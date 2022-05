Oroscopo Paolo Fox del giorno: lunedì 2 maggio 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 2 maggio 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi, il primo giorno del 2022. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Le stelle del segno zodiacale dell’ariete sembrano essere sempre più calde e naturalmente questo fa piacere ad un segno di fuoco. Appartieni a questa categoria ed ecco perché divori come il fuoco tutto quello che incontri. Il fuoco della passione adesso può emergere e riemergere sia per il lavoro che per l’amore, tanto che le nuove amicizie e i nuovi incontripotrebbero essere molto importanti.

Oroscopo Paolo Fox Toro

I toro non escludo che abbiano un bel progetto di lavoro entro un paio di settimane. Avere il sole nel segno aiuta avere, avere Giove ancora in aspetto buono protegge. È probabile che in questi giorni tu abbia a che fare con persone del tuo stesso segno o anche del capricorno.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Il segno zodiacale dei gemelli finalmente ritrova il sorriso o quanto meno capisce che gli sforzi che sta facendo per andare avanti sono importanti, qualcosa si muove! E’ qualcosa di più avere mercurio favorevole dopo tanto tempo. Ma soprattutto da metà maggio un oroscopo ancora migliore per i rapporti interpersonali.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Cancro, maggio è il mese del dentro o fuori definitivo, se in amore c’è stata una separazione, forse non vorrai immediatamente iniziare una nuova storia. Se poi sei in contrasto con una persona sarà importante adesso cercare di risolvere al più presto qualsiasi dubbio. Altrimenti si rischia davvero di incidere troppo sulle fondamenta del rapporto o di incrinarlo.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Il segno del Leone, da ieri sei un po’ sotto pressione, hai paura che ci sia una risposta negativa … invece non sarà così e spero sia già arrivata una conferma, un consenso. Maggio è un mese che piano piano ti regala delle opportunità. Ci sono state delle giornate pesanti soprattutto quando rimani un pochino solo con te stesso, situazione che capita perché non vuoi dare agli altri la sensazione di essere debole.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Vorrei che il segno zodiacale della vergine utilizzasse questa giornata per staccare la spina. Tu sei molto forte e sai benissimo che l’aspetto sociale e professionale della tua vita prevale su tutto il resto, ma abbiamo avuto per molto tempo Venere contro. Se c’è stato un distacco tra te e il partner (e se questo distacco è recuperabile) cerca di riavvicinarti.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Bilancia inizio maggio e le prossime 2 settimane sono importanti, se già hai fatto un passo importante o curato un problema sei a metà dell’opera! Hai vissuto una condizione di stress, ma va bene se sei riuscito ad evitare un male prima che diventasse più grande. Quello che chiedo è proprio di tirare fuori le cose che non vanno!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Scorpione l’unica cosa che non mi piace di questo cieloè la luna contraria, assieme al sole: potrebbe rappresentare uno stress fisico o una piccola preoccupazione. Probabile che coloro che hanno più di quarant’anni abbiamo prenotato una visita, o magari in questi giorni vogliano veder chiaro su un piccolo malessere fisico o psicologico.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Il Sagittario se ha chiuso una storia lo ha fatto consapevolmente, se ha fatto una scelta tra due storie non se ne pente, ecco un segno che farà un grande passo a partire dal prossimo mese. Quindi, abbiamo un oroscopo di grande rilevanza, ma soprattutto di forte energia che permetterà a tutti i nati di vincere delle piccole o grandi sfide.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Capricorno molti i ripensamenti, in certi momenti della tua vita ultimamente ti sei sentito persino smarrito, strano per una persona che di solito appare come molto sicura di sé, certa di tutto. Ma può capitare ogni tanto di perdere un orientamento, e questo momento fino al 15 maggio sarà di scelte inequivocabili.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

L’Acquario oggiè agitato, sappiamo che sei una persona piuttosto forte e cordiale e generosa, però non sei così malleabile e quando ti fissi su certe cose non demordi. Tanto che è difficile per te scendere a patti con persone che non stimi, eppure questo sarà necessario soprattutto nei primi giorni del prossimo mese.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

I nati sotto il segno dei pesci possono contare su questa buona luna e su Giove ancora nel segno nonché Venere e Marte attivi. Se ci sono persone del segno che non hanno trovato l’amore, forse è perché hanno giocato in difesa. O si sono messe in disparte, per paura di stare male nuovamente dopo una delusione passata, ma coloro che hanno una bella relazione, vanno avanti!

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.