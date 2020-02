La prima puntata di Pechino Express 2020 è già andata in onda. Chi è stato eliminato? Quale coppia ha dovuto lasciare il gioco? Il programma in onda su Rai 2 e condotto da Costantino Della Gherardesca ha esordito nel migliore dei modi. Confermati gli ascolti. Rispetto all’ultima edizione in onda, però, quest’anno il cast è subito apparso più centrato. Scopriamo dunque insieme cosa è accaduto nella prima puntata in onda l’11 febbraio 2020.

Pechino Express 2020 prima puntata: cosa è accaduto?

Nella prima puntata di Pechino Express 2020, una puntata in onda su Rai 2 nella prima serata di martedì 11 febbraio 2020, è accaduto veramente di tutto. Le dieci coppie in gara hanno fin da subito dovuto affrontare varie peripezie.

Il viaggio è partito al largo dell’Isola del Buddha d’oro. Il secondo giorno, però, tutti hanno dovuto affrontare la furiosa lite all’interno della coppia padre e figlia. I due hanno messo in luce fin da subito il loro carattere. Entrambi forti e fumantini sono arrivati ad un duro scontro. Le difficoltà, la lontananza da casa e le varie privazioni hanno cioè fatto scattare subito un certo nervosismo che è sfociato in una lite accesa in cui entrambi hanno usato parole forti e che, a sangue freddo, molto probabilmente non si sarebbero mai detti.

Il viaggio è poi proseguito attraverso la foresta vergine di Khao Sok fino ad arrivare nel Thamma Park. E’ qui che si è svolta la prima prova della nuova edizione del programma di Rai 2. Ad avere la meglio è stata la coppia dei Guaglioni. I due bei giovani hanno vinto la possibilità di arrivare a Surat Thani, meta della prima puntata, in tutta comodità.

Proprio a Surat Thani, però, Costantino ha atteso le altre coppie che, invece, hanno dovuto faticare, e non poco, per poter arrivare a destinazione prima di conoscere il fatidico ordine di arrivo.

Durante il viaggio a far ridere i telespettatori sono stati soprattutto Asia Argento che ha capito fin da subito come farsi offrire passaggi dagli sconosciuti spingendo la compagna ed amica a mostrare tutta la sua sensualità.

Oltre a loro anche Enzo Miccio. Tutti oltretutto si stanno ancora chiedendo come abbia fatto a viaggiare con una camicina bianca senza mai sporcarsi.

Pechino Express 2020 eliminati: la coppia che ha abbandonato il gioco

Gli eliminati della prima puntata sono stati Marco Berry e la figlia Ludovica Marchisio. La coppia padre e figlia, come direbbe Simona Ventura, è “durata quanto un gatto in tangenziale“.

A decretare la loro uscita di scena è stata la coppia dei Gladiatori composta da: Max Giusti e Marco Mazzocchi. Dovendo scegliere fra i penultimi ovvero fra loro e i parlermitani Claudio Cesisa e Annandrea Vitrano, i Gladiatori hanno pensato di rimandare a casa Berry e la figlia per il loro atteggiamento. A quanto pare i forti scontri e l’alta tensione hanno impedito ai due concorrenti di mostrarsi pronti ad affrontare il gioco e le sue sfide.