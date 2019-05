Oroscopo 2019 di Paolo Fox: mercoledì 22 maggio 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, mercoledì 22 maggio 2019. Ecco l’Oroscopo delle stelle rivelato dal noto astrologo dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2.

Oroscopo Ariete

In questo periodo sarà importante rimettersi in gioco! Per fortuna da questo punto di vista tu non conosci soste! Anche quando ricevi colpi bassi o quando devi ammettere una sconfitta, alla fine sei sempre pronto a ripartire!

Venerdì e sabato saranno le giornate migliori per parlare di sentimenti; in particolare, le storie nate agli inizi di Maggio possono essere seguite con più attenzione!

Oroscopo Toro

L’amore è sempre molto importante per te: e l’estate sarà decisamente valida per tutti quelli che vogliono sposarsi e convivere. Questo è un oroscopo importantissimo anche per chi vuole concludere un accordo, un contratto, per chi lavora in proprio e vuole rimettersi in gioco. Ma se non vedi tutti questi vantaggi, quanto meno si possono fare conoscenze utili per il futuro.

In ogni modo, sarà più facile innamorarsi! Domenica sarà una giornata speciale per dichiarare un amore, mentre chi è solo dovrebbe guardarsi attorno. Sentimenti premiati!

Oroscopo Gemelli

Ricordo a tutte le persone sole che questo resta un momento importante per rinverdire un amore, e lo dico anche in vista di un Giugno che sarà molto efficace in questo senso, perché tra qualche settimana si festeggerà anche l’ingresso di Venere nel tuo spazio zodiacale.

Parlare d’amore ora sembra più semplice e il fine settimana potrebbe anche essere complice di un incontro d’amore. Non isolarti proprio adesso!

Oroscopo Cancro

Questo mese di Maggio è iniziato in maniera un pò confuso per i sentimenti. Ci sono state delle recriminazioni. Chi aveva iniziato un rapporto difficile potrebbe averlo chiuso o potrebbe essere stato accusato di avere detto cose sbagliate. Chi ha un rapporto poco chiaro è stato redarguito o richiamato all’ordine.

Queste due giornate, mercoledì e giovedì, comportano ancora una revisione di tutti i legami familiari e personali: anche nel settore delle amicizie ci vuole un pò di pazienza. Giorno stralunato!

Oroscopo Leone

I nuovi rapporti sentimentali sembrano difficili da gestire perchè non c’è tanta chiarezza: se sei innamorato di una persona potrebbe sembrarti poco leale, oppure in questo periodo sei a caccia di qualcosa di più importante. Sarà anche che in questi giorni conta molto il lavoro più di tutto il resto, e lo dico in modo particolare non solo a chi ha vissuta una crisi ma anche a chi deve impostare nuovi programmi per il futuro.

Potresti mettere sotto torchio una persona che ti deve dare delle risposte!

Oroscopo Vergine

Se nell’ambito del lavoro è tornata un pò di conflittualità, se c’è ancora qualche nodo da sciogliere dal punto di vista economico, non è un caso. E’ un periodo di dubbi! L’amore, invece, potrebbe regalare qualche soddisfazione in più. Ricordo sempre che tu vivi i rapporti sentimentali in modo molto riservato, quindi è un pò complesso capire fino a che punto ti offri in amore, se completamente o solo parzialmente.

Tuttavia, i più forti, quelli che hanno un rapporto solido, possono addirittura pensare di convincere o sposarsi entro l’estate, fare un grande progetto con la persona amata. Chi è solo può fare conoscenze speciali!

Oroscopo Bilancia

Il tema della casa resta dominante in questo periodo. Ci sono state spese in più, ci sono stati piccoli investimenti proprio riguardanti l’abitazione, magari un affitto più conveniente o una sistemazione migliore. I più giovani vorrebbero evadere da un certo ambiente familiare per costruire una propria indipendenza, e anche qui torna il tema della casa, della propria autonomia. Tutto questo comporta una serie di momenti di stress piuttosto forti.

Nel corso delle ultime due settimane l’amore è stato più complicato da vivere proprio perchè stai cercando un pò di libertà e soprattutto delle risposte che solo tu puoi dare a te stesso. Sul lavoro ti senti messo in secondo piano: e da questo punto di vista, gli uomini del segno possono risentire di più di questa situazione particolarmente agitata!

Oroscopo Scorpione

Ultimamente ho parlato di un momento di difficoltà: c’è una cambiamento che riguarda la tua vita professionale a diversi livelli, che può riguardare un ufficio, il luogo in cui devi operare nelle prime due settimane. La differenza è che adesso arrivano delle riposte che prima non potevano arrivare. Devi valutare con più attenzione cosa devi fare in vista del futuro.

La giornata di domenica sarà la più interessante della settimana per quanto riguarda i sentimenti. Fino ad allora ci sarà un pò di confusione, sia per chi è solo sia per chi ha iniziato una storia da poco tempo.

Oroscopo Sagittario

E’ chiaro che sei sempre più arrabbiato, agitato, vuoi fare quello che desideri e non resisti più alle complicazioni, vuoi evadere! Questo senso di ribellione sembra davvero difficile da frenare, perchè non ci scordiamo che il tuo è un segno di fuoco, quindi quando parte è difficile fermarlo! Venerdì e sabato saranno giornate più interessanti ma questa è una settimana piena di confusione, di eccezionale agitazione. Ecco perchè devi cercare di evitare conflitti anche se non sei tu a suscitare tensione.

Qualcosa sta cambiando: e ricorsa sempre che anche se rinunci ad un progetto alla fine nasceranno altre occasioni per farti valere. Ora conta più il lavoro dell’amore, o quantomeno ci sono più questioni da affrontare al riguardo.

Oroscopo Capricorno

Quelli che hanno la fortuna di avere una grande persona al proprio fianco, avranno tre mesi importanti per stabilire qualcosa di nuovo, e soprattutto mettersi d’accordo per attuare nuovi progetti: una convivenza, un matrimonio, per i più fortunati un figlio. E per quelli che si sono separati, ora è possibile un recupero, ma solo se c’è la collaborazione da parte di entrambi. Queste 48 ore portano più energia e non escludo che ci sia anche voglia di iniziare un nuovo amore. Insomma, non dare nulla per scontato e soprattutto non farti prendere da inutili malinconie.

Molti stanno provando una sensazione che non avevano mai provato prima: ricucire uno strappo non si può, ma è più facile ripartire da zero! I viaggi portano fortuna.

Oroscopo Acquario

E’ soprattutto la questione di lavoro a tenere baco, anche perchè di recente ci sono stati molti cambiamenti, molte trasformazioni. Ad esempio, chi ha più lavori, più progetti potrebbe avere rinunciato a qualcosa in favore di qualcos’altro. Così anche a livello economico bisogna cercare di essere un pochino prudenti perchè ci sono state troppe spese e complicazioni inaspettate. Quindi, questo resta un momento in cui stai cercando di trovare un pò di tranquillità.

La situazione astrologica è interessante per le questioni pratiche, perchè può arrivare una risposa, una mediazione. In amore, invece, ci sono diverse perplessità, ancor di più se ci sono due storie nella tua mente!

Oroscopo Pesci

Sono giornate un pò conflittuali per te. In questo momento le persone del tuo segno si sentono un pò fuori gioco, sentono di non avere le giuste garanzie per un futuro sereno. E’ un momento di discussioni sul lavoro, dove non hai le idee chiare, oppure potrebbero farti delle proposte non semplici da gestire. In questo periodo sarà molto difficile guadagnare di più, anche se ne avresti proprio bisogno!

Venerdì e sabato saranno giornate più facili ma fino ad allora consiglio un pò di pazienza in tutto. Doppia attenzione nei rapporti con Leone e Scorpione, segni che in questo periodo potrebbero darti del filo da torcere.

