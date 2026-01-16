Oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 16 gennaio 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 15 gennaio 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Sul lavoro qualcosa è fermo, ma non per colpa vostra: attendere una risposta o una conferma vi mette di cattivo umore. In amore siete meno reattivi, forse perché state elaborando un pensiero che non avete ancora voglia di condividere. La salute: stanchezza diffusa e poca concentrazione.

Oroscopo Paolo Fox Toro

E’ un venerdì in cui emerge un fastidio sottile. Sul lavoro vi sentite osservati o giudicati. In amore il dialogo c’è, ma manca sintonia sui tempi: uno dei due vuole accelerare, l’altro no. La salute è discreta, ma attenzione alla tensione cervicale o alla rigidità. Prendete le distanze da ciò che vi irrita!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Sul lavoro una comunicazione chiarisce un dubbio, ma apre anche nuovi interrogativi. In amore siete più ironici del solito. La salute migliora se riuscite a muovervi o a cambiare ambiente. Evitate di sovraccaricare la mente con troppe ipotesi: non tutte meritano spazio.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

E’ un venerdì segnato da un bisogno di ordine. Sul lavoro cercate di rimettere a posto ciò che è rimasto in sospeso, anche piccole cose. In amore c’è una distanza emotiva che non spaventa, ma vi incuriosisce. La salute è legata allo stile alimentare e ai ritmi di vita.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Sul lavoro qualcuno non risponde come vi aspettavate e questo vi porta a mettervi in discussione. In amore siete più vulnerabili. La salute è buona, ma l’umore altalenante. Non cercate sin da subito conferme: alcune arriveranno più avanti, altre non sono necessarie. E’ una giornata utile per ridimensionare le vostre aspettative.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

E’ una giornata confusa. Sul lavoro sentite di aver perso il filo di qualcosa che fino a ieri vi sembrava chiaro. In amore siete presenti, ma distratti: la testa è altrove. La salute risente di questo disordine interno, con nervosismo o difficoltà a rilassarvi. Provate a semplificare: meno analisi, più concretezza!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Sul lavoro una piccola vittoria vi rassicura. In amore siete alla ricerca di stabilità, ma senza grandi promesse. La salute è buona, soprattutto se riuscite a mantenere una routine regolare. La giornata di oggi è utile per rafforzare ciò che già c’è, senza inseguire novità forzate.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La giornata di oggi vi porta a distaccarvi. Sul lavoro è il momento di rendersi conto che una situazione non vi coinvolge più come prima. In amore, invece, c’è meno passione, ma più lucidità: e dopo tanto tempo guardate le cose per quello che sono. La salute risente di una certa chiusura emotiva e di una stanchezza improvvisa. Concedetevi del tempo tutto per voi.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Sul lavoro una proposta o un cambio di programma vi costringe ad una scelta affrettata. In amore è un momento di grande eccitazione, ma non manca la paura di sbagliare. La salute è buona, ma attenzione agli eccessi.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

E’ un venerdì di saturazione. Sul lavoro vi sentite pieni, forse troppo per via di un carico di responsabilità più pesanti del solito. In amore cresce il bisogno di leggerezza per chi è in coppia. La salute segnala affaticamento, soprattutto a fine giornata. Non è il momento di aggiungere impegni, ma di togliere qualcosa!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Per domani è previsto un alleggerimento inatteso. Sul lavoro una questione si risolve molto più facilmente rispetto alle aspettative. In amore siete più aperti, pronti a dire qualcosa che rimandavate da tempo. La salute migliora grazie a un umore più stabile. La giornata di oggi è favorevole per rimettere in circolo idee e contatti.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La giornata di oggi segna una rivelazione silenziosa. Sul lavoro è arrivato il momento di capire cosa non volete più fare. In amore emerge un bisogno di verità, in particolare con voi stessi. La salute dipende molto dalla gestione dei pensieri.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.