La7 non sta a guardare gli altri e cerca di regalare ai propri telespettatori una offerta sempre più ampia ed in grado di abbracciare un pubblico sempre più variegato. Come? Partendo proprio dall’analisi di cosa le manca rispetto a Rai e Mediaset. Ecco perché parlando dei palinsesti di La7 per l’autunno 2020 si è iniziato a vociferare sul fatto che la straordinaria Myrta Merlino sia già al lavoro per creare da zero un programma in grado di informare i telespettatori anche la domenica pomeriggio.

La7 e la domenica pomeriggio: Myrta Merlino contro Venier e d’Urso?

Pur avendo in casa un mattatore come Massimo Giletti, che di domeniche pomeriggio ne ha macinate parecchie in quel di Rai 1, pare che La7 abbia affidato a Myrta Merlino la lavorazione di un programma in grado di catalizzare i telespettatori anche la domenica pomeriggio.

Ebbene sì per contrastare Rai e Mediaset pare che la Rete di Urbano Cairo abbia iniziato a cercare di competere con le più grandi su tutti i fronti andando a colmare i ‘buchi’ lasciati vuoti in questi anni.

Visto il palinsesto di La7 e la sua identità ben precisa, è apparso subito chiaro ai dirigenti come si potesse andare a riempire uno spazio ancora non utilizzato e tentare di creare qualche problema alla Domenica In di Mara Venier su Rai 1 e alla Domenica Live, seppur in forma ridotta, di Barbara d’Urso su Canale 5.

Cosa accadrà? Che trasmissione verrà proposta ai telespettatori? Quando andrà in onda il programma. Per ora pare essere ancora presto per dare una risposta precisa a tutti questi interrogativi.

Intervistata da Il Giornale la Merlino ha solo anticipato quanto segue:

“Stiamo lavorando insieme al direttore di La7 Andrea Salerno all’idea di un programma alla domenica pomeriggio. Non appena pronti andremo in onda. Sarà una domenica nuova, coerente con il racconto dell’attualità che è lo spirito de La7, una rete speciale, un telaio con diversi colori, tutti sintonizzati nel raccontare il presente in modo credibile e riconoscibile”

Myrta Merlino e L’aria che tira: una conferma per La7

In attesa di ulteriori news possiamo confermare, il ritorno, nei palinsesti d’autunno 2020 di La7 del programma L’Aria che tira con la timone la Merlino.

Quali novità ci saranno nel programma? Forse una in particolare. Come già, infatti, ha iniziato a fare anno scorso, la Merlino tenterà di essere sempre più se stessa e continuerà a prendere posizione valutando, di volta in volta, ogni caso.

Per il resto il programma continuerà ad occuparsi di attualità. I dibattiti spazieranno dalla politica all’economia. L’obiettivo, però, sarà sempre quello di stare al fianco dei telespettatori.