Duilio Giammaria torna con una nuova edizione di “Petrolio“, il programma di approfondimento trasmesso in prima serata su Rai3. Ecco le anticipazioni e i temi al centro della puntata in onda questa sera, martedì 27 febbraio 2024.

Petrolio 2024, stasera al via la nuova edizione su Rai3

Martedì 27 febbraio 2024 dalle ore 21.20 appuntamento con la nuova edizione di Petrolio, il programma di approfondimento condotto da Duilio Giammaria trasmesso in prima serata su Rai3. Anche quest’anno l’obiettivo del programma è di cercare, analizzare e valorizzare le ricchezze che l’Italia possiede. Spazio ai tesori artistici e culturali, ma anche alle capacità imprenditoriali e i talenti che aspettano di essere utilizzati, di essere “estratti” come se fossero appunto il petrolio, l’oro nero del Paese.

Lontano dal genere talk show, Petrolio si presenta come un programma assertivo e comunitario pensato per il grande pubblico della televisione generalista. Il conduttore interpella la comunità scientifica internazionale, attraverso i suoi più comprovati studi. Non solo, spazio agli aggiornamenti sulle migliori ricerche. Durante ogni puntata del programma che si ispira alla tradizione della divulgazione e dell’inchiesta giornalistica spazio a reportage, inchieste e racconti di vita.

Le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata di Petrolio 2024 su Rai3

Durante la prima puntata di Petrolio 2024 di stasera, martedì 27 febbraio, spazio al racconto dedicato alle Big Oil internazionali. Tutte erano a conoscenza dell’emergenza climatica da circa 50 anni. Oggi in tutto il mondo viviamo sulla nostra pelle gli effetti della crisi climatica e di come il clima abbia cambiato e modificato il pianeta intorno a noi. Solo in Italia si sono registrate 80000 morti premature dovute a inquinamento e 110 miliardi di danni dovuti a eventi climatici catastrofici.

Dati allarmanti che richiedono una risposta immediata. Tra i primi obiettivi da raggiungere è ridurre il CO2 e gas serra. Questo traguardo però apre nuove sfide per il nostro paese e per il mondo. Dall’idrogeno al fotovoltaico quali sono le soluzioni per curare il pianeta? Di chi ci possiamo fidare? Tra gli ospiti della prima puntata: Naomi Oreskes, storica della scienza; Mons. Vincenzo Paglia; Alessandro Lanza, Fondazione Eni E. Mattei; i giornalisti Lorenzo Colantoni e Giuseppe Oddo, Paola Michelozzi, epidemiologa ambientale; Gloria Riggio, poeta.

