Paolo Fox Oroscopo 2019: 8 ottobre 2019. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo di oggi rivelato da Paolo Fox dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Ecco, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Paolo Fox Ottobre, Oroscopo oggi martedì 8

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo di Paolo Fox della giornata di oggi, martedì 8 ottobre 2019. Ecco l’Oroscopo delle stelle rivelato da Fox in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poco dopo nel salotto televisivo de I Fatti Vostri su Rai2. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

E’ una giornata interessante per te che finalmente non hai più Venere in opposizione. Il che non significa solo un recupero dei sentimenti ma anche una situazione migliore per quanto riguarda le questioni di carattere lavorativo, perchè quando si sta meglio quando si vedono le cose in maniera più ottimista, anche la vita pratica scorre in maniera più facile.

Sabato e domenica saranno giornate migliori per le relazioni.

Oroscopo Toro

Questa settimana invita a non fare confusione in amore perchè il vero problema potrebbe nascere nelle coppie che hanno avuto delle difficoltà nel passato e che ancora non sono riuscite a risolvere tante tensioni.

In queste 48 ore invito un pò alla prudenza: se un amore non funziona, se in famiglia ci sono piccoli o grandi problemi, potrebbero emergere improvvisamente ulteriori fastidi.

Oroscopo Gemelli

Nell’ultimo periodo e sopratutto dagli inizi di questo anno, vi siete barcamenati per cercare di portare avanti tutto, nel vero senso della parola, quello che era necessario. Addirittura c’è chi ha dovuto bloccare un lavoro e c’è chi ha avuto forti problemi con soci e collaboratori.

Ma adesso si riparte e da Dicembre ancora di più, è tempo di emozioni; fine settimana positivo.

Oroscopo Cancro

Parlare di sentimenti, di relazioni è obbligatorio visto che Venere torna ad essere attiva e proprio se non ti muovi qualcuno potrebbe muoversi per te. E’ così se non desideri fare tu il primo passo verso una persona, potrebbe esserci qualcuno che lo fa nei tuoi confronti.

La parte centrale della settimana potrebbe tornare ad essere emozionante se solo non ti chiudi in casa! Ovviamente, per le coppie che hanno già grandi progetti, novità in arrivo. Favoriti gli incontri.

Oroscopo Leone

Nei sentimenti c’è qualche contrasto e allora questa giornata di martedì potrebbe essere di test, come dico spesso, ovvero aiuta a capire se un rapporto è valido oppure no.

Se nel corso di questa giornata nascono improvvisamente delle preoccupazioni oppure da una piccola discussione si arriva ad una insormontabile montagna di polemiche, vuol dire che ci sono verità nascoste che in famiglia e in amore sarebbe il caso di parlare un pò di più; vuotare il sacco insomma!

Oroscopo Vergine

Sembra proprio che questo sia un periodo importante anche per mettere da parte qualche soldo, sappiamo che di solito sei molto attento ai dettagli, molto razionale e pragmatico, a volte persino troppo serio nell’affrontare nella vita. In amore inizia una fase di recupero che ci voleva proprio!

Le storie nate da poco potranno diventare importanti in futuro. L’importante è avere persone progettuali al vostro fianco. Costruire, ricostruire un’identità professionale o sentimentale sarà più facile adesso.

Oroscopo Bilancia

Nel precedente oroscopo spiegato che stai mantenendo la calma perchè desideri evitare discussioni e problemi. Bisogna accettare anche delle mediazioni, quindi questo comunque resta un periodo non di soddisfazioni ma di mediazioni.

Per quanto riguarda i sentimenti se devi parlare di cose importanti meglio dire tutto entro venerdì perchè il prossimo fine settimana potrebbe essere di nuovo agitato, come lo è stato l’ultimo appena trascorso. Nelle relazioni con Toro e Gemelli c’è qualche problema di gelosia.

Oroscopo Scorpione

Questa giornata è piena di cose da fare e forse anche stancante, ma la luce che si sprigiona in questo Ottobre è davvero folgorante e potrebbe stupire anche quelli che sono indecisi in amore. Tutto potrebbe portare qualcosa di più e le giornate fino a venerdì sono molto intriganti.

Quello che sembrava impossibile realizzare durante l’estate sarà raggiunto entro l’autunno.

Oroscopo Sagittario

Avere stelle favorevoli non basta: bisogna anche vere un grande progetto nella mente. Però sappiamo che sei sempre pieno di idee quasi rivoluzionarie, rispetto ai silenzi di Settembre. Periodo di risposte per quelli che lavorano a provvigione, a chiamata.

E può arrivare una grande risposta anche in amore. E’ tempo di emozioni che nascono all’improvviso. Anticipo che il fine settimana può essere un batticuore.

Oroscopo Capricorno

Tu ami costruire la vita quasi come fosse un edificio, mattone dopo mattone, cerchi di ottenere il massimo, cerchi di ottenere conferme, in qualche modo desideri garanzie incrollabili. Purtroppo, invece, nell’ambito personale e lavorativo, nel corso degli ultimi mesi qualcosa è crollato!

E’ anche l’amore è stato un pò conflittuale nella prima parte dell’anno. E ora bisogna ricostruire il tutto, magari utilizzando l’esperienza del passato per evitare errori. Parte centrale della settimana che permette molto di più.

Oroscopo Acquario

C’è da dire che ti trovo molto polemico. E’ ovviamente nelle storie d’amore in cui non c’è una base buona, si rischia di diventare estremamente polemici, nervosi e quindi con il rischio di buttare all’aria tutto. Ottobre è un mese agitato da questo punto di vita. E così anche questa giornata mette in evidenza quali sono i lati oscuri di un rapporto; va aggiunto poi che ti trovi in una condizione che non ami più vivere.

Quindi, c’è voglia di cambiare, di fare cose nuove. Non è un periodo no, ma solamente un periodo in cui vuoi mettere paletti e desideri uscire fuori da una certa situazione ormai diventata pesante.

Oroscopo Pesci

Non posso escludere che entro venerdì qualcuno di voi riceva una bella notizia, una conferma. Questo è un periodo che porta alla luce grandi emozioni e spero davvero che chi è rimasto senza amore possa trovarne uno.

Non è che però in tre giorni si trovano le passioni per strada, ma l’atteggiamento che hai nei confronti degli altri è positivo e questo è già è un buon inizio soprattutto perchè avevi rinunciato all’amore.

Anche pero oggi è tutto! Vi diamo appuntamento domani con l’Oroscopo di domani di Paolo Fox!