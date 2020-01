Paolo Fox, Oroscopo 1 gennaio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Ti trovi in una situazione astrologica un pò confusa, è un momento un pò particolare. I primi due mesi del 2020 saranno di lieve affanno, dovrai cercare di risolvere problemi che sono rimasti in sospeso, poi ci sara’ una primavera di recupero.

Consiglio di muoversi a partire da giovedì.

Oroscopo Toro

Questo primo giorno dell’anno inaugura un periodo di grandi emozioni e di grandi progetti, di buone prospettive. Tra sabato e domenica sarà possibile anche vincere una sfida.

Attualmente potrebbe esserci in corso una disputa in amore, perchè vorresti fare delle cose e il partner no! Questa disputa va tenuta sotto controllo. E soprattutto se accanto a te c’è una persona che non vuole definire un amore, questo 2020 sarà decisivo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Si apre un anno impegnativo, di grandi soluzioni. Tuttavia, come avrai ascoltato nelle mie previsioni 2020, prima di Marzo-Aprile non ci sono grandi certezze: in casi estremi bisogna ricostruire quello che e’ andato un pò giù negli ultimi tempi.

Per chi deve ritrovare fiducia in amore e nelle relazioni con gli altri, ora c’è una spinta particolare. Nonostante tu sia molto brillante e comunicativo, può nascere con qualche dubbio inerente al futuro e alle grandi scelte da fare nel periodo immediato.

Oroscopo Cancro

Quest’anno nuovo parte con una grande voglia di chiudere tutte le situazioni inutili. Ecco perchè da parte tua c’è una voglia di rivalsa piuttosto forte. Posso dire, però, che questo inizio di 2020 porta un pò di confusione!

Nell’ambito del lavoro non sai bene se le persone accanto a te avranno modo di proteggerti, di darti qualcosa oppure no. Insomma, questioni di lavoro e rapporti con soci e collaboratori devono essere tenuti sotto controllo: sono tre giorni che portano qualche dissidio.

Oroscopo Leone

Questioni d’amore da risolvere: cosi chiudevo le previsioni di 24 ore fa! Questo nuovo anno si apre con qualche incertezza proprio di questo tipo. Ovviamente non tutte le coppie sono in crisi ma ci sono quelli che pensano un po’ troppo ai soldi, altri invece vivono una vera e propria situazione di stallo già dal 20 Dicembre.

La seconda parte di Gennaio sarà migliore. Se ci sono problemi in casa oppure l’atteggiamento di una persona non è chiaro, ti consiglio di parlare entro venerdì.

Oroscopo Vergine

Questa Luna in opposizione potrebbe provocare un pò di stanchezza. Sarà che (giustamente) hai fatto le ore piccole per il Capodanno, fatto sta che non ti va di affrontare discussioni!

Se proprio hai bisogno di discutere riguardo certi progetti d’amore, ti consiglio di rimandare: la giornata di domenica sarà molto più interessante. Si apre un 2020 di grande rilevanza!

Oroscopo Bilancia

Stai attraversando una fase in cui non ti è chiaro nulla! Il fatto che la Luna stia per andare in opposizione porta dei dubbi per il futuro. E di solito quando hai dei dubbi preferisci rimandare una decisione anziché prenderla immediatamente.

Al momento sai che nel lavoro e nelle relazioni qualcosa non quadra e solo grazie ad una grande azione di pulizia e di tagli sarà possibile una rinascita, prevista da quest’oroscopo già dalla primavera del 2020.

Oroscopo Scorpione

In questo primo giorno dell’anno c’è una grande voglia di affrontare le cose ‘di petto’. Certo, sappiamo che dal punto di vista fisico ci sono stati momenti difficili: ricordo in particolare un periodo particolarmente pesante l’estate scorsa.

In ogni modo, qualsiasi cosa tu abbia in mente di fare, cerca di farla serenamente! In amore fai attenzione alle piccole incomprensioni, specialmente se di mezzo ci sono altri familiari. I rapporti tra parenti devono essere vissuti con molta cautela.

Oroscopo Sagittario

Solitamente sei un ottimista ad oltranza o comunque una persona che cerca sempre di prendere la vita per quello che offre. Entro venerdì sarà possibile vincere una sfida.

Marte nel tuo segno è un altro elemento di fortuna in più che mi fa credere che tu sia pronto a fare una piccola rivoluzione nella tua vita, che può coinvolgere anche l’amore. Saturno sarà positivo per chi vuole sposarsi, convivere, relazionarsi all’amore in maniera più semplice.

Oroscopo Capricorno

E’ un primo giorno dell’anno invitante perchè abbiamo Mercurio, Giove, Saturno e Sole favorevoli! Ecco perchè sei pieno di pensieri e forse anche di piccole preoccupazioni: non e’ possibile risolvere tutto in breve tempo, ma vorrei segnalare la giornata di domenica perche’ potrebbe essere molto importante per i sentimenti.

Diciamo che al momento hai voglia di mettere punti fermi nella tua vita e non vuoi rinunciare più a nulla.

Oroscopo Acquario

Per te è sempre troppo importante sentirti libero, perchè quando lo sei la creatività vola alta! Ci sono tante cose da fare, tante cose da programmare: va detto che questi primi giorni dell’anno riescono a regalarti una grande forza.

Quando dico, più o meno scherzando, che stai perdendo i freni inibitori non sto dicendo cose sbagliate! Secondo me perchè sono tanti quelli che non vogliono più agire secondo i dettami di altri. Questo potrebbe essere l’anno della grande chiusura ma anche della grande apertura verso nuovi orizzonti.

Oroscopo Pesci

Hai bisogno di coraggio, hai bisogno di forza e anche di maggiori prospettive. Quelli che hanno un’attività in proprio potrebbero già avere ricevuto una conferma. A fine Gennaio ci saranno buone novità!

Spero che l’amore torni ad essere vincente come sempre deve essere nella tua vita. Domenica sara’ una giornata di riferimento da questo punto di vista. Con Scorpione, Leone e Capricorno possono esserci dispute per motivi di lontananza fisica o psicologica.

