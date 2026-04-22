Oroscopo Paolo Fox del giorno: mercoledì 22 aprile 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 22 aprile 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Sentite crescere dentro di voi una grinta notevole, ma fate attenzione a non trasformarla in irruenza. Se in amore ci sono state tensioni recenti, l’oroscopo del giorno consiglia di evitare di sollevare nuovi polveroni proprio ora. Sul lavoro la vostra voglia di fare è tanta, ma cercate di non scavalcare i tempi tecnici necessari. La forma fisica richiede un po’ di riposo.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Le questioni finanziarie continuano a occupare gran parte dei vostri pensieri, spingendovi a cercare nuove sicurezze. Sul lavoro potreste dover rivedere un accordo o mediare in una discussione. Per quanto riguarda l’amore, è il momento di lasciarsi andare un po’ di più, mettendo da parte la tipica diffidenza. La salute è stabile.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La vitalità non vi manca e la vostra capacità comunicativa brilla particolarmente, favorendo i contatti di lavoro e le nuove collaborazioni. In amore, la curiosità potrebbe spingervi verso incontri stimolanti, ma cercate di essere chiari con chi vi sta accanto. Per il benessere fisico, cercate di canalizzare l’energia nervosa in un’attività sportiva leggera.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In amore avvertite il bisogno di maggiori certezze e di una vicinanza più profonda; non abbiate timore di esprimere le vostre fragilità. Il lavoro procede senza scossoni, anche se potreste sentirvi poco gratificati dai superiori. La salute risente di un po’ di stanchezza accumulata: cercate di dormire qualche ora in più!

Oroscopo Paolo Fox Leone

Il lavoro vi vede protagonisti, pronti a ruggire per ottenere ciò che vi spetta. In amore c’è una bella passionalità, perfetta per ravvivare un legame che sembrava essersi spento. Dal punto di vista della salute, vi sentite carichi di energia, ma fate attenzione a non strafare.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

State attraversando una fase di profonda riflessione che vi porta a mettere in discussione alcune scelte lavorative recenti. Non abbiate paura dei cambiamenti. In amore la prudenza è d’obbligo, specialmente se state frequentando qualcuno da poco tempo. La forma fisica è in recupero.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Il desiderio di armonia vi spinge a cercare un compromesso in amore, anche se questo comporta qualche piccola rinuncia. Sul lavoro, la creatività è al massimo e potreste avere un’intuizione vincente per risolvere un problema burocratico. Per la salute dedicate del tempo alla cura della pelle e del corpo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Le stelle favoriscono i sentimenti, portando una ventata di freschezza nei rapporti di lunga data e incontri intriganti per chi è solo. Sul lavoro siete molto intuitivi e riuscite a capire in anticipo le mosse della concorrenza. La salute è buona, ma fate attenzione alla postura!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Avvertite un forte bisogno di libertà che potrebbe scontrarsi con le necessità della vita di coppia o familiare. Nel lavoro, nuove opportunità si profilano all’orizzonte, ma richiedono coraggio e spirito d’iniziativa. Per quanto riguarda il benessere, una passeggiata all’aria aperta sarà il miglior toccasana per rigenerare mente e corpo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La concentrazione sul lavoro è altissima e i risultati non tarderanno ad arrivare, consolidando la vostra posizione professionale. In amore, invece, potreste apparire un po’ distaccati o troppo seri: cercate di sciogliervi e di dedicare più tempo alle emozioni. La salute è solida.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

State vivendo una fase di grande rinnovamento in particolare per i legami sociali e le amicizie. Nel lavoro potreste ricevere una proposta inaspettata che solletica la vostra ambizione, ma valutate bene i risvolti economici. La salute richiede attenzione ai cambi di temperatura.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Le emozioni sono intense e la vostra sensibilità vi permette di sintonizzarvi perfettamente con il partner. Sul lavoro, la pazienza sarà la vostra arma migliore per gestire un collega poco collaborativo. Per il benessere fisico, il consiglio è quello di staccare la spina dalla tecnologia la sera!

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.