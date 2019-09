Paolo Fox Oroscopo 2019: 21 settembre 2019. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo di oggi rivelato da Paolo Fox dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri. Ecco, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo Paolo Fox: sabato 21 settembre 2019

Curiosi di scoprire le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox della giornata di oggi, sabato 21 settembre 2019? Ecco per voi le previsioni e l’Oroscopo delle stelle rivelato da Fox in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi nel salotto de I Fatti Vostri su Rai2. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

Quelli che hanno perplessità dal punto di vista sentimentale devono stare un pò più attenti perchè questa seconda metà di Settembre non è che sia proprio particolarmente vivace. Anche chi ha una grande storia d’amore, nel corso degli ultimi tempi potrebbe essersi ritrovato a verificarla oppure ha dovuto affrontare dei discorsi un pò pesanti col partner.

Fai attenzione perchè un pò di malessere, nervosismo e stanchezza accumulata, possono creare dei fastidi!

Oroscopo Toro

Sabato e domenica sono giornate di recupero per te che hai bisogno di vivere il futuro in maniera più serena. Certo, per questo segno non è sempre facile essere sereni, perchè le ansie lo opprimono. Sei molto possessivo e diventi particolarmente ansioso e protettivo nei confronti delle persone che ami.

Se hai figli o parenti a cui tieni particolarmente, sei sempre in ansia per loro, quasi più che per te stesso! Cerca di rilassarti. Fine settimana intenso per le relazioni.

Oroscopo Gemelli

Con Mercurio e Venere favorevoli si può anche pensare ad un nuovo amore, anche se al momento non mi sembra che tu stia cercando l’amore della vita! Forse è meglio una tenera compagnia.

Chi invece è sposato o ha una bella storia da anni, deve cercare di evitare complicazioni di tipo lavorativo: nel senso che se si trasporta in amore un problema di lavoro, se si parla tutti i giorni di come sta il partner dal punto di vita professionale o economico, si rischia di stare male!

Oroscopo Cancro

E’ un fine settimana in crsecendo però mi chiedo quante sono le tensioni che stai vivendo dentro di te! Forse nelle ultime settimane hai anche affrontato degli esami che hanno comportato stress. Ormai dovresti averlo capito, questa è una settimana in cui dal punto di vista fisico hai provato più agitazione rispetto al passato!

Quindi, ti consiglio di fare tutto con più calma, altrimenti si rischia qualche fastidio psicosomatico. In amore, non mettere troppa carne al fuoco!

Oroscopo Leone

Sabato e domenica sono due giornate interessanti per te che ora puoi anche concederti di più in amore! Tra l’altro, se negli ultimi mesi è nata una storia oppure se intendi verificare la tenuta di un rapporto, questo fine settimana funziona bene.

Mercurio e Venere favorevoli, Giove in ottimo aspetto: mi pare proprio che tu sia anche molto più affascinante del solito!

Oroscopo Vergine

Questo sabato mette in luce un pò quello che ho detto 24 ore fa, che sarà un weekend stressante! D’altronde, sono talmente tante le situazioni che stai stabilendo ora, che al momento ti stai proiettando verso il futuro: i progetti che stai varando sono talmente ambiziosi che appare normale vivere qualche momento di agitazione.

Domenica andrà meglio ma devo consigliarti prudenza in amore.

Oroscopo Bilancia

Sarà che le tensioni di lavoro e le preoccupazioni per lo studio sono talmente tante, sarà che ultimante hai vissuto anche parecchi momenti di stallo: fatto sta che questa giornata di sabato viene voglia di dedicarla completamente ai sentimenti! E se non hai una storia fissa potresti dedicarla agli amici.

Insomma devi stare con persone che ti vogliono bene. Questa sera ti consiglio di non fare le ore piccole. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono diversi ostacoli da superare. Certe responsabilità pesano troppo sulle tue spalle!

Oroscopo Scorpione

Ultimamente hai vissuto diverse tensioni, ma anche molte emozioni! In particolare mi riferisco al periodo estivo, che non per tutti, ma per molti, è stato veramente difficile da affrontare. Ma sulla base anche di qualche taglio, di qualche revisione di certi rapporti, ora si potrò andare lontano.

Ottobre, infatti, sarà un mese amico: più ci avviciniamo alla fine di Settembre e più ti accorgerai che quello che non è andato bene in amore, potrà andare meglio!

Oroscopo Sagittario

Questa di sabato è una giornata un pò sottotono: forse qualcuno si renderà conto che per certi versi le cose non funzionano! Il consiglio che devo darti è di fare tutto con calma: avere Marte dissonante crea tensione, ansia ma porta anche belle emozioni e incontri fortunati.

In questo periodo la creatività è premiata: hai una grande voglia di fare e disfare a tuo piacimento! Ma ripeto, è una giornata sotto tono. E se organizzi qualcosa, sono possibili dei ritardi.

Oroscopo Capricorno

O perchè non c’è tempo per amare o perchè in amore ci sono stati momenti davvero difficili, fatto sta che in questo periodo ti stai concentrando molto di più sul lavoro, che comunque va avanti, anche se c’è da discutere spesso.

In amore noto un rallentamento: potrebbe esserci anche una persona potenzialmente contro di te. O ancora, in certi legami ancora esistenti, non si parla più per paura di discutere. Attenzione!

Oroscopo Acquario

Si aprono le porte di un periodo migliore: non è detto che significhi per forza più lavoro, più responsabilità, anzi c’è chi capisce che forse certi progetti sono un pò troppo ambiziosi. Meglio dare spazio alla vita privata, anche perchè hai bisogno di più tempo libero da spendere.

Chi non ha più la gioia di programmare anche solo un fine settimana per se stesso o in compagnia del proprio amore, è infelice! Ecco perchè ora bisogna dare il giusto spazio alle cose che ti piacciono.

Oroscopo Pesci

Attenzione ai ripensamenti! Sappiamo che il tuo segno non dimentica: e siccome agli inizi di Settembre c’è stato un conflitto, ora è probabile che tu non abbia dimenticato un’offesa ricevuta. Forse c’è una azione legale da fare, magari devi mettere a posto delle carte. Per ora c’è tanta confusione, ma entro la fine dell’anno e per tutto il 2020 è possibile una bella vittoria.

Per chi ha avuto una crisi d’amore e prova ancora una certa confusione nel proprio cuore, entro Ottobre può capire da che parte andare. Però sarà meglio fare tutto con molta calma: la tua proverbiale distrazione potrebbe portare problemi!

Anche pero oggi è tutto! Vi diamo appuntamento domani con l’Oroscopo di domani di Paolo Fox!