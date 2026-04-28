Oroscopo Paolo Fox del giorno: martedì 28 aprile 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 28 aprile 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Si respira un clima dinamico, ma non privo di qualche tensione da gestire con lucidità. Sul lavoro potreste trovarvi davanti a scelte da fare senza rimandare, ma cercate di evadere reazioni impulsive che rischiano di complicare i rapporti. In amore emerge il bisogno di maggiore ascolto reciproco: non tutto può essere affrontato di petto. La salute richiede equilibrio!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Una fase concreta e produttiva prende forma, soprattutto nel lavoro, dove iniziano ad arrivare conferme legate all’impegno profuso. In amore si avverte una ritrovata stabilità, con il desiderio di costruire qualcosa di duraturo senza fretta. Dal punto di vista fisico, il recupero è evidente, ma cercate di rallentare quando serve.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Serve concentrazione, perché alcune distrazioni rischiano di rallentare i vostri progetti professionali. Tuttavia, si aprono spiragli interessanti che possono portare novità importanti se saprete coglierle con prontezza. In amore torna leggerezza e voglia di condivisione, utile anche per chi è in cerca di nuovi incontri. Energia in ripresa!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Vi trovate in una fase più riflessiva, in cui diventa importante non forzare situazioni che richiedono tempo. Sul lavoro conviene procedere con calma, evitando inutili pressioni. In amore emerge una sensibilità più profonda, ma anche il bisogno di pazienza per ristabilire equilibrio. La salute è sottotono: concedetevi pause rigeneranti.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Il cielo appare forte e promettente, soprattutto per chi desidera affermarsi o consolidare nel lavoro dove le soddisfazioni non mancano, ma richiedono calma e determinazione. In amore cresce il desiderio di vivere emozioni autentiche, con una Venere favorevole che sostiene i sentimenti. Energia in crescita, utile per affrontare nuove sfide con entusiasmo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Vi avvicinate a un periodo di decisioni importanti, anche se qualche incertezza sul lavoro può ancora rallentare i risultati concreti. È utile mantenere pazienza e non perdere fiducia. In amore si intravede una ripresa, con sensazioni più intense e coinvolgenti. Dal punto di vista fisico, cercate di non somatizzare le tensioni accumulate.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

State ritrovando un certo equilibrio, soprattutto dopo giornate più confuse. Sul lavoro diventa fondamentale riorganizzare le priorità e puntare su ciò che davvero conta. Nei sentimenti si apre una fase più armoniosa, ma senza forzature. La salute è discreta, ma cercate di riposare di più.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La lucidità vi permette di vedere oltre le apparenze, qualità che nel lavoro si traduce in un vantaggio concreto. Alcune decisioni vanno ponderate con attenzione. In amore diventate più selettivi, cercando profondità piuttosto che superficialità. Energia buona, ma da gestire evitando eccessi.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Un certo nervosismo può emergere, soprattutto se vi sentite limitati o poco liberi di agire. Sul lavoro conviene evitare scontri diretti e mantenere un atteggiamento più diplomatico. In amore serve maggiore comprensione reciproca. La forma fisica è discreta.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Si apre una fase di rinnovamento, in cui lasciarsi alle spalle ciò che non funziona più diventa fondamentale. Il lavoro richiede concretezza e determinazione, qualità che non vi mancano. In amore si percepisce il bisogno di maggiore autenticità. La salute è stabile, ma cercate di non trascurare il riposo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Le stelle favoriscono una maggiore consapevolezza nei rapporti, aiutandovi a vivere l’amore con equilibrio e maturità. Sul lavoro possono arrivare intuizioni utili per cambiare prospettiva o migliorare un progetto. Dal punto di vista fisico vi sentite in forma.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Una combinazione interessante tra sensibilità e concretezza vi permette di ottenere risultati tangibili, soprattutto in ambito professionale. In amore emerge una dolcezza più stabile, capace di rafforzare i legami esistenti. La salute è buona.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.