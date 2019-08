Paolo Fox Agosto 2019: lunedì 19 agosto 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo del giorno di Paolo Fox: lunedì 19 agosto 2019

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, lunedì 19 agosto 2019. Immancabile anche per il mese di Agosto l’appuntamento con l’Oroscopo delle stelle rivelato da Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

Settimana importante che parte con la Luna nel tuo segno! Al momento c’è una minore influenza dei pianeti nei segni di fuoco, ma questo non limita la tua capacità d’azione anche perchè ci sono progetti importanti in vista di Settembre. In questi giorni stai cercando di fare qualcosa in più: chi ha un’attività potrebbe pensare ad una ristrutturazione, potrebbe fare in modo di rafforzarla.

In qualche modo è come se stessi vivendo una sorta di grande recupero che riguarda anche l’amore.

Oroscopo Toro

Dopo due settimane di grande attrito, ora sei in una condizione migliore. Avevo spiegato che agli inizi di Agosto ci sarebbe stato un momento di grande fatica e poi dopo Ferragosto un momento di grande recupero! Chi vuole acquistare qualcosa di importante oppure portare avanti un progetto avrà modo di fare cose in più, potrà darsi da fare.

Sono favorite le compravendite, gli affitti, le novità che riguardano le situazioni bloccate da tempo. E anche in amore c’è di più!

Oroscopo Gemelli

Si apre una settimana molto intrigante; quanto più ci avviciniamo all’autunno e maggiori saranno anche le prospettive! E‘ probabile che di recente tu abbia vissuto una piccola grande crisi che ha riguardato anche il lavoro: c’è anche chi ha aperto una vertenza.

Ora c’è da dire che alcuni nodi stanno arrivando al pettine; e specialmente dal 21 alcune situazioni andranno affrontate con coraggio.

Oroscopo Cancro

Se alcune situazioni di lavoro sono al limite, lo si vedrà entro l’autunno. Potrebbe essere una stagione di tagli netti! Se ci sono polemiche per quanto riguarda il lavoro, bisogna cercare di superarle: quelli che hanno auto un nuovo progetto di lavoro nelle mani, pur lavorando bene non hanno avuto grandi risultati o hanno avuto contro tutti quelli che non sono più in accordo.

Dunque, ci sono cambiamenti che riguardano anche i rapporti interpersonali oltre che lavorativi, ma da mercoledì abbiamo stelle migliori per fare chiarezza in tutto.

Oroscopo Leone

Inizi finalmente a ricevere qualche buona notizia, magari un lavoro o una commissione interessante. Ma se c’è una situazione che non va più bene, è arrivato il momento di parlare! Dopo una prima parte di Agosto che non ha portato grandi conflitti, ora bisogna fare solo ciò che si desidera, bisogna mettere in pratica tutto quello che è stato elaborato negli ultimi tempi.

Non fare il passo più lungo della gamba con i soldi, mentre ricorda che i sentimenti premiano! Chi ha una bella storia ora la conferma.

Oroscopo Vergine

E’ un periodo molto costruttivo! Mi auguro che tu non sia vittima della malinconia, perché dal 21, con Venere favorevole, e dal 23 con un Sole eccellente e Saturno che protegge il tuo segno, si può andare avanti molto bene! E’ un periodo in cui si parla più chiaramente con tutti e sarà possibile anche vincere una sfida.

Se la tua attività permette di fare qualcosa in più, se hai già maturato buone esperienze in passato, potresti ricevere una bella conferma e costruire molto!

Oroscopo Bilancia

Inizio di settimana un pò stentato; lunedì e martedì dovrai combattere con l’opposizione della Luna! Se c’è stato un serio problema di lavoro, c’è chi deve salvare il salvabile. Però più ci avviciniamo alla fine dell’anno e più alcuni nuovi progetti prenderanno piede. Un certo percorso potrebbe essere finito e bisogna iniziarne un altro.

E questo rendere un pò nervosi soprattutto quelli che vorrebbero invece stare più sereni. Se ti propongono di fare cose nuove sarebbe il caso di pensarci. E’ in arrivo un cambiamento di lavoro, un nuovo progetto.

Oroscopo Scorpione

Inizio di settimana che prelude ad un miglioramento già da mercoledì. Sarai d’accordo con me se dico che finora in questo Agosto è stato un continuo lottare per restare a galla, un continuo cercare di tenere in piedi rapporti precari. Ora c’è più tranquillità.

La seconda parte di Agosto funziona meglio, mentre agli inizi del mese sembrava che nulla fosse più gestibile. Pare che tu abbia bisogno di più complicità. Per quanto riguarda il lavoro si recupera: per chi ha un progetto in ballo ci sono buone opportunità.

Oroscopo Sagittario

Sei alla ricerca del tempo perduto! Ho spiegato che questa ultima parte di Agosto potrebbe chiudere situazioni che interessano poco. E quindi, dopo una fase effervescente si passa ad una fase di maggiore razionalità, e questo vale anche per i sentimenti che potrebbero essere messi in discussione già da mercoledì e ancora di più da venerdì.

O si torna a lavorare o bisogna cercare di mettere a posto tante cose. E quindi, un pò di nervosismo arriverà!.

Oroscopo Capricorno

Tu vuoi sempre costruire, ed entro l’autunno avrai finalmente tutto il materiale necessario per edificare un buon progetto! Al momento, però, c’è un piccolo momento di tensione da superare in famiglia e anche nell’ambito del lavoro.

Dal 21 si recupera anche a grazie a certe buone notizie. Non ti isolare perchè tutte le cose che stai facendo possono portare un vantaggio nel corso delle prossime settimane. Ci vuole pazienza ma si arriva al dunque!

Oroscopo Acquario

Ti stai risvegliando dopo un periodo di grande tensione! Quanto meno ti vedo un pochino più tranquillo. Se qualcosa non va bene, basta prendertela con gli altri! Perchè a volte per giustificare un pò di timori pensi che siano gli altri a bloccare le tue esperienze o evoluzioni. O magari inventi un nemico che non c’è.

Non bisogna neanche prendersela troppo con se stessi, ovviamente, però il fatto di non avere più certe opposizioni planetarie pesanti, invita a guardare il futuro in maniera più serena. E tra venerdì e domenica prossimi ci sarà anche un rilancio della passionalità.

Oroscopo Pesci

Pare proprio che questo sia un periodo di grande importanza però dovrai chiudere situazioni che non ti interessano più. Possibili discussioni in arrivo con soci, collaboratori e agenti, bisogna mettere in chiaro tante cose! Chi lavora in gruppo può uscirne fuori per crearne un altro, chi vuole portare avanti un’idea avrà uno splendido futuro.

Anche chi sta iniziando un nuovo progetto avrà qualche ostilità, qualche problema nell’ottenere consensi e permessi. Poi ci sarà un periodo migliore! In amore serve prudenza.

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!