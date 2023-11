Pier Silvio Berlusconi annuncia che “L’isola dei Famosi” si farà. Durante un incontro con la stampa per fare il punto sui risultati dei programmi andati in onda su Mediaset, l’ad ha parlato anche del noto reality e di chi ci sarà alla sua conduzione. Scopriamo insieme cosa ha detto.

Torna L’Isola dei Famosi, l’annuncio dell’ad Pier Silvio Berlusconi

Il prossimo anno, un altro reality andrà in onda su Canale 5. Dopo il Grande Fratello, che molto probabilmente chiuderà i battenti verso la primavera, ecco tornare ‘L’Isola dei Famosi‘. Ad annunciarlo è stato Pier Silvio Berlusconi che ha spiegato come il programma sia regolarmente nei palinsesti del prossimo anno. Noi di SuperGuidaTv, con il nostro inviato Nunzio Zeccato, siamo stati alla conferenza stampa in cui l’ad Mediaset ha tratto una sorta di bilancio di questi mesi.

Queste le sue parole su un ritorno in prima serata dell’Isola dei Famosi:

“È in palinsesto, ci sarà e dovrebbe partire in primavera, tra fine marzo e inizio aprile. Un po’ anticipata rispetto all’anno scorso“.

Ma chi ci sarà alla conduzione della diciottesima edizione? Le scorse tre, sono state condotte da Ilary Blasi e Pier Silvio Berlusconi fa capire che c’è una trattativa in corso per affidare a lei anche questa edizione.

“Sulla conduzione, così come avevo già detto la scorsa estate (se vi ricordate in occasione della presentazione dei palinsesti), avevo detto che noi siamo soddisfatti di Ilary Blasi e non abbiamo molto da dire. E quindi l’intenzione, ad oggi, sarebbe quella di andare avanti con lei, non abbiamo motivi per non farlo. Ma dobbiamo ancora parlarne con lei dal punto di vista contrattuale, è quindi ancora un’intenzione ad oggi e dobbiamo vedere. Non te dò come notizia ma probabilmente l’Isola sarà con Ilary Blasi“.

La Blasi, tra Unica e l’udienza del divorzio

In attesa di parlare con Mediaset, Ilary Blasi recentemente è stata impegnata nelle riprese di ‘Unica’, trasmesso sulla piattaforma di streaming Netflix. Il docufilm racconta la sua verità sulla fine del matrimonio con Francesco Totti. Tra i prossimi appuntamenti per la showgirl c’è anche, a fine gennaio, l’udienza sul divorzio.