Per sempre. Si preannuncia una promessa quella che Paola & Chiara, le sorelle Iezzi, fanno a loro stesse e ai loro fan con il titolo del nuovo album di inediti in uscita il prossimo 12 maggio su etichetta Columbia Records/Sony Music Italy.

Paola & Chiara dopo Furore è tempo di “Per sempre”

Dopo aver conquistato il palcoscenico della 73esima edizione del Festival di Sanremo 2023 con “Furore“, Paola & Chiara tornano a sorprendere i fan con un annuncio inaspettato. Dal 12 maggio è in uscita il nuovo album dal titolo “PER SEMPRE” che il duo pop musicale pubblicherà per l’etichetta Columbia Records/Sony Music Italy. Il disco, disponibile da oggi in pre-order e pre-save, segna il ritorno del pop duo più iconico della musica italiana dopo anni di silenzio. Un album importante che si preannuncia come una promessa d’amore e di affetto che le sorelle Iezzi fanno prima di tutto a loro stesse e poi ai loro fan che, dal 1997 ad oggi, non le hanno mai abbandonate.

Da “Amici come prima“, correva l’anno Sanremo 1997, a “Furore” (2023), Paola e Chiara con le loro voci hanno cantato l’amore, la libertà sotto ogni punto di vista, facendosi portavoce di milioni di persone che non hanno mai smesso di seguirle in questi 26 anni di carriera. Una carriera che le due sorelle Iezzi hanno deciso di riprendere in mano colorando di luce e glitter il Festival di Sanremo 2023 dove sono tornate da regine.

Paola e Chiara, tour e album: le sorelle Iezzi sono inarrestabili!

Il ritorno con l’album Per sempre è stato pensato nei minimi dettagli. Una celebrazione d’amore disponibile dal 12 maggio 2023 in sei formati differenti: CD silver foil digisleeve, CD silver foil digisleeve autografato; CD jewel box con aluminium pack; vinile bianco, silver foil sleeve autografato; LP nero, Silver foil sleeve; LP rosa, silver foil sleeve autografato e numerato.

Il disco arriva alla vigilia del loro nuovo tour in partenza dal 5 maggio presso il Live Club di Trezzo sull’Adda. Successivamente le Iezzi sono attese al Fabrique di Milano con due date il 13 e 14 Maggio e gran finale a Roma il 19 e 20 all’Auditorium Conciliazione. Ma non finisce qui, visto che quest’estate sono pronte a far ballare con un tour estivo che le porterà tra luglio e settembre tra i festival e le piazze più importanti d’Italia a ritmo dei brani più amati e dell’immancabile Furore.