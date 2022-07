Oroscopo Paolo Fox di sabato 2 luglio 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 2 luglio 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Situazione faticosa ma promettente per i nati sotto il segno dell’Ariete, se portate avanti un progetto con un’altra persona del vostro segno o del Leone potreste fare di più. Certo non tutti i progetti che avete in mente potranno andare avanti anche perché sono troppi.

Oroscopo Paolo Fox Toro

nati sotto il segno del Toro hanno un oroscopo importante anche per quanto riguarda il lavoro però bisogna proteggersi dalle accuse di persone che in qualche modo cercano anche di bloccare la vostra evoluzione, come se in questo momento ogni cosa che dite sia messa sotto accusa, vi sarà infatti capitato di recente di entrare in qualche polemica, se avete un’attività in proprio ci sono dei dettagli da curare che riguardano anche i soldi, sentimenti più premiati domani che oggi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Stelle che portano all’amore come se in questi giorni ci fosse bisogno di vivere qualcosa di bello. La fantasia è importante, i segni d’aria ne hanno molta, chissà quante volte avete immaginato un amore importante, l’unico rischio è quando si ha tanta creatività e soprattutto all’inizio di un rapporto quello di crearsi tante aspettative che poi restano tradite.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Giugno è stato un mese pesante, luglio rappresenta una sorta di percorso verso la serenità ma ancora ci sono dei problemi fisici, delle tensioni, come se doveste affrontare delle questioni irrisolte. Mettersi contro qualcuno a livello legale è inutile e probabilmente ci saranno anche delle tensioni da questo punto di vista. Oggi e domani torna un po’ di allegria, spese per la casa.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Non dovete preoccuparvi se ci sono delle battaglie in corso perché alla fine sarete vincenti. Giove e Marte sono favorevoli quindi se qualcuno ha cercato di bloccarvi potete reagire. In queste 48 ore siete molto passionali e lo sarete ancora di più durante il mese di Luglio.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Per il segno della Vergine queste 48 ore sono in crescita, più ci avviciniamo alla metà di luglio e più tornerà la voglia di fare e di mettersi in gioco ma quanta fatica. Forse siete stati un po’ troppo orgogliosi e magari troppo forti nelle vostre reazioni, avete pensato di poter fare tutto da soli e invece poi non è andata così. Questo fine settimana permette di vivere un po’ meglio anche l’amore.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Per la Bilancia questo è un cielo di recupero rispetto ad un Giugno pesante, Luglio avvicina i vostri sentimenti a quelli del partner, attenzione però se avete vissuto una crisi con il segno del Cancro o dell’Ariete. Il destino fino ad ora ha avuto un ruolo troppo importante nella vostra vita, un destino che non si può combattere ma solo assecondare.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Questa è ancora una giornata strana, da ieri c’è un po’ di tensione nell’aria. Forse avete anche chiuso o discusso con una persona, magari un familiare. Se amate tanto qualcuno è normale vivere delle tensioni ma non dite stop ad una passione per orgoglio e rischiando poi di stare male, chiarimenti possibili anche domani pomeriggio. Oggi ancora c’è una strana aria o agitazione bisogna stare attenti alle provocazioni.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Nelle relazioni di lunga data c’è il rischio che ci sia una distrazione, chi si è sposato o convive da poco a volte pensate di aver fatto una cosa giusta ma in realtà non sapete bene se riuscirete a resistere alla tentazione di fuggire. Una provocazione arriva dall’esterno, quelli che lavorano lontano dal partner devono cercare di compensare l’assenza, i sentimenti sembrano il vero problema da risolvere.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Per fortuna questi due giorni sono diversi dalle giornate di mercoledì e giovedì che vi hanno messo davvero molta agitazione addosso. Fine settimana di recupero con la Luna favorevole, certo è che sul lavoro avreste voluto qualcosa di più. I sentimenti saranno premiati.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Cercate di evitare polemiche sterili perché proprio non ne vale la pena. Siete in grado da soli di risolvere questioni importanti. Forse è il caso di rimettere in gioco un progetto a cui tenete parecchio.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Sarà ancora una giornata positiva, per cui il consiglio dell’astrologo è quello di parlare subito se ci sono stati litigi o questioni in sospeso. Tra qualche settimana infatti Venere sarà in opposizione, e poi le cose non andranno così bene. Valutate con calma le proposte che arriveranno.

