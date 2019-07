Oroscopo Paolo Fox di oggi: sabato 6 luglio

Oroscopo luglio 2019 di Paolo Fox: sabato 6 luglio 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo del giorno di Paolo Fox: sabato 6 luglio

Oroscopo Ariete

Attenzione alla gelosia, può essere un’arma a doppio taglio, sia che tu la riceva sia che tu la utilizzi nei confronti di qualcuno. Queste del weekend sono due giornate test specie se martedì e mercoledì scorsi ci sono stati gravi problemi di coppia. Forse uno dei due è stato lontano, oppure potresti aver riscontrato qualche disagio.

Bisogna recuperare! Nei prossimi mesi avremo un oroscopo ideale per riconquistare un posto al sole anche sul lavoro.

Oroscopo Toro

Sabato e domenica sono giornate di pieno recupero per quelli che vogliono dimenticare quello che è accaduto tra giovedì e venerdì. Va detto che l’aspetto economico è ancora disturbato: e anche se la fine dell’anno sarà importante, ora è probabile che non ci si metta d’accordo sul rinnovo di un contratto. Se ci sono soldi da spendere, raccomando anche molta prudenza in famiglia, perché è proprio li che ci sono gli scontri maggiori.

In ogni modo, ora puoi comunque guardare verso un orizzonte più sereno. Nella tua attività non manca successo.

Oroscopo Gemelli

Questo fine settimana invita a fare il minimo indispensabile, che comunque è tantissimo visto che non stai mai fermo! Però, se è possibile, limita le cose che devi fare, fai solo lo stretto indispensabile. Anche perchè c’è una grande stanchezza che potrebbe spiacevolmente riversarsi nei rapporti d’amore creando difficoltà.

Da questo punto di vista queste 48 ore del weekend sono un pò polemiche: potresti essere proprio tu a mettere in discussione un rapporto.

Oroscopo Cancro

Per te i ripensamenti sono veramente all’ordine del giorno! D’altronde, questo è un segno governato dalla Luna, che in astrologia rappresenta proprio la mutevolezza! Così come il pallido astro cambia muta di ora in ora, anche tu sei capace di cambiare idea più volte nel corso della stessa giornata.

Una persona che fino a qualche tempo era un riferimento stabile per te, ora potrebbe non esserlo più. Sempre molto faticoso il lavoro, soprattutto per chi negli ultimi tempi l’ha cambiato: se ha iniziato un nuovo progetto, c’è ansia da prestazione!

Oroscopo Leone

Dipende dall’età e dalle circostanze, però per molti di voi è arrivato il momento di prendersi una bella soddisfazione, di togliersi un sassolino dalla scarpa. E questo lo sto spiegando già dagli inizi della settimana. In ogni modo, l’energia non manca: in questi due giorni del weekend potrebbero farti proposte interessanti anche per ciò che concerne le idee, i buoni propositi.

Cerca solo di risparmiare qualche soldo perchè ultimamente ci sono state troppe spese.

Oroscopo Vergine

Posso dire che sabato e domenica saranno due giornate interessanti anche per rimetterti in gioco dal punto di vista lavorativo, per parlare di questioni importanti che riguardano il tuo futuro. La fase più bella ci sarà tra Ottobre e Dicembre. Quindi, questo resta un periodo di preparazione ad eventi eclatanti! C’è chi vuole avere un figlio, chi desidera trasferirsi o ufficializzare una storia, persino dopo una separazione ancora recente!

Qui possiamo fare diverse ipotesi ma tutte molto interessanti e intriganti in vista della seconda parte dell’anno!

Oroscopo Bilancia

Questo fine settimana deve essere gestito con attenzione: per fortuna sei sempre molto equilibrato quando vivi emozioni e relazioni a cui tieni. Purtroppo c’è da dire che non manca qualche conflitto in amore.

E allora mi chiedo che cosa è accaduto tra lunedì e mercoledì, perchè in qualche coppia proprio ci sono stati momenti di forte tensione, agitazione e ora bisogna cercare di superare i problemi e di andare avanti in maniera più serena, sempre che questo sia possibile.

Oroscopo Scorpione

Si può trovare una soluzione anche riguardo certi annosi problemi dal punto di vista fisico! Sabato e domenica sono giornate che collaborano con la tua evoluzione e portano qualcosa in più. Sei al centro dell’attenzione delle stelle, e soprattutto puoi dare qualcosa in più anche gli altri.

In amore torna una bella volontà; probabile che tu possa riconciliarti con qualcuno. Spero che già in questo Luglio ci sia tempo per fare una vacanza, per stare un pò di più con la persona che ti piace. Se il tuo cuore è solo da troppo tempo, non isolarti ancora di più!

Oroscopo Sagittario

Sabato e domenica sono due giornate in cui ti trovi in una condizione di grande stress e nervosismo. Questo può anche indicare il fatto che bisogna dire la verità, celata da qualche malinteso o da prese di orgoglio troppo spiccate. Intendi finalmente liberarti di certi problemi! C’è stato qualcuno che ha cercato di privarti della tua libertà o condizionarti, ma tu ovviamente ti sei ribellato! Il problema è che quando sei solo stai male, ma se c’è qualcuno che cerca di prendere e circoscrivere i tuoi spazi, stai ancora peggio!

Quindi bisogna trovare una via di mezzo, devi cercare chi è capace di darti fiducia senza chiedere in cambio la tua libertà!

Oroscopo Capricorno

Sei sempre molto netto nel chiudere le relazioni, le amicizie e tutte quelle situazioni che non funzionano più. E quando arriva il giorno in cui ti convinci di dire basta, non torni certo sui tuoi passi. Però, come tutti gli esseri umani, anche quelli più rigidi e ferrei, anche tu puoi avere dei ripensamenti! Anche se non lo riveli a nessuno, potresti pensare di avere esagerato in qualche atteggiamento troppo duro nel corso degli ultimi mesi.

Se hai detto troppo, potresti pentirtene. In questi giorni c’è una storia d’amore che va curata di più, mentre nei rapporti di lavoro c’è tanta stanchezza e voglia di evadere da qualcosa che oramai non va più.

Oroscopo Acquario

Sabato e domenica sono giornate liberatorie soprattutto se giovedì e venerdì c’è stata una piccola crisi, anche di tipo esistenziale. Molti di voi si chiedono che cosa sto facendo e soprattutto dove voglio andare. C’è il rischio di aver intrapreso una strada sbagliata solo per egocentrismo, per il gusto di farsi valere. Al momento stai cercando di ritrovare il centro di te stesso e non è facile! Specie perché in questi giorni ci sono state anche tante troppe spese.

Arrivano emozioni positive ma lascia trascorrere Luglio e anche Agosto senza fare troppo. E’ un periodo in cui potresti anche rinunciare ad un progetto oppure prendere più tempo per te stesso!

Oroscopo Pesci

In questo weekend torna un pò di sbandamento! Va detto che questo è stato un anno piuttosto impegnativo, anche nel lavoro: dall’autunno dell’anno scorso agli inizi di quest’anno c’è chi ha dovuto affrontare diverse tensioni o ha dovuto aspettare un aiuto economico dall’esterno, anche per riparare qualche danno.

In amore c’è una sorta di indecisione che andrebbe eliminata: una persona Leone o Capricorno che sembrava dalla tua parte, ora non lo è più, e potrebbe nascere un contenzioso fastidioso.

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!