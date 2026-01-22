Presentata da Florencia Di Stefano-Abichain che ha esordito parlando di una stagione “all’insegna delle stelle”, il Netflix See What’s Next 2026 ovvero la presentazione del palinsesto della stagione in streaming tenutosi a Roma allo Spazio Vittoria ha svelato alcune novità interessanti, alcune conferme e alcune date e primi trailer. La presentazione ha riguardato soprattutto le serie in uscita ma ora ci addentriamo meglio nei titoli annunciati che potrete aspettarvi in questa stagione.

Tinny Andreatta, Vicepresidente dei contenuti italiani del servizio streaming, ha spiegato che Netflix ha voluto concentrarsi non solo sulle serie ma anche sui film: “Presentiamo una stagione brillante come le stelle che è frutto del percorso di crescita, un viaggio attraverso le serie che è legato dal carisma dei protagonisti italiani più amati dal pubblico. Celebriamo non solo la notorietà delle stelle con cui lavoriamo ma il valore distintivo del percorso artistico. Ogni interprete ha saputo trasformare il proprio istinto in una magia in grado di toccarci nel profondo. Ci sono alcuni principi che ci guidano e che sono varietà, qualità, ambizione. Sono i pilastri su cui costruiamo la nostra offerta. La nostra missione è di credere nei talenti con cui lavoriamo. Abbiamo celebrato da poco il debutto di Netflix in Italia che è per noi un grande traguardo. Vogliamo continuare ad investire nel nostro Paese guardando a lungo termine. Accanto all’impegno che rimane costante per la serialità, voglio sottolineare uno scarto per i film in modo da arricchire la nostra offerta”.

Netflix What Next 2026?, La legge di Lidia Poet 3 e le nuove stagioni

Tra le conferme della nuova stagione c’è La legge di Lidia Poet 3 con Matilda De Angelis nuovamente nei panni del primo avvocato donna della storia d’Italia. L’attrice, presente alla conferenza, ha anticipato quello che vedremo nella terza e ultima stagione: “Quest’anno rispetto alle stagioni precedenti subentra un tema personale perché Lidia si troverà a difendere una sua grande amica d’infanzia, una donna che l’ha aiutata nel passato e che si rifugia da lei per uscire da una relazione tossica con il marito. In questa stagione si introdurrà il concetto di legittima difesa che è il perno della difesa di Lidia nei confronti dell’amica”.

Spazio poi alla seconda stagione di “Maschi Veri” con Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Pietro Sermonti e Francesco Montanari. Tra le new entry ci saranno Carolina Crescentini, Silvia D’Amico, Alessio Boni, Giancarlo Commare e Ilenia Pastorelli. Seconda stagione anche per “Storia della mia famiglia” in cui il racconto si farà più intenso grazie alla presenza di Sergio Castellitto che darà volto al padre di Valerio, un ruolo complesso. L’universo narrativo di Suburra proseguirà poi con Suburramaxima con il cast formato da Giacomo Ferrara, Filippo Nigro, la new entry Martina Lamanna e Francesco Gheghi.

Nuova serie animata per Zerocalcare dal titolo “Due spicci”. In questo capitolo, i vari personaggi sono cresciuti e si troveranno ad affrontare nuove domande esistenziali: “Nelle serie precedenti ci si concentrava sulle aspettative visto che la nostra generazione è cresciuta con la prospettiva della stabilità. Anche se le vite sono diverse da quello che si aspettava ognuno ha seguito la propria strada”, ha detto in conferenza Zerocalcare.

I film italiani: Edoardo Leo, Alessandro Gassmann e Elodie protagonisti

Oltre alle serie, Netflix ha deciso di puntare anche sui film. Il 23 gennaio uscirà “Il Falsario” con Pietro Castellitto e Giulia Michelini, ambientato nell’Italia degli anni Settanta e liberamente ispirato alla vera storia di un falsario d’arte.

Tra i titoli annunciati c’è “Senza volto” con protagonista Edoardo Leo. L’attore interpreta un uomo ai margini della società che viene accusato ingiustamente e che è costretto a fuggire per cercare la verità. Per la prima volta sul set con lui, la figlia Anita: “Mi sono tirato fuori da questa scelta. E’ stata una scelta indipendente da me. Nel film mi deve mandare a quel paese ogni tre volte ma è stato per me emotivamente un viaggio bellissimo. Lavorare insieme a lei è stato bello, un’avventura che mi porterò dietro per tutta la vita. Non mi ha chiesto mezzo consiglio e i primi giorni che volevo cercare di farla stare a suo agio mi ha chiesto se la lasciavo stare per farla stare concentrata”.

Alessandro Gassmann e Anna Ferzetti saranno i protagonisti di “Campioni”, riadattamento all’italiana dell’omonimo film con Woody Harrelson in cui un ex atleta di pallacanestro cerca il riscatto allenando una squadra di ragazzi diversamente abili. “E’ un film che amiamo tantissimo, è la storia di un allenatore della Serie A che viene esonerato per problemi comportamentali e abilitato all’insegnamento dei ragazzi diversamente abili. Lavorare per otto settimane con un gruppo di ragazzi diversamente abili mi ha insegnato tanto. Sono creature straordinarie, appassionanti”, ha confidato Gassmann.

Debutto cinematografico per Sarah Toscano. La cantante si cimenta per la prima volta nella recitazione in “Non abbiam bisogno di parole” con Serena Rossi. “E’ la storia di una ragazza che vive in una famiglia di sordi e scopre la passione per la musica e quando la sua insegnante di canto interpretata da Serena Rossi la spinge a partecipare ad una prestigiosa scuola di musica. Si troverà a dover fare una scelta, se inseguire il suo sogno e lasciare la famiglia che vive in un mondo senza suoni oppure restare con loro”, ha spiegato la Toscano.

Maria Chiara Giannetta e Elio Germano saranno i protagonisti di “Noi un po’ meglio” in cui interpretano due genitori alle prese con l’adozione: “E’ stato un viaggio bellissimo. Si entra all’interno di una coppia diversa, lui ha un senso della famiglia forte, lei allergica ai legami e fa a cazzotti con la maternità. Quando affrontano la tematica dell’adozione, verranno fuori le paure e le diversità”, ha commentato la Giannetta presente alla conferenza. Il film è attualmente in lavorazione.

Le nuove serie annunciate

Tra le novità seriali annunciate al Netflix See What’s Next 2026 c’è Motorvalley, la serie adrenalinica a tema corse automobilistiche con Luca Argentero e Giulia Michelini. “E’ una storia di riscatto di una giovane donna che vuole riscattare il nome della sua famiglia e poi c’è il riscatto di un perdente che cerca di riscattare il passato attrraverso il campione. Matteo Rovere mi ha chiesto di fare una piccola trasformazione fisica, abbiamo girato tra Natale e Capodanno. C’è una difficoltà di unire i generi tra di loro e di portare in Italia qualcosa che non si è mai visto”, ha anticipato l’attore. La serie uscirà su Netflix il prossimo 10 febbraio.

Troviamo poi “Minerva – La scuola” uno young adult che esplora la vita di un gruppo di adolescenti all’interno di un istituto militare. Nel cast Massimiliano Gallo, Raiz, Irene Maiorino e Cristiana Capotondi. Poi ancora “Chiaroscuro” una sorta di buddy cop movie in formato seriale in cui vedremo un poliziotto intepretato da Andrea Lattanzi e un critico d’arte, interpretato da Pierpaolo Spollon, alle prese con casi polizieschi collegati al mondo dell’arte. Nel cast anche Matilde Gioli, Alessandro Preziosi e Romana Maggiora Vergano.

Tra le stelle del panorama italiano c’è Luca Zingaretti, protagonista de “Il capo perfetto”. L’attore ha anticipato: “Zagni è un imprenditore della Motorvalley, la vita va bene fino a quando succede un imprevisto a cui cerca di dare una soluzione solo che la toppa è peggio del buco. Vive un momento di crisi da cui bisognerà capire se riuscirà a rimettersi in sella”.

Sorpresa con l’annuncio di “Nemesi”, la serie thriller che vede protagonisti Pierfrancesco Favino, Barbara Ronchi e Elodie. “Era tanto tempo che non facevo serie tv ed è stato molto facile quando mi è stata presentata la sceneggiatura. Questa è stata una sfida eccitante”, ha dichiarato Favino. Per Elodie è un altro ruolo importante dopo quelli ottenuti al cinema: “Sono stata fortunata, ho iniziato con il botto. Sto facendo grandi esperienze con persone che hanno grande esperienza e generosità. Gloria il mio personaggio è una ragazza che non sa qual è il suo valore, è persa e incontra un uomo sperando che sia la sua fortuna ma poi evidentemente ci sono delle complicazioni”.

I programmi live e lo sport

Per quanto riguarda i programmi live, Netflix ha presentato Physical Italia: da 100 a 1, la versione italiana dell’omonimo programma asiatico in cui un centinaio di atleti si sfideranno in una serie di prove che metteranno alla prova il loro fisico. A sfidarsi come guest star ci saranno Federica Pellegrini, Luis Sal, Alvise Rigo.

A giugno ci sarà il ritorno di Nuova scena il talent dedicato al mondo del rap che vedrà l’ingresso di un nuovo giudice, Gue Pequeno.

Spazio anche allo sport: il tennis, con la trasmissione del Six Kings Slam 2026 il prossimo autunno e soprattutto l’arrivo di tutta la WWE a partire dal 1 aprile.