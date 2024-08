Durante le Olimpiadi di Parigi 2024, Angela Carini si è ritirata dal suo incontro di boxe contro Imane Khelif dopo soli 46 secondi. Quali sono le motivazioni che hanno portato l’atleta a ritirarsi dalla competizione?

Perché Angela Carini si è ritirata contro Imane Khelif, parla il coach: «Poteva vincere, era indignata»

La decisione di Carini è stata motivata da preoccupazioni per la sua sicurezza e per un forte dolore subito dopo essere stata colpita da due potenti pugni di Khelif. Angela Carini ha dichiarato che, pur sentendosi sconfitta, ha preferito dare priorità alla sua salute e benessere. Ha spiegato che a volte la maturità sta nel riconoscere i propri limiti e fermarsi quando necessario​.

Imane Khelif è una pugile algerina con una storia di controversie legate ai test di genere, il che ha sollevato dubbi sulla sua idoneità a competere nella categoria femminile. Tuttavia, nonostante le discussioni, è stata autorizzata a partecipare ai Giochi Olimpici dalla commissione organizzatrice.

Il coach di Angela Carini, Emanuele Ronzini, racconta la reazione della pugile della Polizia di Stato quando ha saputo chi sarebbe stata la sua avversaria. «Sarebbe stato più facile non presentarsi, perché tutta Italia da giorni le chiedeva di non combattere. Ma Angela era motivata, voleva farlo. Certo al sorteggio, quando ha conosciuto l’avversaria, mi ha detto “non è giusto”. Ma qui oggi non c’è stata premeditazione».

La proseguito dicendo: “Ha abbandonato dopo aver preso un pugno, mi ha detto che non se la sentiva, che non voleva combattere. Ho provato a dirle di arrivare almeno alla fine della prima ripresa, così ci saremmo confrontati, ma niente”.

Le parole di Angela Carini

“Io non sono nessuno per giudicare questo match. Per me va bene così, io sono salita sul ring, l’ho fatto per mio padre, fino all’ultimo, poi scusatemi ma io ci ho messo tutta me stessa”.

Lo dice l’atleta (in lacrime) ai microfoni della Rai, dopo l’abbandono del match contro la pugile algerina Imane Khelif. Subito dopo essere uscita dal ring aveva detto “ero salita sul ring per combattere. Non mi sono arresa, ma un pugno mi ha fatto troppo male e ho detto basta”.

Il momento del ritiro:

