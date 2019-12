Paolo Fox, Oroscopo 10 dicembre 2019. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele e in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo oggi di Paolo Fox: martedì 10 dicembre 2019

Martedì 10 Dicembre 2019: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate in anteprima a Radio Latte Miele e poi in diretta nel salotto de I Fatti Vostri su Rai2.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questo periodo devi stare un pò attento al denaro perchè tra la fine di Novembre e gli inizi di Dicembre è probabile che ci sia già stata qualche uscita di troppo. Credo che, soprattutto per i piu’ giovani, in questi giorni ci sia da discutere questioni d’amore. Ma attenzione, se in questo momento pensi che sia giusto sposarti, convivere, potresti essere solo a caccia di sicurezze senza essere davvero convinto di quello che stai facendo.

E’ un cielo intenso per il lavoro, e ci sono diverse sfide da affrontare: e purtroppo, ultimamente non ne hai vinte molte!

Oroscopo Toro

E’ un periodo di trambusto, non facile da gestire. La realtà è che ci sono grandi prove da affrontare e anche tanta fatica nel portare avanti le cose che desideri fare. Hai una marcia in meno! Ma andrà molto meglio da giovedì.

Nei rapporti d’amore e di lavoro, dove non c’è più feeling o dove manca la voglia di stare insieme, questo è un periodo un po’ critico.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Un’altra giornata che aiuta. Se hai un percorso da portare avanti nello studio o nel lavoro, potresti già avere avuto o ricevere a breve delle soddisfazioni.

In amore lieve calo, non per mancanza di sentimento ma solo perchè in questi giorni stai cercando un nuovo modo di rapportarti ad una certa persona. Quelli che si danno da fare e non si scoraggiano avranno molto di più.

Oroscopo Cancro

Il periodo è in crescita positiva ma dobbiamo sempre dire che sei una persona piuttosto volubile; a volte ti sembra di avere raggiunto la serenità ma un’ora dopo tutto questo non è più vero. Cerca di trovare il bandolo della matassa nelle situazioni un pò aggravate da polemiche e soprattutto cerca di ritrovare equilibrio.

Le storie che nascono adesso, per chi non e’ timido o sfiduciato sono molto importanti. L’amore è più vicino di quanto credi in una giornata in cui ti do quattro stelle su cinque!

Oroscopo Leone

Potresti sentirti un pò giù ma sappi che sei al primo posto della classifica dei sentimenti e delle azioni positive! Ci sono stati cambiamenti, forse anche molta fatica nel fare delle cose in casa. Ti trovo un pò nervoso.

Sarà colpa di questa stanchezza se l’amore in questi giorni è nelle retrovie. I cuori solitari avranno un periodo migliore ma bisogna impegnarsi un pò di più e non pensare di avere sempre ragione.

Oroscopo Vergine

In questo martedì non sarà cosi facile parlare, chiarire cose che ti interessano e cercare soluzioni. Chi sta organizzando qualcosa di importante nell’ambito lavorativo potrebbe sentire un bel pò di fatica addosso.

In amore potrebbe essere il periodo giusto per recuperare una storia. In questi giorni i cuori solitari hanno piu’ possibilità di fare incontri. Superati i mesi più pesanti, quelli estivi ormai trascorsi da tempo, ora le coppie sono più unite.

Oroscopo Bilancia

Gli ultimi due anni sono stati fonte di esperienza, di fatica, di prove: ecco perchè adesso sei più forte. Tornando a pensare agli anni passati, potresti dire a te stesso di avere sbagliato, di esserti fidato di persone poco corrette. Ma bisogna andare avanti!

Quelli che vogliono costruire e portare avanti un progetto di lavoro oppure formare una famiglia, avranno un cielo molto bello, dipende dall’età! Anche i nuovi amori sono favoriti.

Oroscopo Scorpione

Nonostante già da lunedì mi sembri un pò pessimista, arrivano buone notizie! Ho sempre pensato che questo tuo atteggiamento, cioè vedere il bicchiere mezzo vuoto, sia un pò una sorta di consolazione, cosi quando arriva la bella notizia sembra ancora più bella.

Però attenzione a non limitare lo spazio di azione perchè in questi giorni, e soprattutto nel 2020, sia nel lavoro che in amore ci sono buone opportunità. Giornata media.

Oroscopo Sagittario

Non tutti, ma molti, nella prima parte di quest’anno hanno dovuto accettare il fatto che persone conosciute anche da tempo non fossero cosi affidabili quanto sembrava. Qualcuno ha detto stop ad un amore oppure sta cercando di tirare avanti, in una storia che comunque ha fatto acqua da tutte le parti.

In amore sei molto stabile e detesti le persone poco chiare, poco leali con te. Per fortuna questa giornata permette un buon recupero!

Oroscopo Capricorno

Da qui a giovedì hai un cielo molto interessante. Possiamo dire che ora le scelte sono più facili. Le storie d’amore che in questi giorni sono in recupero sono quelle che andranno avanti anche l’anno prossimo.

Per la cronaca devo ricordare che ci sono stati due mesi pesanti, ma ora le cose cambiano. Ritorni di fiamma ed emozioni. Se c’è una persona che ti piace, cerca di avvicinarla in questa fine di Dicembre.

Oroscopo Acquario

Puoi avere successo in tutte le relazioni interpersonali ma forse ci vorrà tempo per rimettere a posto alcune questioni personali oppure qualcuno rema contro. Anche se è un cielo al rallentatore per il lavoro, grande forza in arrivo.

Spesso devi arrabbiarti per farti dare quello che ti spetta. Anche se è arrivata una buona notizia, prima del prossimo anno non si procede. Ma tu devi essere molto positivo.

Oroscopo Pesci

I rapporti con il lontano e le telefonate che arrivano da lontano sono privilegiate. Tuttavia questa è una giornata un pò confusa. Anche nei migliori momenti della tua vita capita di vivere qualche tensione di troppo.

Però se cerchi emozioni è un periodo forte e qualcuno già in coppia ha in programma grandi eventi per il prossimo anno. Attenzione ai soldi e alle questioni di carattere legale anche tra parenti.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!