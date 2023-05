Oroscopo Paolo Fox di sabato 13 maggio 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 13 maggio 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questo momento l’amore non rientra tra le tue priorità. Oggi non riesci proprio a mantenere la calma. Sul lavoro, devi essere più attento del solito e fai attenzione alle spese di troppo. Non sei in perfetta forma, prenditi più cura di te!

Oroscopo Paolo Fox Toro

La Luna torna ad essere favorevole. Questo è il momento giusto per le coppie che hanno intenzione di fare dei progetti personali o per la casa. Le emozioni che stai provando in queste ore sono sincere. Sul lavoro, non sottovalutare delle nuove proposte. In questo periodo sei più forte, ma il tuo punto debole è sempre la gola.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Tra oggi e domani sarai molto preoccupato per una persona a te cara. Oggi potresti fare degli incontri che non sono proprio quelli che vorresti fare. Cerca di non affaticarti troppo sul lavoro. Il denaro rappresenta sempre un problema per te.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Oggi e domani Luna e Venere sono in ottimo aspetto e quindi l’amore sarà più facile da gestire. Passerai una serata all’insegna della passionalità, per chi è single non avrà problemi a cercare un nuovo amore. Buone notizie anche sul lavoro. Cerca di non stancarti troppo.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Oggi va molto meglio e puoi riprendere un discorso interrotto. Giornata ricca di emozioni e chi deve decidere tra due storie, sarà particolarmente nervoso. Sul lavoro dovresti risolvere un problema economico.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Oggi e domani la Luna sarà in opposizione. Venere è di nuovo favorevole, questo è il momento giusto se sei alla ricerca di un nuovo amore. In ambito lavorativo potrebbe esserci qualche discussione per una nuova attività da organizzare.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Buone notizie in arrivo: si prospetta per te un fine settimana molto promettente che ti regalerà delle sensazioni positive. In questi giorni sei meno nervoso e potrebbe nascere qualcosa di buono. Entro la fine del mese devi cercare di risolvere un problema lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Oggi è una giornata migliore e vivrai una fase di recupero. Sul lavoro hai la sensazione che qualcuno sia contro di te, alla fine è una situazione abbastanza intrigante. Fai attenzione alla tua salute.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Quella di oggi sarà una giornata all’insegna del nervosismo, quindi evita di prendere tutto di petto. In ambito lavorativo, evita di fare troppo, la Luna invita a non stancarti, inoltre dovrai sostenere delle spese per la casa. Per quanto riguarda la tua salute va molto meglio.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La Luna è in buon aspetto e potrai avere un recupero emotivo. In questo periodo dovrai confrontarti con delle persone che molto spesso non sono d’accordo con te. Sul lavoro potresti pensare ad un investimento. In serata sarai un po’ agitato.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Se ti stai accorgendo che una persona si sta allontanando da te, cerca di capirne il motivo. Le relazioni trasgressive in questo momento potrebbero portare un po’ di preoccupazione. Sul lavoro non riuscirai a gestire tutto quello che avevi pianificato in tempi brevi, quindi sii paziente. Cerca di curare di più il tuo aspetto fisico.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Oggi e domani la Luna e Saturno sono nel tuo segno: è il momento giusto per parlare di amore. Se vedi che una persona non ti tratta come vorresti, cambierai senza soffrire troppo. Sul lavoro, le cose vanno molto bene e potresti rilanciare un tuo progetto nella seconda metà di questo mese. Fisicamente ti senti molto meglio.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.