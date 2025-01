Parthenope di Sorrentino arriva su Netflix: trama e quando in streaming

Dopo qualche mese dall’arrivo nelle sale cinematografiche, Parthenope arriva ora su Netflix. Il film di Paolo Sorrentino che ha incassato oltre 7,5 milioni al botteghino approda sulla piattaforma di streaming. Scopriamo insieme quando andrà in onda, la trama e il cast.

Parthenope arriva su Netflix: quando in tv e trama del film

È il film di Paolo Sorrentino più visto in assoluto, superando anche “La grande bellezza” del 2013. Parthenope, uscito nelle sale a ottobre, ha già incantato milioni di spettatori che sono rimasti affascinati dalla trama e dalle bellezze della città di Napoli mostrate nel film. La pellicola ora dal 6 febbraio 2025 sarà disponibile in streaming su Netflix.

Ma qual è la trama di Parthenope? Tutto ruota intorno alla protagonista, l’attrice Celeste Della Porta che interpreta Parthenope, una donna in carne e ossa che viene seguita dalla sua nascita (intorno al 1950) ai giorni nostri. Come spiegato dal regista:

“Parla del lungo viaggio della vita di Parthenope, dal 1950, quando nasce, fino a oggi. Un’epica del femminile senza eroismi, ma abitata dalla passione inesorabile per la libertà, per Napoli e gli imprevedibili volti dell’amore“.

Il cast e curiosità del film

Il film, il decimo di Paolo Sorrentino, è stato girato tra Capri e Napoli ed è una coproduzione Italia-Francia. Si tratta di un film Fremantle prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, società del gruppo Fremantle. Anthony Vaccarello per Saint Laurent, Paolo Sorrentino per Numero 10 e Ardavan Safaee per Pathé.

Il cast di Parthenope vede Celeste Della Porta esordire per la prima volta al cinema. Accanto a lei ci sono Silvio Orlando, Stefania Sandrelli (Parthenope da adulta) e la partecipazione straordinaria di Gary Oldman.

Presenti anche Luisa Ranieri (nel ruolo di Greta Cool), Isabella Ferrari, Peppe Lanzetta, Lorenzo Gleijeses, Cristiano Scotto di Galletta, Alfonso Santagata, Silvia Degrandi, Nello Mascia, Biagio Izzo, Dario Aita, Marlon Joubert, Daniele Rienzo e Francesca Romana Bergamo.