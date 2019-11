Paolo Fox, Oroscopo martedì 5 novembre. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Paolo Fox, Oroscopo oggi: martedì 5 novembre 2019

Martedì 5 Novembre 2019: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele e poi in diretta a I Fatti Vostri.

Oroscopo Ariete

E’ un momento particolare della tua vita, sei maggiormente esposto! Tutte le persone che hanno un problema legale, tutti quelli che hanno un fastidio da risolvere devono stare un pò attente, perché la fine dell’anno segna un passaggio tra vecchio e nuovo.

Quindi tutto quello che è difficile da sanare dovrà essere in qualche modo affrontato. E’ tempo di affrontare anche discussioni d’amore.

Oroscopo Toro

Ti senti un po’ sotto pressione! Questo potrebbe capitare perche’ ci sono grandi idee che bisogna mettere in pratica nel giro di pochi giorni, perche’ in effetti sei ‘chiamato alle armi’, nel senso che devi fare quello che pensi.

E’ una sorta di rivoluzione, di innovazione quella che stai vivendo. Questa sera non fare le ore piccole perche’ sara’ una giornata stressante. Andra’ meglio da mercoledi!

Oroscopo Gemelli

Pare che in questi giorni tu sia un pochino più agitato. E questo vale soprattutto per i sentimenti, tanto che le giornate di mercoledi e giovedi potrebbero rappresentare una sorta di scoglio: lo dico in anticipo da questo martedì in modo che se questa sera vedi che certi rapporti non funzionano, che ci sono tensioni, potrai essere pronto ad affrontarle! Posso andare oltre: il prossimo fine settimana sarà migliore.

In questo mese di Novembre le relazioni avranno bisogno di una rivisitazione, di una revisione!

Oroscopo Cancro

Le storie d’amore che il mese scorso hanno vissuto qualche perplessità, ora possono recuperare!

Però posso dire che per molti di voi l’amore è come un’ancora di salvezza rispetto alle questioni di lavoro, dove si discute spesso e soprattutto chi ha un socio o un collaboratore, si trova spesso in una situazione di grande diversità di vedute. Recupero per quanto riguarda la forma fisica.

Oroscopo Leone

Avevo accennato un inizio di settimana un po’ pesante, lo confermo! Molti si chiedono se sia giusto o no recuperare un certo ‘discorso’. I piu’ forti hanno anche cercato risposte in loro stessi, sono quelli che si sono isolati!

Cosa strana per te che cerchi sempre la sfida, la competizione, il contatto. Ma è probabile che da qualche giorno tu sia in contrasto perfino con te stesso. Un pò di attenzione non guasta!

Oroscopo Vergine

E’ una situazione astrologica interessante questa di martedi, mentre mercoledi e giovedi saranno giornate un pò faticose. Questo significa che i prossimi tre giorni ti trovano protagonista di una certa evoluzione ma anche di una forte stanchezza.

Ci sono stelle non dico contrarie ma un po’ ‘faticose’: da tempo, infatti, stai cercando di risolvere certi problemi, con tanto sforzo! Consiglio di agire da venerdi in poi; i prossimi tre giorni vanno presi con le pinze!

Oroscopo Bilancia

Questo martedì mi fa pensare alle questioni economiche. Non posso escludere che chi ha un’attività in proprio possa guadagnare di più grazie a chiamate e occasioni, e che possa vivere una bella esperienza. Ricordo che tutto quello che ha che fare con i soldi e con il lavoro, in questa prima parte di Novembre risulta potenziato.

Oroscopo molto interessante anche per chi ha un ascendente Vergine, Toro o Capricorno. In amore attenzione perchè sei tra i segni che nel fine settimana sarà più stanco e non riuscirai a dare il meglio di te. Quindi, se c’è qualcosa da chiedere, muoviti entro giovedi!

Oroscopo Scorpione

Devo invitarti di nuovo ad essere oculato nelle scelte, di usare molta prudenza! Le buone intuizioni torneranno mercoledì e giovedì. C’è da dire che Sole e Mercurio sono sempre favorevoli per il tuo segno, e questo aiuta nelle questioni di lavoro: avrai le idee chiare sul da farsi!

Non tutto scorre in maniera veloce ma sono convinto che alcune situazioni che ora preoccupano presto saranno dimenticate, che ci sara’ una buona soluzione per tutto.

Oroscopo Sagittario

C’è un grande fermento! Ci sono talmente tante cose da fare che e’ probabile che a fine giornata ci sia un brusco calo fisico che bisogna cercare di riconoscere. Per il prossimo fine settimana posso annunciare un grande recupero.

Tutti quelli che sono stati male e hanno avuto dei problemi, potranno avere qualcosa in più! Tu non ti perdi mai di animo, e poi ti piace lanciarti nelle avventure! Con Giove ancora nel segno, si può rilanciare un progetto!

Oroscopo Capricorno

Questa parte centrale della settimana rassicura! Devi cercare di risolvere qualche contenzioso economico o familiare entro giovedi, questo perchè tra venerdi e domenica possono ripresentarsi certi problemi anche di tipo fisico.

Spesso, infatti, risenti di fastidi alle articolazioni. Sono giornate un pò fredde, di cambiamento climatico, che invitano alla prudenza.

Oroscopo Acquario

L’amore può tornare protagonista! E con la persona giusta al tuo fianco, puoi fare grandi progetti per il futuro. E questo è molto importante perché tu sta male se non hai un progetto da seguire.

Il prossimo fine settimana porterà una buona energia, e ne avresti proprio bisogno perchè la seconda parte di Ottobre è stata veramente pesante e stancante!

Oroscopo Pesci

Se alcuni progetti non funzionano o non hanno funzionato, adesso ci sarà un miglioramento.

Chi ha bisogno di consensi e chi ha bisogno di farsi notare potrà avere molto nelle giornate di mercoledì e giovedì: saranno 48 ore di ‘spicco’ perchè il passaggio della Luna nel tuo segno può indicare una strada o una soluzione che fino ad ora non avevi previsto. Opportunità!

