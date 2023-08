Gli Europei di volley femminile 2023 avranno luogo da martedì 15 agosto fino a domenica 3 settembre. Le gare si terranno in Italia, Belgio, Germania ed Estonia. Le 24 Nazionali di volley partecipanti alle gare sono state suddivise in quattro gruppi da sei squadre ciascuno, le prime quattro classificate di ogni gruppo si qualificheranno agli ottavi di finale dove inizierà la fase a eliminazione diretta. Gli Europei di pallavolo 2023 sono uno degli appuntamenti più importanti dell’estate insieme alle qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Pallavolo, Europei di volley femminile 2023: quando e dove vederli in Tv – Il calendario

Sylvia Chinelo Nwakalor, Paola Egonu, Myriam Sylla e le altre Azzurre, campionesse in carica, aprono l’evento sfidando la Romania sul campo allestito per l’occasione all’Arena di Verona. La gara di apertura che si terrà martedì 15 agosto 2023 andrà in onda su Rai3 alle ore 20:00.

Diretta tv: canali Rai e Sky, palinsesto da definire.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport per tutte le partite dell'Italia, semifinali e finali.

Ogni paese tra Italia, Belgio, Germania ed Estonia ospita un girone degli Europei di Pallavolo Femminile 2023. In Italia si disputeranno le gare della Pool B e la nostra Nazionale se la dovrà vedere contro Romania (match d’apertura a Verona il 15 agosto), Svizzera e Bulgaria (a Monza), Bosnia Erzegovina e Croazia (a Torino). Il raggruppamento delle azzurre, si incrocerà agli ottavi e ai quarti, in programma a Firenze, con il gruppo D previsto a Tallinn (Estonia).

Gironi Europei pallavolo femminile 2023

POOL A (a Gent in Belgio): Belgio, Serbia, Polonia, Slovenia, Ucraina, Ungheria.

Belgio, Serbia, Polonia, Slovenia, Ucraina, Ungheria. POOL B (a Verona, Monza, Torino): Italia , Bulgaria, Croazia, Bosnia Erzegovina, Romania, Svizzera.

, Bulgaria, Croazia, Bosnia Erzegovina, Romania, Svizzera. POOL C (a Dusseldorf in Germania): Germania, Turchia, Azerbaijan, Svezia, Repubblica Ceca, Grecia.

Germania, Turchia, Azerbaijan, Svezia, Repubblica Ceca, Grecia. POOL D (a Tallinn in Estonia): Estonia, Olanda, Francia, Spagna, Slovacchia, Finlandia.

Tabellone Europei volley femminile 2023

OTTAVI DI FINALE:

Ottavo di finale 1: Prima Pool A vs Quarta Pool C (a Bruxelles)

Ottavo di finale 2: Prima Pool C vs Quarta Pool A (a Bruxelles)

Ottavo di finale 3: Seconda Pool A vs Terza Pool C (a Bruxelles)

Ottavo di finale 4: Seconda Pool vs Terza Pool C (a Bruxelles)

Ottavo di finale 5: Prima Pool B vs Quarta Pool D (a Firenze)

Ottavo di finale 6: Prima Pool D vs Quarta Pool B (a Firenze)

Ottavo di finale 7: Seconda Pool B vs Terza Pool D (a Firenze)

Ottavo di finale 8: Seconda Pool D vs Terza Pool B (a Firenze)

QUARTI DI FINALE:

Quarto di finale 1: Vincente Ottavo 1 vs Vincente Ottavo 4 (a Bruxelles)

Quarto di finale 2: Vincente Ottavo 2 vs Vincente Ottavo 3 (a Bruxelles)

Quarto di finale 3: Vincente Ottavo 5 vs Vincente Ottavo 8 (a Firenze)

Quarto di finale 4: Vincente Ottavo 6 vs Vincente Ottavo 7 (a Firenze)

SEMIFINALI:

Semifinale 1: Vincente Quarto 1 vs Vincente Quarto 4 (a Bruxelles)

Semifinale 2: Vincente Quarto 2 vs Vincente Quarto 3 (a Bruxelles)

FINALI:

Finale per il bronzo: Perdente semifinale 1 vs Perdente semifinale 2 (a Bruxelles)

Finale: Vincente semifinale 1 vs Vincente semifinale 2 (a Bruxelles)

Calendario europei pallavolo femminile 2023

Martedì 15 agosto

20.00 Italia – Romania

Mercoledì 16 agosto

18.00 Svizzera – Bosnia Erzegovina

19.00 Estonia – Francia

21.00 Bulgaria . Croazia

Giovedì 17 agosto

16.00 Finlandia – Slovacchia

18.00 Bosnia Erzegovina – Bulgaria

19.00 Olanda – Spagna

20.00 Ungheria – Belgio

20.00 Grecia – Germania

21.00 Romania – Croazia

Venerdì 18 agosto

16.00 Slovacchia – Olanda

17.00 Serbia – Ucraina

17.00 Turchia – Svezia

18.00 Bosnia Erzegovina – Croazia

19.00 Francia – Spagna

20.00 Slovenia – Polonia

20.00 Azerbaijan – Repubblica Ceca

21.00 Italia – Svizzera

Sabato 19 agosto

15.00 Slovacchia – Spagna

17.00 Ucraina – Ungheria

17.00 Svezia – Grecia

18.00 Romania – Svizzera

18.00 Estonia – Finlandia

20.00 Slovenia – Belgio

20.00 Azerbaijan – Germania

21.00 Italia – Bulgaria

Domenica 20 agosto

15.00 Francia – Finlandia

17.00 Serbia – Slovenia

17.00 Grecia – Repubblica Ceca

18.00 Olanda – Estonia

20.00 Ungheria – Polonia

20.00 Turchia – Azerbaijan

Lunedì 21 agosto

16.00 Francia – Slovacchia

17.00 Polonia – Serbia

17.00 Repubblica Ceca – Turchia

18.00 Bosnia Erzegovina – Romania

19.00 Spagna – Finlandia

20.00 Belgio – Ucraina

20.00 Germania – Svezia

21.00 Croazia – Svizzera

Martedì 22 agosto

16.00 Olanda – Francia

17.00 Slovenia – Ungheria

17.00 Azerbaijan – Grecia

18.00 Bulgaria – Romania

19.00 Estonia – Slovacchia

20.00 Belgio – Polonia

20.00 Germania – Repubblica Ceca

21.00 Italia – Bosnia Erzegovina

Mercoledì 23 agosto

16.00 Finlandia – Olanda

17.00 Ucraina – Slovenia

17.00 Grecia – Turchia

18.00 Svizzera – Bulgaria

19.00 Estonia – Spagna

20.00 Ungheria – Serbia

20.00 Svezia – Azerbaijan

21.00 Italia – Croazia

Giovedì 24 agosto

17.00 Polonia – Ucraina

17.00 Repubblica Ceca – Svezia

20.00 Serbia – Belgio

20.00 Turchia – Germania

OTTAVI DI FINALE:

Sabato 26 agosto e Domenica 27 agosto

In ogni giornata si giocheranno due partite a Firenze, la prima alle 18.00 e la seconda alle 21.00: il calendario verrà definito al termine della fase a gironi.

Domenica 27 agosto e Lunedì 28 agosto

In ogni giornata si giocheranno due partite a Bruxelles, la prima alle 17.00 e la seconda alle 20.00: il calendario verrà definito al termine della fase a gironi.

QUARTI DI FINALE:

Martedì 29 agosto

Si giocheranno due partite a Firenze, una alle 18.00 e una alle 21.00: anche in questo caso il calendario verrà definito al termine degli ottavi di finale

Mercoledì 30 agosto

Si giocheranno due partite a Bruxelles, una alle 17.00 e una alle 20.00: il calendario verrà definito al termine degli ottavi di finale.

SEMIFINALI:

Venerdì 1° settembre

17.00 Semifinale 1

20.30 Semifinale 2

FINALI:

Domenica 3 settembre

16.00 Finale per il bronzo

19.30 Finale Europei 2023 di volley femminile