale Giampaolo Rossi:

“Lo avevamo anticipato da tempo e siamo soddisfatti di riaccogliere uno dei personaggi più istrionici e amati della televisione italiana. Siamo certi che Piero Chiambretti, grande conoscitore della televisione, saprà riprendere quel viaggio iniziato in Rai nel 1989 con la stessa ironia e quel suo essere mai scontato“.

Piero Chiambretti, ospite in coppia con Nino Frassica nel ritorno di ‘Lascia o raddoppia’, è entusiasta del suo approdo in Rai e scherza sui recenti addii di Fabio Fazio e Amadeus, passati entrambi al Nove:

“Contento di tornare a casa, spero di trovare ancora qualcuno“.

Anticipazioni sul programma

Donne sull’orlo di una crisi di nervi’ prevede un cast fisso di editorialisti, ospiti a sorpresa, ballerini e stand-up comedian al femminile che si alterneranno per intrattenere il pubblico. Si tratta di un comedy club animato dal ritmo e dal sarcasmo e guidato da uno dei più innovativi autori e conduttori della tv italiana.