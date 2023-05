Saranno anche un po’ datati, visti e rivisti, ma i film della coppia Terence Hill e Bud Spencer sono sempre una garanzia se si desidera trascorrere un paio d’ore a casa in allegria. Simpatica è anche Pari e dispari, la commedia del 1978 di Sergio Corbucci che andrà in onda nella prima serata di Sabato 20 Maggio su Rete 4. Se avete voglia di svagarvi e non pensare troppo, sintonizzatevi davanti allo schermo alle 21.25. Noi, intanto, vi sveliamo qualche curiosità sul film.

Pari e dispari: la trama in breve

Il guardiamarina Johnny riceve l’incarico di indagare su una banda di allibratori clandestini che opera in Florida. Lo affianca e gli dà una mano il fratellastro Charlie, un ex giocatore pentito che ha cambiato completamente vita e fa il camionista.

Come nel più classico dei film della coppia Spencer/Hill, fra scazzottate poco credibili e situazioni rocambolesche quanto buffe, ne succedono di tutti i colori.

Curiosità sul film

Anche se Pari e dispari si regge su una sceneggiatura oggettivamente esile e senza novità rispetto alle altre pellicole interpretate da Spencer e Hill, il divertimento è assicurato. Gli attori protagonisti non sono soltanto bravi e simpatici, ma appaiono incredibilmente affiatati ed è proprio questa, probabilmente, la chiave del loro imperituro successo.

Ecco un elenco di piccole curiosità su Pari e dispari:

del cast fa parte anche Marisa Laurito , che interpreta Suor Susanna

, che interpreta le musiche dall’appeal easy ed estivo sono di Maurizio e Guido De Angelis

dall’appeal easy ed estivo sono di la location in cui è stato girato il film è Miami

in cui è stato girato il film è è la dodicesima pellicola interpretata dalla inossidabile coppia Hill/Spencer

interpretata dalla inossidabile coppia Hill/Spencer 50 persone si recarono negli USA per girare il film

si recarono negli USA per girare il film Pari e dispari ha vinto il Golden Screen Award a pari merito con il primo Superman di Richard Donner e Incontri ravvicinati del terzo tipo di Steven Spielberg.

Non male per una commedia leggera che si propone solo di far ridere, vero?