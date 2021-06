Torna come ogni estate l’appuntamento con ‘Paperissima Sprint’, il programma televisivo di Canale 5 giunto alla sua trentesima edizione. Vittorio Brumotti, il Gabibbo e le due Veline uscenti di ‘Striscia la Notizia’ Mikaela e Shaila ci terranno compagnia per tutta l’estate a suon di risate.

Paperissima Sprint 2021: ecco quando andrà in onda

Da lunedì 14 giugno tutti i giorni alle ore 20.35 su Canale 5, fino a settembre ‘Paperissima Sprint’ ci terrà compagnia con divertentissimi sketch e le acrobazie su due ruote di Vittorio Brumotti, nel cast del programma dal 2009, prima come inviato poi come conduttore.

Insieme a Brumotti ci terranno compagnia le bellissime e bravissime Mikaela e Shaila, le due Veline uscenti di ‘Striscia la Notizia’.

Vittorio Brumotti: “ecco come saluterò le Veline”

Sulle due compagne di viaggio che presto lasceranno il bancone di ‘Striscia la Notizia’ Brumotti a Tv Sorrisi e Canzonidice: «Loro due sono la coppia più “a bombazza” che c’è. Cercherò anche stavolta di salutarle con una torta in faccia. Il 14 giugno di solito organizzavo una festa per il mio compleanno e finiva sempre a torte in faccia!».

I protagonisti di Paperissima Sprint

Vittorio Brumotti 40 anni, orgogliosamente originario di Finale Ligure (SV), ha collezionato innumerevoli titoli come campione italiano e mondiale di Bike Trial. Molte delle sue imprese sono state trasmesse anche a “Striscia” dove fa l’inviato da 13 anni.

Shaila Gatta 24 anni nata ad Aversa (CE), è cresciuta a Napoli con la passione della danza. Prima di debuttare a “Striscia” nel 2017 accanto a Mikaela, ha partecipato ad “Amici” e lavorato nel corpo di ballo di “Tale e quale show” e “Ciao Darwin”.

Mikaela Neaze Silva 27 anni nata a Mosca da papà angolano e mamma afghana, cresciuta in Liguria, ha vissuto tre anni in Cina lavorando come modella e ballerina. Ha debuttato a “Striscia la notizia” nel 2017 e a “Paperissima Sprint” nel giugno 2019.

Il Gabibbo personaggio inventato da Antonio Ricci, immancabile in tutte le trasmissioni del suo “papà”: “Striscia la notizia”, “Veline”, “Velone”, “Cultura moderna” e “Paperissima Sprint”. Qui è presente sin dalla prima puntata del 1990 ed è pure conduttore!