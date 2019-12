Paolo Fox, Oroscopo 9 dicembre 2019. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele e in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Paolo Fox, Oroscopo del giorno: lunedì 9 dicembre 2019

Lunedì 9 Dicembre 2019: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate in anteprima a Radio Latte Miele e poi in diretta nel salotto de I Fatti Vostri su Rai2.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questo è un periodo particolare per tutti quelli che stanno cercando di risolvere problemi anche d’amore. Si risvegliano le passioni! E le giornate di metà settimana saranno ancora più intense. Tuttavia Venere dissonante dice che ci vuole sempre molta pazienza nel trattare questioni sentimentali.

E’ probabile che chi ha chiuso una storia nel recente passato adesso abbia una grande e nuova emozione! Molti di voi, soprattutto i cuori solitari, chiuderanno l’anno con una decisione improrogabile

Oroscopo Toro

Questa parte centrale di Dicembre è importante. La giornata è utile vista la presenza della Luna nel tuo segno. Venere, Giove e Saturno sono attivi, e questo significa che ci sono grandi progetti da portare avanti anche se c’è molta fatica in più.

Ovviamente non tutti sono cosi stanchi e nervosi, però in questi giorni molti recriminano e probabilmente hanno anche ragione. Nell’ambito del lavoro qualcuno dovrà arrabbiarsi per mantenere le proprie posizioni.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In queste giornate si può anche festeggiare qualcosa. Quelli che seguono un certo percorso lavorativo o che magari hanno voglia di esternare la propria creatività, al più tardi entro i primi mesi del 2020, e a seconda delle proprie capacità, potranno avere di più.

Intanto la metà di questa settimana può essere importante: in generale è un periodo che avvicina anche l’amore, basta non essere pessimisti. E’ una giornata media.

Oroscopo Cancro

Questo periodo porta a qualche piccolo scontro con l’ambiente, anche se nel complesso la settimana è interessante, rispetto a quella precedente si sta meglio. Inizia un nuovo percorso della tua vita. Hai avuto molte situazioni contro ma adesso tutto si può sistemare.

Le occasioni ci sono ma sta a te farti valere! Chi ha lasciato qualcosa o ha chiuso una situazione che non dava nulla, sarà più motivato ad andare avanti. Grande crescita che però comporta anche qualche chiusura, qualche cambiamento di percorso.

Oroscopo Leone

Questa giornata parte con una sensazione positiva che va tenuta in alta considerazione. Sappiamo che sul piano economico, l’avevo già detto, è un momento particolare, tanto entra, tanto esce! In ogni modo, in questi giorni qualcuno potrebbe anche ricevere una bella notizia.

Per quanto riguarda l’amore, è un cielo che può regalare qualche soddisfazione in più: sei al primo posto tra i segni che possono avere maggiori emozioni. Qualcuno avrà modo di conoscere persone molto speciali.

Oroscopo Vergine

In queste prime 48 ore della settimana sfrutta l’occasione per parlare o portare avanti progetti, perche’ poi ci saranno giornate un pochino più nervose, Tutto sommato comunque non mancherà la voglia di fare, anche se per qualche giorno potrebbe tornare qualche malinconia legata al tuo passato.

Se intendi fare breccia nel cuore di una persona o recuperare un pò di stabilità emotiva che nei primi mesi di quest’anno avevi perso, la fine di Dicembre verrà a tuo favore.

Oroscopo Bilancia

Se posso darti un consiglio in queste giornate cerca di recuperare l’amore: hai una buona emotività. E soprattutto non farti il sangue amaro se qualcuno è contro di te o immagini sia cosi. Avremo un cielo molto agitato!

Avere pianeti contrari non significa che le cose non funzionano ma che devi fare una scelta: forse sul lavoro sei poco gratificato o magari certe situazioni potrebbero essere arrivate al limite. Questo è il momento giusto per agire ma sempre con discrezione.

Oroscopo Scorpione

Inizio di settimana con qualche intralcio, ma superabile! Puoi avere il cielo migliore del mondo, puoi avere un buon oroscopo, ma se non sei positivo nei confronti della vita e delle persone che hai attorno, si ottiene poco.

Qualcuno vuole convincersi di non essere fortunato e questo e’ un grave errore. Ritengo che il prossimo fine settimana sia importante per gli incontri e anche per il lavoro: oltretutto, se è vero che quest’anno ha dato molti problemi, in questa parte finale di 2019 si può recuperare. Questa Luna opposta chiede prudenza con i soldi.

Oroscopo Sagittario

Questa settimana parte in maniera importante. I problemi sono tanti e la maggioranza di voi vorrebbe stare altrove; è un atteggiamento tipico di questo segno. Quando il lavoro non soddisfa, quando l’amore è un pò in calo, vorresti andar lontano.

Ma adesso è un po’ difficile allontanarsi da certe responsabilità. Pero’ le soddisfazioni non mancheranno! Questioni legali o eventuali separazioni si risolvono, ma non prima del prossimo anno.

Oroscopo Capricorno

Recupero emotivo in queste prime 48 ore della settimana! Un grande progetto può essere recuperato, peccato che la settimana comporti qualche momento di stallo e di agitazione sul lavoro o in amore.

Per esempio, quelli che in estate hanno avuto problemi, potrebbero dover affrontarli di nuovo. Adesso sei deciso a fare una scelta importante. Qualsiasi cosa tu abbia in mente, cerca di metterla in pratica entro Maggio 2020.

Oroscopo Acquario

E’ probabile che tu possa accusare un pò di stanchezza e nervosismo, ma sei al terzo posto della classifica dello zodiaco per questa settimana! Chi ha una famiglia, dei figli, deve pensare a come superare questo blocco determinato da Saturno (ritardi o spese per la casa).

Le cose arrivano ma sempre a rilento. Insomma, alla fine riesci a superare l’ostacolo ma sempre per un pelo! E questo vale sia per il lavoro che per i soldi.

Oroscopo Pesci

Si parte con tanta voglia di recuperare il tempo perduto! Tra l’altro, quelli che hanno volontà e voglia di raggiungere grandi obiettivi, saranno premiati. Entro pochi mesi si potrà dare di più, anche e soprattutto se hai un lavoro che necessita di consensi.

Non escludo che arrivi qualche buona novità. Progetti di coppia favoriti. Per le situazioni di carattere lavorativo, sono 48 ore di maggiore chiarezza. Piccole o grandi promozioni, avanzamenti. Per ora pochi soldi, ma c’è qualche promessa in più.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!