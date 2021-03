Paolo Fox, l’Oroscopo del giorno di sabato 20 marzo 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 20 marzo 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questo è un weekend importante perchè parte la primavera. Proprio oggi abbiamo un anticipo di primavera, quest’anno il Sole entra in Ariete un pochino prima e questo è un punto a favore. Ci sono tante cose da recuperare, prima di tutto l’aspetto fisico. Da domenica l’amore può tornare ad essere protagonista.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Il Toro ha la sensazione che in questi giorni ci siano cose importanti da fare, ma non è una sensazione: è la realtà. Entro Aprile può arrivare una notizia che scuote, che può dare una bella soddisfazione. Il 2021 è scarso dal punto di vista delle novità, ma può dare un premio. E’ una sorta di anno di riconoscimenti. In amore un cielo utile per chi ha voglia di amare.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Il Sole inizia un transito importante, la Luna è ancora nel tuo segno quindi questo weekend mi piace. E’ tornata la voglia di metterti in gioco anche perchè tu da solo non sai stare. Ti piace trovare nei meandri della mente un pò di serenità, ma hai bisogno del contatto con gli altri. Devi ritrovare una tua nuova andatura, un tuo nuovo ruolo. I nuovi progetti sono fonte di novità.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Queste 48 ore di venerdì e sabato possono rivelare un passione che torna, ma anche molto livore soprattutto se ritieni che una persona ti sta mancando di rispetto. Non sono le offese verbali quelle che ti colpiscono, ma quello che ti stressa di più è proprio non sentire una persona al tuo fianco.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Sei rimasto afflitto o comunque dispiaciuto da situazioni pesanti vissute nel recente passato. Se c’è qualcosa che non va tu chiudi, se c’è una rapporto che non funziona ciao ciao e poi magari stai male, ma sai come recuperare. Ritieni che le persone debbano valutarti in maniera positiva. Questi 10 giorni in arrivo possono portare nuove avventure, spiragli, liberazione se necessario.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Vivi una nuova situazione di lieve disagio. Questo 2021 sta portando delle soluzioni. Quello che non vi piace è che ti stai impegnando tanto e di conseguenza dal punto di vista fisico sei un pochino stressato. Ti stai impegnando tanto e dal punto di vista fisico sei stressato.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La Bilancia deve affrontare entro i primi di Aprile una situazione scottante. Nonostante il 2021 porterà prima o poi un cambiamento, una soddisfazione, in questi giorni tutto ti innervosisce nonostante questo sia un anno che poi alla fine porterà buone soluzioni. Per 20 giorni direi di stare attenti anche nei rapporti d’amore che sembrano meno chiari.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Lo Scorpione deve gettare la maschera soprattutto se ultimamente ha fatto finta di non amare e di non essere presente nella vita di una persona solo per paura di lasciarsi coinvolgere troppo nelle discussioni. Non si può far sempre finta di nulla per quieto vivere. Sarebbe il caso in questo sabato di non tirare fuori troppe emozioni negative. Non isolarti.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Il Sagittario ha la Luna opposta e questo significa piccoli fastidi e problemi anche fisici. D’altronde molti hanno riscontrato momenti difficoltà dalla giornata dell’11-12 marzo che si protratto fino al sabato. Per te la vita è esperienza e ti piace quando le emozioni continuano e forse ti innervosisci perchè in questo periodo non si può fare la solita vita. Siamo tutti un pochino limitati.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Sei in prossimità di un momento di tensione. Come altri segni, anche tu entro la fine di Marzo devi portare un pò di pazienza, ma sopratutto non devi portare rancore. Se in famiglia ci sono trappole e problematiche con i parenti doppia attenzione. Se in questi giorni non sei convinto di un lavoro o ci sono dispute con un capo, potresti anche sbraitare!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

L’Acquario sente crescere una bella vitalità. Stai vivendo questo momento di chiusura male, ma non bisogna lasciarsi limitare. L’unico limite non è mentale, ma economico. Sei un tipo riflessivo, ma basi le tue emozioni sulle esperienze che si vivono quando abbiamo contatti belli con le persone che ci circondano. La vita sentimentale in questo momento ha bisogno di una piccola revisione. Questo weekend porta un pò di sicurezza nella tua vita.

Oroscopo Paolo Fox Pesci



Questo è un sabato un pò agitato. Chissà se già ieri c’è stata qualche discussione. Ti rimproverano di essere assente, ma magari sei proprio tu che reagisci in questo modo nei confronti di una persona che da tutto per scontato. Innamorarsi di una persona Pesci è facilissimo: è un segno romantico, meraviglioso, dolce, ma non bisogna sedersi sugli allori. Il segno dei Pesci vuole che ogni giorno sia dimostrato affetto. La buona notizia è che tutte le storie nate nelle ultime settimane andranno meglio.

