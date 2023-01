Oroscopo Paolo Fox di oggi, sabato 28 gennaio 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 28 gennaio 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Ci sono occasioni da prendere al volo: anche perché quello che nasce ora potrà svilupparsi meglio più avanti.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Sei più forte, più energico e scattante. Le coppie che hanno un progetto devono portarlo avanti con coraggio.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Puoi fare una richiesta di lavoro. Se devi rimettere a posto alcune questioni di soldi, fai molta attenzione.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Le stelle sono molto intriganti. Spero che sia passata la bufera degli ultimi mesi anche in amore…

Oroscopo Paolo Fox Leone

E’ facile sentirsi un po’ agitati: stai portando avanti nuovi progetti ma qualcuno non ti dà ascolto!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Questa parte di gennaio sarà utile per ottenere un buon risultato che riguarda anche il lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

L’amore sta per tornare facile da vivere, ma qualcuno è rimasto scottato da una brutta situazione.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Il cuore parla di amori importanti. Peccato che il lavoro sia sempre troppo difficile da gestire.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

In amore non tutto è chiaro. Forse anche tu, in questi giorni, non vuoi perdere tempo con chi non ti merita.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Sono giornate da dedicare soprattutto al lavoro. Incontri importanti, avventure galanti favorite.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Cerca di ritrovare un po’ di tranquillità. Sono ancora giornate nervose per i soldi. Attenzione a non perdere le staffe.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

In amore stai cambiando atteggiamento: per fortuna ora sei molto più positivo nei confronti di tutti.

