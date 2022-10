Oroscopo Paolo Fox, le stelle di mercoledì 5 ottobre 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 5 ottobre 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Ci sono situazioni che vanno chiarite, cose iniziate e da completare. Luna è favorevole, Giove nel segno, di base la forza non manca. Chi ha iniziato un progetto o vuole continuare ad andare avanti in un lavoro impegnativo è pieno di preoccupazioni; è normale, quando si accetta una sfida bisogna portarla avanti in fondo e questo costa fatica.

Oroscopo Paolo Fox Toro

La giornata di oggi va vissuta con cautela perché abbiamo una Luna dissonante, questo può indicare ritardi o situazioni che non si completano. Per fortuna il Toro, essendo un tipo pragmatico e rigoroso nelle proprie scelte, riesce persino nelle situazioni più confuse a trovare il modo di cavarsela.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In questo momento sono molti i pianeti a favore e quindi i progetti e le iniziative sono favoriti, c’è una grande volontà e capacità di fare le cose. Qualche problema potrebbe viverlo chi lavora come dipendente e ha a che fare con un capo che anziché gratificare sembra essere insoddisfatto.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Le insoddisfazioni non devono diventare terreno fertile per problematiche d’amore, quindi se sul lavoro e nelle relazioni in genere ci sono cose che non vanno attenzione a non infliggere punizioni al partner solo perché siete agitati, o a prendervela con chi non c’entra. Se si arriva a casa esausti per i troppi pensieri, si rischia di perdere colpi dal punto di vista emotivo.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Qualche pensiero di troppo, è probabile che i Leone più arrabbiati siano quelli che sentono di non avere del tutto vinto una sfida; anziché insistere su percorsi che si sono rivelati sbagliati, è il caso di cambiare rotta, impegnarsi in qualcosa di nuovo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

iniziato da qualche giorno un periodo di riflessione profonda, utile a chi ha iniziato un’impresa importante ma si sente stanco e troppo stressato. Rispetto alla giornata di ieri oggi c’è una bella energia in più, anche sotto il profilo mentale e c’è inoltre una bella speranza per tutti i cuori solitari e i separati che vogliono liberarsi da un passato difficile.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La Luna è oggi favorevole e questo è un elemento di forza. E’ un mercoledì che riesce a regalare una buona grinta, non dimentichiamo che Giove è in opposizione, però avere un pianeta contro non significa che tutto l’anno va male ma che giornalmente bisogna lottare contro provocazioni e al limite con qualche questione di carattere finanziario e legale.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Questa giornata nasce con una Luna in quadratura, oggi siete più suscettibili, sarà difficile che vi facciate scivolare le cose addosso. La maggioranza dei nati Scorpione ha vissuto un Agosto sottotono o comunque non così emozionante come si sperava, in compenso adesso arriva un Autunno stabile, il desiderio di crescere ed esplorare nuovi orizzonti, di mettersi in gioco sarà altissimo.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Sono giornate particolari perché sentite crescere dentro di voi una profonda ribellione, avete bisogno di fare qualcosa di diverso, di muovervi, magari anche di intraprendere un piccolo viaggio, un nuovo cammino. Quelli che hanno un lavoro fisso non vogliono continuare a fare le solite cose ma c’è anche chi per forza di cose sa che dovrà cambiare un percorso di vita o professionale.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Caratteristica dei nati Capricorno è quella di darsi da fare fin dalla giovanissima età e di trovare maggiore stabilità nella seconda parte della vita. Questo è un Oroscopo valido per tutti quelli che hanno più di quarant’anni, ricordiamo che se c’è un progetto in ballo non bisogna mollare, si evolverà nel tempo e funzionerà entro primavera.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Luna nel segno, è un cielo elettrico e l’Acquario ha in mente progetti da mettere in cantiere. Oroscopo utile per le relazioni, per i sentimenti che potrebbero nascere in modo trasgressivo. Ci sarà entro la Primavera del prossimo anno un grande sviluppo, opportuno mettere a posto alcuni conti rimasti in sospeso. Giove aiuta anche nel corso delle prossime settimane.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Ottobre lentamente inizierà a dare delle garanzie, Novembre ancora di più, il prossimo anno ancora meglio! Bene, però, cancellare le emozioni legate al passato, soprattutto quelle negative. Chi vive troppo nel passato rischia di non stare bene e chi pensa troppo al futuro rischia di non godersi le emozioni del presente.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.