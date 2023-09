Il red carpet di uno dei più importanti eventi cinematrografici del mondo, come quello della Mostra del Cinema di Venezia, in corso in questi giorni in Laguna, può trasformarsi in una importante vetrina per lanciare messaggi significativi. Lo sa bene l’attrice Caterina Murino, madrina di Venezia 80, che dopo poche ore dall’uccisione della celebre orsa Amarena, sceglie di dare un segnale forte e lo fa nel modo più semplice possibile: farsi accompagnare dal proprio amico fedele, che in questo caso si chiama Sole, ed è un bellissimo bassotto.

Orsa Amarena, Caterina Murino a Venezia con il suo bassotto Sole: un gesto contro l’uccisione degli animali

“Sole grazie per avermi accompagnata qui a Venezia….tu simbolo dell’amore per tutti

quegli animali uccisi e massacrati dall’ignorante mano dell’uomo. Amarena questo è per te….veglia sui tuoi piccoli adesso” – Sono queste le parole che l’attrice Caterina Murino, madrina della Mostra del Cinema di Venezia, scrive su una foto che ritrae il suo bassotto. Parole che vogliono ricordare l’uccisione per mano dell’uomo dell’orsa Amarena.

L’attrice sceglie di accompagnare l’immagine con un commento dedicato ad amarena e a tutti gli animali uccisi: “Per Amarena, per la capretta per tutte quelle anime innocenti…..continueremo a batterci per una giustizia e educazione in questo mondo che sembra abbia perso il senso della compassione e dell’amore…”.

Tanti i messaggi al post che l’attrice ha dedicato all’orsa Amarena

In molti hanno commentato il post pubblicato sul profilo Instagram dell’attrice. C’è chi scrive “Emozione profonda e un grazie dal profondo del mio cuore. Tu Unica e Anima bella”, oppure “Grazie Caterina Grazie per essere la voce di tutti noi!!!”.

“Brava nonostante il suo impegno per il festival del Cinema.. Lei ha il tempo di pensare ad Amarena. Le fa‘ grande Onore in un mondo dove la gente non sa’ più cos’è l’Onore”, ma anche “Che bella persona sei! Bella fuori e ancora più bella dentro. Grazie per quanto fai per i nostri piccoli, innocenti amici”. Anche l’OIPA International, organizzazione no-profit a favore della difesa degli animali ha voluto ringraziare l’attrice per il suo impegno per la causa.

L’impegno della Murino per gli animali

L’impegno della Murino con gli animali era già cosa nota, tanto che, prima dell’esordio in Laguna, aveva raccontato al quotidiano La Repubblica quando aveva scoperto di essere stata scelta come madrina di Venezia 80: «Lo scorso maggio, quando Alberto Barbera mi chiama, sono in un posto poco glamour: quando ho giorni liberi trasporto i cani da una parte all’altra della Francia, da un rifugio all’altro, dal rifugio alla casa di adozione. Ero quindi su un treno in un posto remoto della Francia, piangevo di gioia e il cagnolone mi guardava buffo. È stata una cosa bella e inaspettata». Bella e inaspettata, come la “sorpresa” che l’attrice ha riservato ieri sera!

Il post di Caterina Murino