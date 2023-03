Oroscopo Paolo Fox del giorno: martedì 28 marzo 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 28 marzo 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La fine del mese porta positività e nuove energie in amore. Per quanto riguarda il lavoro potreste essere un po’ dubbiosi sulle prossime mosse. Cercate di capire bene che strada intraprendere se non volete commettere errori grossolani.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Arriva una bella dose di energia in amore che andrebbe sfruttata al massimo. Per quanto riguarda il lavoro, meglio rimandare le questioni in sospeso alla prossima settimana.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In amore dovreste cercare di discutere con il partner faccia a faccia per chiarire. Sul lavoro non siete del tutto soddisfatti ma impegnatevi a progettare un nuovo futuro.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In amore bisogna avere pazienza. Per quando riguarda il lavoro, invece, le stelle aiutano anche se potrebbero nascere battibecchi o malintesi in ufficio.

Oroscopo Paolo Fox Leone

In amore dovreste vivere al massimo le emozioni e imparare dagli errori del passato. Sul lavoro meglio non aspettarsi risposte immediate ma abbiate pazienza.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

In amore ci vuole prudenza, soprattutto in questa giornata. Sul lavoro non sbraitate ma prendete le cose con più diplomazia.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Torna un po’ di serenità in amore e anche la possibilità di incontrare qualcuno di nuovo. Sul lavoro è una buona giornata piena di energia. Sfruttatela al meglio per dimostrare di che pasta siete fatti e togliervi belle soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

In amore sono favorite le relazioni stabili che possono mettere le basi per un futuro roseo. Sul lavoro c’è Giove che dà una mano a recuperare.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

La giornata è ideale per le emozioni, non sottovalutate le nuove conoscenze. Magari una persona incontrata ora può rivelarsi speciale, persino l’anima gemella tanto attesa e sognata. Sul lavoro arrivano cambiamenti. Non fatevi travolgere.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

In amore la fine del mese è molto interessante quindi lasciatevi andare alle emozioni. Sul lavoro, sono tante le cose da gestire ma cercate di ritagliarvi il vostro tempo. Avete bisogno di stare con le persone care, godervi un po’ di relax e fare i vostri hobby.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

In amore meglio non rischiare il passo più lungo della gamba. Per quanto riguarda il lavoro, invece, arrivano risposte e conferme che attendevate da tempo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

In amore la luna è dalla vostra parte e regala emozioni da vivere al massimo. Sul lavoro bene per le collaborazioni nuove ma dovete essere voi a stabilire orari e turni. Solo così ci può essere una gerarchia e una serietà

