Oroscopo Paolo Fox del giorno: sabato 2 dicembre 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 2 dicembre 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Luna favorevole per i nati sotto questo segno, avrete sempre più forza man mano che il mese di dicembre entrerà nel vivo: in questo modo godrete quindi più di forza e determinazione per risolvere eventuali dispute, la cosiddetta “marcia in più”. Non perdere tempo, sfrutta ogni occasione per cambiare la tua vita professionale. Da lunedì l’amore sarà più sereno.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Stai riflettendo, vuoi cambiare la tua vita. In amore ogni tanto pensi di non stare con la persona giusta. Nel pomeriggio o in serata che nascerà una certa indolenza, talmente forte da farvi declinare un invito per il tanto nervosismo… Se non ve la sentite meglio rimanere a casa e in tranquillità!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Oggi Luna e Venere sono in aspetto ottimo. Puoi recuperare un vecchio amore, questo è un week-end divertente. C’è voglia di fare, di agire e di smuovere le acque… ma anche questioni in sospeso da risolvere e situazioni sentimentali da gestire con cautela; qualcuno si è sentito un po’ messo da parte o sente il partner più “lontano”, cercate di non trasformare l’atmosfera da positiva a ultra negativa altrimenti sprecherete un’occasione.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In arrivo una buona notizia. Amore ok, favoriti matrimoni e convivenze. Vitalità in aumento. Buone intuizioni per voi in questo fine settimana, avete messo nel mirino il grande rilancio previsto per il 2024: c’è chi pensa ad una convivenza al miglioramento di una situazione o almeno a tenersi lontano da pensieri negativi.

Oroscopo Paolo Fox Leone

La Luna nel segno vi regala energia e forza di volontà a go go, è davvero difficile tenervi a bada in questo periodo; siete straripanti anche dal punto di vista fisico e avete deciso di provare nuove esperienze, un toccasana soprattutto per chi nella prima parte dell’anno ha vissuto un momento di crisi o ha cambiato gruppo/ruolo

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Se cerchi novità datti da fare. In amore è difficile restare solo. L’amore può risvegliarsi nei prossimi giorni, abbandonate ogni risentimento e tuffatevi in una nuova avventura che potrebbe rivelarsi meravigliosa. Il discorso vale non solo in amore ma anche sul lavoro se siete tentati da una possibilità intrigante. Cura un pochino di più la salute.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Sarebbe il caso di organizzare un weekend piacevole, un viaggetto fuori porta con le persone che preferite, il modo migliore per liberarvi dello stress… in più se c’è qualcuno che vi intriga non esitate a farvi avanti, a maggior ragione se vi sentite anche ricambiati! Sei in grande ripresa. In amore puoi recuperare energia e passionalità. Favorite le idee che nascono adesso.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Sei molto motivato nel lavoro, porta avanti i progetti a cui tieni. I nuovi incontri valgono molto in amore. Ora avete più risorse anche in amore, per questo non dovete rifiutare proposte di uscite e di frequentare persone. Vivete con entusiasmo le passioni, anche se si tratta di piccole avventure perché ne avete bisogno! Unico neo di un weekend positivo è la presenza di qualche lieve malessere stagionale

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

L’imperativo è evitare litigate e incidenti diplomatici causati dall’irruenza e dall’eccessiva voglia di fare, avete una gran voglia di cambiare la vostra situazione ma non dovete cedere all’impulsività e all’istinto di “montare sopra le cose”. In amore, attento con Gemelli e Pesci. Hai una grande voglia di fare cose diverse rispetto al passato.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Ultimamente avete speso molti soldi tra iniziative varie, cose per la casa o una compravendita… attenzione quindi a farvi due conti ora, le vostre risorse non sono infinite quindi meglio approfittare di quest’ultimissima parte dell’anno per ricapitolare la situazione! Novità in campo affettivo. Le coppie che si vogliono bene e che hanno affrontato una crisi adesso possono recuperare.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Mattinata di disagio a causa della Luna in opposizione: il voler sempre cavalcare l’onda dell’originalità, allontanandovi dalla massa, vi porta inevitabilmente contro corrente e a volte vi sentite come pesci fuor d’acqua. Forse una proposta di lavoro che ti è stata fatta non è adeguata. La Luna opposta oggi invita alla pazienza.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Ci sono ritorni dal passato: il recupero di un progetto chiuso, incontri con persone che non vedi da tempo. Allarme discussioni nelle coppie in cui c’è diversità, sia di età che di carattere, dunque potrebbe nascere l’esigenza di verificare un sentimento… in ogni caso evitate le polemiche almeno fino al 4 dicembre perché questo non è un buon periodo per le rese dei conti. Riposatevi il più possibile.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.