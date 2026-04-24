Oroscopo Paolo Fox del giorno: venerdì 24 aprile 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 23 aprile 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questa fase avvertite un’energia prorompente che vi spinge a rivoluzionare la sfera professionale. Le stelle suggeriscono di incanalare questa motivazione in progetti concreti, evitando però decisioni impulsive. In amore vivete un momento di profonda riflessione: se alcune relazioni appaiono instabili, è il periodo ideale per un confronto sincero. La vostra vitalità è in ascesa!

Oroscopo Paolo Fox Toro

I sentimenti occupano il centro della vostra scena grazie a un transito di Venere particolarmente armonioso. Se avete una storia solida, potreste sentire il desiderio di ufficializzare un legame o progettare il futuro. Nel lavoro, la vostra consueta prudenza si rivela un’arma vincente: procedete con passo costante senza lasciarvi influenzare dalla fretta altrui. Per quanto riguarda il benessere, dedicate del tempo alla cura del corpo e all’alimentazione!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La comunicazione diventa la vostra chiave di volta per risolvere piccoli intoppi burocratici o professionali. In amore, è necessario fare chiarezza: parlate apertamente con il partner per dissipare ogni dubbio residuo. La salute risente di un po’ di stanchezza mentale dovuta ai troppi impegni.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Le stelle indicano che un desiderio coltivato a lungo sta finalmente mutando forma per diventare realtà. Nel lavoro, potreste ricevere proposte inaspettate o vedere riconosciuti i vostri meriti passati. In amore mostrate il vostro lato più empatico a chi vi sta vicino. Per mantenere un buon livello di salute, cercate di scaricare le tensioni accumulate!

Oroscopo Paolo Fox Leone

Sentite una spinta fortissima verso la realizzazione di nuove ambizioni. La carriera è in una fase di espansione, ma il consiglio è di gestire lo stress con estrema calma per non vanificare gli sforzi compiuti. Per chi è single nuovi incontri all’orizzonte, specialmente per chi è in cerca di emozioni autentiche e nuove conoscenze. Salute: siete molto reattivi, ma fate attenzione a non eccedere con gli sforzi muscolari.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

L’organizzazione e la precisione sono i vostri punti di forza nel gestire le mansioni professionali più complesse. In amore potrebbero emergere piccole incomprensioni: affrontatele subito con un confronto pacato. Il benessere generale è buono, tuttavia le stelle vi invitano a staccare la spina la sera!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

State attraversando un periodo di ridefinizione dei vostri ruoli, specialmente nel lavoro dove sentite il bisogno di maggiore rispetto e chiarezza. In amore, la ricerca della pace interiore vi porta a selezionare con cura le persone da frequentare. La salute richiede attenzione alla postura e alla zona cervicale.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

E’ un momento eccellente per lo studio e l’applicazione tecnica. In ambito amoroso, potreste apparire un po’ critici o distaccati; cercate di non essere troppo severi con chi amate. Per quanto riguarda la forma fisica, sentite il bisogno di depurare l’organismo: bevete molta acqua e prediligete cibi freschi e naturali.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Vivete una stagione di grande fermento in cui l’entusiasmo non vi manca di certo. Nel lavoro, le sfide attuali si trasformeranno presto in opportunità di guadagno o di crescita personale. I sentimenti traggono beneficio dalla vostra solarità, rendendo il clima familiare molto piacevole. La salute è ottima!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La concretezza che vi contraddistingue vi aiuta a consolidare la vostra posizione professionale e a raggiungere traguardi significativi. In amore dopo giorni di tensione è il momento di vivere i sentimenti con maggiore tenerezza e comprensione. Per il vostro benessere, le stelle consigliano di non trascurare i segnali del corpo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Avvertite un forte desiderio di libertà e di novità che si riflette sia nella vita privata che nelle ambizioni di carriera. Potreste sentire il bisogno di cambiare aria o di iniziare un percorso totalmente diverso. In amore, cercate stimoli nuovi per evitare la noia della routine. La salute è strettamente legata al vostro stato d’animo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La creatività è ai massimi livelli e vi permette di eccellere in ogni attività che richieda intuito e sensibilità. Sul lavoro sono in arrivo soddisfazioni personali che gratificheranno il vostro impegno. In amore, avete la possibilità di ricucire strappi del passato o di approfondire un legame appena nato. Per quanto riguarda la salute, prestate attenzione ai piedi e alle articolazioni.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.