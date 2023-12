Nell’anno in cui Mediaset ha perso il proprio Fondatore Silvio Berlusconi, l’azienda ha deciso di augurare Buon Natale ai telespettatori con uno spot diverso da quelli abituali. Per la prima volta nella storia del gruppo televisivo di Cologno Monzese, a porgere l’augurio al pubblico è direttamente la voce dell’Amministratore delegato Mediaset Pier Silvio Berlusconi che ha accettato, con spontaneità, di trasmettere ai telespettatori il proprio calore e i propri auguri: «Per Natale abbracciate tutte le persone che amate. Abbracciate chi è vicino e anche chi è sempre e comunque nel vostro cuore. Mediaset augura un Natale sereno a tutti». Con queste parole Pier Silvio ha voluto dare un abbraccio virtuale ai tanti telespettatori che ogni giorno, da decenni, si sintonizzano sui canali televisivi di Mediaset.

Pier Silvio Berlusconi: il discorso ai dipendenti Mediaset. La sua voce nello spot di Natale

Evidente, anche se soltanto accennato, il riferimento all’abbraccio ideale esteso anche a chi

non c’è più. Il nuovo spot di auguri Mediaset sarà in onda da venerdì 22 dicembre 2023.

Inoltre, il gruppo Mediaset e Pier Silvio Berlusconi ringraziano la cantautrice Elisa per aver concesso la colonna sonora dello spot, che sarà parte anche del suo concerto-evento che verrà trasmesso il 24 dicembre in prima serata su Canale 5.

Pier Silvio Berlusconi: discorso integrale ai dipendenti Mediaset

Pier Silvio Berlusconi ha inoltre nelle scorse ore radunato tutti i dipendenti di Mediaset per un abbraccio e uno scambio di auguri di Natale. A loro, l’amministratore delegato ha voluto rivolgere un ringraziamento speciale. Ecco il discorso integrale di Piersilvio Berlusconi ai Dipendenti Mediaset.

“Che bello che essere qua con voi. Devo dire che è tanto che sentivo il bisogno di darvi un abbraccio. Un abbraccio affettuoso, oggi mi avete già dimostrato nel mio passaggio un affetto incredibile, ma di darvi anche un abbraccio di gratitudine per tutto il vostro grandissimo lavoro. Signore e signori, questa è Mediaset! Fatevi sentire! Noi siamo Mediaset! Bello vedervi veramente, bello vedervi. Ormai è Natale quindi nessun discorso come potete immaginare, lasciamo tutti gli incontri che parlano delle nostre strategie, del nostro lavoro a dopo il Natale. Vi dico solo due parole sull’anno che stiamo per chiudere”.

Un anno tostissimo, molti di voi ne sono più consapevoli, altri probabilmente hanno avuto meno maniera di capire quanto è stata dura. La faccio veramente brevissima, la coda di una pandemia che non finisce, due guerre, l’inflazione, un mercato della pubblicità che è sempre più attaccato dai giganti del web. Verso marzo ci siamo trovati a dover gestire un buco, una mancanza a bilancio di oltre 90 milioni di euro. Una bella preoccupazione, un bel problema. Noi siamo quotati in borsa, dobbiamo dare un prodotto di qualità sempre e comunque al nostro pubblico ma anche fare risultato. Ebbene, Mediaset si è rimboccata le maniche ancora una volta e con grande energia ci siamo messi a lavorare, a lavorare e a lavorare”.

Abbiamo cercato nuove efficienze, certo, ma con un faro guida, senza mai toccare la qualità e la quantità del prodotto e senza mai toccare l’occupazione. E oggi posso dirvi che abbiamo superato ogni nostro obiettivo. I ricavi sono andati bene, i risultati economici saranno ottimi. E i risultati di ascolto sono andati benissimo, un record. Io ragazzi di questo devo ringraziare, voglio ringraziare, sento il bisogno di ringraziare tutti voi. Grazie, è solo grazie alla vostra energia, diciamolo chiaro, al senso di appartenenza unico che caratterizza la nostra azienda, che noi riusciamo davvero a fare ancora questi risultati”.

“Vi dico un’ultima cosa professionale, poi ci godiamo un po’ quella che per me e penso per tutti noi oggi è una festa. Vedete il risultato di quest’anno? Senza dubbi. è un risultato che ha dell’incredibile, non è frutto solo di un grande sforzo fatto con grande energia come dicevo ma viene dal lavoro portato avanti negli ultimi anni, un lavoro che è stato fatto guidati da una strategia ma anche da quella spinta in più che si chiama coraggio”.

“Mediaset con grande spirito imprenditoriale ha continuato a investire, ha costruito un sistema cross mediale unico, ha allargato i propri confini e oggi ha anche una dimensione già internazionale e questo ci fa stare sul mercato meglio di tutti, tutti i player europei. Quindi io direi che anche per questo Devo ringraziarvi perché ogni investimento, ogni innovazione non ha nessun senso senza avere alle spalle la forza, il lavoro degli uomini che rendono tutto concreto. Vi meritate, ci meritiamo un altro applauso caldissimo. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Ma questo è anche il primo Natale che viviamo dopo la scomparsa del mio amatissimo papà”.

“Grazie. Oggi il mio lavoro, il nostro lavoro, assume anche un significato diverso. Non dobbiamo lavorare solo per il bene della nostra Mediaset. Dobbiamo lavorare anche per continuare a rendere mio padre, il nostro fondatore, orgoglioso. Orgoglioso di tutti noi. Grazie. Ora, io vorrei vedere e condividere insieme a tutti, alla nostra Mediaset, un ricordo del mio papà. Che dire? Avete sentito? Mio papà mi è rimasta questa espressione. La conoscevo, me l’ha trasferita”.

“Lui aveva il sole in tasca. E oggi lui qui con noi sarebbe stato felicissimo, perché io qui vedo tante persone con il sole in tasca. Mi raccomando, tenetelo sempre acceso, tenete il sole acceso. È un gran bene per voi e per tutte le persone che incontrerete nel vostro lavoro e nella vostra vita. Grazie. Quando ho ricordato mio padre, pochissimo dopo la sua scomparsa, io ho usato due parole che per lui avevano un grande valore e le parole sono libertà, e rispetto”.

“Oggi a voi voglio dire un’altra parola che per lui era importante, ma una parola che è impressa nel DNA di Mediaset, di tutti noi, e la parola è futuro. Futuro non inteso solo come descrizione di un arco temporale, Futuro inteso come un modo di essere, un modo di affrontare la vita, un modo di lavorare. Bene, io non ho nessun dubbio. Lo vivo, lo sento, lo percepisco tutti i giorni. Noi tutti insieme siamo futuro. Tutti voi. Grazie. Tutti. Tutti voi siete parte del futuro di Mediaset, perché Mediaset è qualcosa di più di un’azienda di successo. Mediaset, e lo dico con tutto il cuore, per noi è casa, famiglia e futuro. Grazie Mediaset, buon Natale! Vi voglio veramente bene”.

