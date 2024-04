L’amministratore delegato del gruppo MFE-MEDIAFOREUROPE, Pier Silvio Berlusconi, in una intervista al Tg5 anticipa i risultati economici dell’esercizio 2023 del gruppo, approvati dal Consiglio di Amministrazione, nettamente superiori alle stime aziendali di inizio anno: “E’ stato un anno da incorniciare”. Gli utili 2023 di MFE-MediaForEurope (escluso il contributo di Prosiebensat1) saranno di 217,5 milioni di euro con una crescita del 17,7% rispetto al 2022.

Pier Silvio Berlusconi: “MFE-MediaForEurope continua a crescere” – Video

“Abbiamo fatto crescere l’azienda e remunerato gli azionisti. L’utile netto – escludendo l’impatto contabile derivante nei due esercizi dalla contribuzione della partecipazione in Prosiebensat1 – è positivo per 217,5 milioni di euro, in netta crescita (+17,7 %) rispetto ai 184,7 milioni di euro del 2022”. E’ quanto dichiarato al termine del consiglio di amministrazione, da Pier Silvio Berlusconi, che ha rilasciato un’intervista al TG5, dichiarando: “La nostra holding ha chiuso un anno davvero da incorniciare. Abbiamo fatto tutto ciò che un’azienda quotata in Borsa può e deve fare. Abbiamo investito sullo sviluppo consolidando la nostra televisione spagnola, crescendo nella partecipazione in Germania e abbiamo remunerato tutti gli azionisti, in più senza aumentare in modo significativo il nostro debito. Quindi davvero bene”.

Pier Silvio Berlusconi: siamo tornati ad assumere

“Siamo tornati ad assumere, per una questione etica” Il Ceo di MFE ha parlato della crescita occupazionale, in controtendenza rispetto ai colossi dei Media mondiali che lo scorso anno hanno tagliato quasi 100mila posti di lavoro: “Noi abbiamo deciso, oserei dire per una questione di etica imprenditoriale, di tornare ad assumere. Nel 2023 c’eravamo dati un obiettivo di 250 nuove assunzioni, posso dire che abbiamo chiuso con ben oltre 300 nuovi ingressi. E vorremmo fare la stessa cosa nel 2024 e nel 2025, assumendo soprattutto giovani e donne”.

Ottimi risultati per la raccolta pubblicitaria

Bene anche i risultati ottenuti in termini di raccolta pubblicitaria nel primo trimestre 2024. Pier Silvio Berlusconi al Tg5 ha anticipato i dati ottenuti nel primo trimestre 2024, addirittura superiori al 5% precedentemente comunicato: “Abbiamo trovato un mercato davvero tonico. I nostri ricavi pubblicitari in Italia e Spagna hanno registrato una crescita nel primo trimestre del 6%. Questo è bello per Mediaset – ha concluso l’amministratore delegato di MFE – ma è un buon segnale per tutta l’imprenditoria, perché spesso la pubblicità è cartina di tornasole di ciò che avverrà a livello economico”.