Oroscopo Paolo Fox giovedì 30 maggio 2019 | I Fatti Vostri

Oroscopo 2019 di Paolo Fox: giovedì 30 maggio 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, giovedì 30 maggio 2019. Ecco l’Oroscopo delle stelle rivelato dal noto astrologo dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Ecco le previsioni per i dodici segni zodiacali.

Oroscopo Ariete

Il fatto che la Luna si trovi nel tuo segno e in ottimo aspetto a Mercurio alimenta una buona forza. In contrapposizione, vivi una situazione di forte tensione legata al transito dissonante di Marte. D’altronde, quest’agitazione è spiegata dal momento che non stai un attimo fermo!

In passato ti sei lamentato di fare poco e adesso potresti lamentarti di fare troppo, di avere troppe preoccupazioni nella mente. Avresti bisogno di più complicità in amore e di più tempo da dedicare al partner!

Oroscopo Toro

Di solito il tuo è il segno dei lunghi impegni ed accordi: nelle situazioni che non cambiano, tutto sommato ti trovi bene. Questo anche perchè hai bisogno di sicurezze, ma ultimamente tutto quello che sembrava incancellabile non lo è più. Nel corso degli ultimi mesi è stato il destino a imporre delle novità. Oppure potresti essere proprio tu a imporre nuove regole alla tua vita nonché alle persone che ti stanno attorno!

Non è un caso se da qualche tempo stai rivoluzionando tutte le tue scelte o vorresti fare altro. Sono mesi importanti anche e soprattutto per chi cerca un nuovo amore dopo una separazione.

Oroscopo Gemelli

Le stelle di questa seconda parte della settimana invitano a pensare: cosa cerchi davvero in amore? Lo dico perchè Venere a breve sarà nel segno e porterà una scoperta o riscoperta dei sentimenti.

Bisogna puntare sulla giornata di domenica perchè sarà decisamente la più interessante di un periodo che potremmo definire di transizione, di mediazione per ciò che concerne le questioni legali e lavorative. Da mercoledì qualcosa è cambiato!

Oroscopo Cancro

Tu sei una persona forte però ci sono giornate in cui avresti voglia di buttare tutto all’aria! Ed è già da qualche ora che qualcuno potrebbe averti creato dei problemi. Va detto che nella prima parte di Maggio molti di voi non si sono sentiti compresi, oppure per motivi di lavoro o personali hanno vissuto una vera e propria crisi. Ecco perchè in casi eccezionali si deve pensare ad un cambiamento professionale profondo e soprattutto sarà bene evitare certi ambienti difficili da frequentare.

In ogni modo, chi ha iniziato un nuovo lavoro o desidera farlo, è normale che provi una certa confusione. Tutto quello che hai fatto negli ultimi mesi ha comportato una grande fatica però non si può dire che non ci sia stata anche una buona crescita!

Oroscopo Leone

Giugno sarà un mese che metterà finalmente in chiaro alcune questioni di lavoro. Le stelle vi proteggeranno fino a Novembre: tutti quelli che hanno la possibilità di concludere un accordo, di portare avanti un progetto, devono darsi da fare soprattutto durante l’estate. Infatti, ho spiegato che quest’anno pochi faranno le vacanze, o comunque anche in vacanza dovranno pensare allo studio oppure ad organizzare qualcosa nell’ambito del lavoro.

Purtroppo tutto questo comporta un pò di rallentamento a livello sentimentale. Se c’è una persona che cerca di bloccare la tua evoluzione, sarai molto critico già da questa sera!

Oroscopo Vergine

La cosa buona di quest’oroscopo è che non ci sono ostilità di inizio settimana ed entro sabato potrai recuperare molto, specialmente riguardo ai sentimenti. Invito tutti a pensare all’amore con più trasposto: quelli che hanno una storia da ufficializzare potrebbero farlo entro l’estate!

Tra questo giovedì e sabato si possono anche risolvere situazioni che si sono ingarbugliate. E se ultimamente ci sono troppe spese, ora ritorni in qualche modo in equilibrio!

Oroscopo Bilancia

In questo periodo c’è una grande novità da registrare: i toni della polemica sentimentale sono smussati rispetto agli inizi di Maggio. Mercurio ha iniziato un transito importante che si associa alla buona forza di Giove e questo permette non solo di concludere un buon affare, ma anche di guardare l’orizzonte in maniera più serena.

Non escludo che tra sabato e domenica torni la voglia e la volontà di recuperare un amore, di vivere una relazione in maniere più intrigante.

Oroscopo Scorpione

Giornata importante ma anche molto stancante, lo rivela sopratutto il pomeriggio. Poi venerdì e sabato potrebbero nascere piccoli conflitti, piccole tensioni. Quindi, soprattutto in amore, tra stasera e sabato raccomando di non tirare troppo la corda.

E’ questo soprattutto se stai cercando di mettere alla prova qualcuno: di solito lo fai quando non sei convinto della correttezza di questa persona. Alcuni rapporti vanno chiariti!

Oroscopo Sagittario

E’ un’altra giornata interessante in cui cerchi di fare tutto quello che è possibile per recuperare terreno. Qualche emozione positiva può nascere all’improvviso. Devo dire però che in amore si è registrata una sorta di forza negativa, un allontanamento, un momento di crisi che devi risolvere in prima persona. Sarebbe bene evitare ulteriori discussioni.

Nel corso degli ultimi giorni è probabile che tu sia stato lontano da certe persone, ma nel prossimo weekend dovrai cercare di riavvicinarle. Non fare scelte azzardate prima della seconda metà di Giugno!

Oroscopo Capricorno

In questo giovedì pare che ci sia ancora qualche piccolo problema da superare e comunque dal punto di vista fisico questa non è stata una settimana particolarmente confortante. Tu sei forte però non sei invulnerabile ed ecco perchè avresti la necessità di mettere un freno anche alla tua ambizione, di rivedere alcune scelte ed eliminare un pò di malessere fisico ma anche psicologico.

E’ un momento di rilancio per alcune tue idee. E venerdì e sabato saranno giornate positive!

Oroscopo Acquario

Tu che di solito mostri amicizia nei confronti di tutti e sei sempre molto solidale nei rapporti di amicizia, in questo periodo potresti sentirti un pò solo. E’ una situazione particolare quella che stai vivendo, stai rimettendo in gioco tutta la tua vita. E le prossime tre giornate sono un pò pesanti anche dal punto di vista fisico.

Per cui è probabile che non ci sia tempo per fare tutte le cose che hai in mente, per adeguarsi ai ritmi che il periodo impone. Ritmi non facili anche per le relazioni sentimentali che nascono al rallentatore o procedono con qualche dubbio di troppo.

Oroscopo Pesci

Il problema denaro resta molto rilevante! Ma la cosa più importante in questo periodo sarebbe ritrovare fiducia nell’amore, una fiducia che agli inizi dell’anno qualcuno ha perso. Anche nei rapporto migliori si è registrata un pò di freddezza. Ho spiegato in tante altre occasioni che tu tendi ad accumulare i problemi, tendi a non parlare giornalmente delle tue difficoltà della coppia. E a volte sei persino troppo accondiscendente nei confronti delle persone che ami.

Quando c’è da rimarcare qualcosa che non va, preferisci restare in silenzio. Solo che queste tensioni accumulate nel tempo possono diventare un macigno difficile da spostare e quindi l’accumulo di tensioni negative potrebbe essere stata la causa di qualche deflagrazione di rabbia che si è vissuta di recente in amore.

