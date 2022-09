Oroscopo Paolo Fox di lunedì 5 settembre 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 5 settembre 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Alcuni di voi si sentono confusi e indecisi, anche decisioni semplici da prendere diventano difficili, se non impossibili. Cercate di superare questo periodo no anche grazie all’aiuto di parenti e amici. Cercate una distrazione.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Chi non ha avuto il coraggio di cambiare, ora potrebbe risentire di una condizione di stress. Nelle prossime ore in amore potrebbero esserci dei dubbi, se il partner è distratto o non risponde al telefono, potreste reagire male. Tenete a bada la gelosia.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Alcuni di voi si sentono stanchi e sfiduciati, passando le ore a pensare ai problemi. Vivete la vita alla giornata e cercate di avere più fiducia in voi stessi.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

State risentendo un po’ dell’opposizione di Saturno, e forse per questo motivo vi sentite stanchi ed affaticati. In amore state recuperando, vi sentite più sicuri di voi stessi.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Un amico o un parente potrebbero aver bisogno di un consiglio o aiuto. Spesso siete considerati un punto di riferimento. Continuate ad esserlo!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Quella che inizia ora sarà una settimana altalenante. Il vostro umore ballerino potrà essere tenuto sotto controllo dagli impegni lavorativi e familiari che richiederanno molta concentrazione.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Vivrete una situazione decisamente positiva anche grazie all’ottimo aspetto di Venere e Saturno. Anche nell’ambito lavorativo riuscirete ad ottenere un discreto successo grazie all’aspetto favorevole di Giove.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La settimana promette bene per i rapporti di coppia, state riscoprendo la passione e l’amore. Approfittate dell’attraversamento di Giove nel vostro segno. Per quanto riguarda il lavoro, si prevedono buone soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Nelle prossime ore potreste ottenere grandi risultati ma c’è sempre qualcuno che vi impedisce di realizzare i vostri obiettivi. Avere la consapevolezza di questi limiti vi rende agitati e nervosi.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Nelle prossime ore potrete fare leva sulla vostra forza interiore favorita dall’ottimo aspetto di Mercurio. Avrete una visione chiara di ciò che vi circonda e riuscirete ad individuare i punti di forza sui quali puntare.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Non è un periodo particolarmente fortunato per i nati sotto questo segno. C’è troppa confusione ed avete bisogno di ottimizzare diversi aspetti della vostra vita.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Siete un segno molto dolce, ma anche molto lamentoso. Quando non riuscite ad ottenere ciò che desiderate, come ad esempio l’attenzione delle persone che vi sono vicine, allora iniziate a fare le vittime. Cercate di contenere questo atteggiamento.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.