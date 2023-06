A Roma sono stati presentati i Palinsesti estivi Rai 2023 con tutti i programmi previsti durante l’estate 2023. Tra conferme e nuovi arrivi, ecco tutte le trasmissioni in onda da giugno a settembre.

Palinsesti estivi Rai 2023, la presentazione del Day Time a Roma

Nella giornata di venerdì 9 giugno 2023 è stato presentato a Roma, nelle sede Rai di Viale Mazzini, il palinsesto estivo della Direzione Intrattenimento Day Time per l’estate 2023. A presentare i nuovi programmi Angelo Mellone, il nuovo direttore dell’intrattenimento Day Time Rai. Con la chiusura di due programmi cult come “Viva Rai2!” di Fiorelo e “E’ sempre mezzogiorno” di Antonella Clerici, l’azienda di Viale Mazzini è pronta a fare compagnia ai telespettatori per tutta l’estate 2023 con una serie di programmi. Alcuni già noti al grande pubblico con l’arrivo però di novità nella conduzione.

A cominciare da “UnoMattina Estate 2023” affidato quest’anno al terzetto Tiberio Timperi, Serena Autieri e Gigi Marzullo in onda dal lunedì al venerdì. Nel weekend, sabato e domenica, spazio a Weekly con Fabio Gallo e Carolina Rey affiancati quest’anno da Giulia Bonaudi. In merito al programma il direttore Mellone ha dichiarato in conferenza: “Weekly è un programma molto estivo. È un terzetto che si è composto con Carolina Rey, Fabio Gallo e Giulia Bonaudi”.

Spazio poi nella fascia dalle ore 12 con “Camper in viaggio” e “Camper“, mentre la domenica confermata “Linea Verde Estate“. Il pomeriggio di Rai1, invece, sarà nel segno di “Estate in diretta” con Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini; a seguire il game show “Reazione a catena” condotto da Marco Liorni.

Palinsesti estivi 2023 Rai: tutti i programmi che vedremo

Ecco tutti i programmi che vedremo sulla Rai nelle prossime settimane ufficializzati durante la conferenza stampa di presentazione dei Palinsesti Rai Day Time per l’estate 2023.