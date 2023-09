Oroscopo Paolo Fox del giorno: lunedì 18 settembre 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 18 settembre 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

A volte si oltrepassa il limite o si dice qualcosa di non necessario e ci si pente dopo poco tempo. Dovreste essere più umili e pensare due volte a quello che dite prima di offendere la sensibilità degli altri. Quando vi si presenta un’opportunità di lavoro, dovreste accettarla immediatamente senza esitare. Anche se il lavoro richiede sacrifici, dovete perseverare e andare avanti, perché non è il momento di rifiutare uno stipendio più alto.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Oggi riscoprirai la voglia di romanticismo e il desiderio di rimetterti in gioco, ma anche la voglia di stare con il partner e di fare alcuni importanti progetti per il futuro. In questo periodo dell’anno i rapporti con gli amanti della bellezza rischiano di diventare superficiali.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

All’inizio di questa settimana sarete particolarmente creativi e determinati a realizzare importanti progetti per il futuro. Dovete tenere conto che Saturno è ancora opposto, quindi la fase di turbolenza che ha caratterizzato le ultime settimane è ancora in corso. Le frustrazioni di fondo non vi permettono di vivere appieno tutto ciò che fate. Si tratta di un periodo temporaneo che durerà fino a quando ci sarà l’opposizione di Saturno. Oggi è una giornata importante dal punto di vista delle emozioni.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Nel recente passato c’è stato un malinteso o un errore di comunicazione sul lavoro, ma ora è il momento di guardare avanti e andare avanti. Le porte possono essersi chiuse, ma questo non significa che non si apriranno ora. Le opportunità non mancano e sta a voi sfruttarle al meglio. Non perdete tempo a vendicarvi. Il vostro tempo è meglio speso in progetti più costruttivi.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Quando siete ossessionati o entusiasti di un progetto diventate talmente concentrati su di esso da non riuscire a vedere altro. Questo può essere un pregio, ma in alcuni casi può anche essere un limite e uno svantaggio. Dovreste cercare di essere più realistici. All’inizio della settimana qualcuno potrebbe mettere alla prova la vostra pazienza. Le spese sono legate soprattutto alle faccende domestiche.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Ultimamente vi sentite un po’ soli e abbandonati e volete trovare conforto negli altri. La settimana inizia con situazioni da chiarire con il vostro partner o la persona amata. Potreste aver trascurato chi vi è vicino di recente per concentrarvi sulle pressioni del lavoro e della vita quotidiana.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Questa può essere una giornata davvero favorevole per riavviare una relazione sentimentale. Ultimamente avete avuto soprattutto problemi di salute interiore o fisica. Se lavorate come dipendenti di qualcuno, vorrete tornare a essere indipendenti per ritrovare la vostra autonomia e la vostra autostima. Nella vostra vita stanno avvenendo cambiamenti significativi. Questa è la vostra occasione per cogliere la palla al balzo e fare nuove scelte.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

In questo momento siete alla ricerca di soldi. Oggi i sarà una certa preoccupazione e tristezza per la corretta gestione delle vostre finanze. Se da un lato le entrate sono stagnanti, dall’altro ci sono ancora molte spese da affrontare e questo vi preoccupa molto. La presenza della Luna vi darà una grande intuizione per risolvere una questione importante.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Questo cielo è particolarmente propizio per i rapporti interpersonali. Se di recente avete avuto un disaccordo con un collega o un capo, avrete la possibilità di chiarire. I recenti cambiamenti sul lavoro vi mettono in condizione di raggiungere obiettivi importanti e vi sentirete più tranquilli e rilassati. In amore, se avete a che fare con un partner freddo e indifferente, potreste avere voglia di tradire o di chiudere la relazione.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

State lavorando a un progetto molto importante e questo vi assorbe quasi completamente. È importante scegliere le persone giuste e i collaboratori migliori. L’opposizione con Marte può rendervi ansiosi o eccitati. Cercate di mantenere la calma di fronte ad alcuni cambiamenti che possono riguardare la vostra vita personale.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Questi sono giorni piuttosto tesi. Dovreste cercare di essere più riflessivi ed esaminare attentamente ogni vostra mossa e non agire d’istinto. Per le prossime 48 ore sarebbe meglio evitare il più possibile di parlare per non danneggiare gli altri o voi stessi. Anche al lavoro ci saranno discussioni che aumenteranno la tensione e l’irritabilità. È meglio essere prudenti in questo periodo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La Luna fortunata darà una grossa mano a chi sta lavorando a nuovi progetti. Mercurio in opposizione, invece, può causare piccoli conflitti sia sul lavoro che in famiglia. Chi lavora molto e torna a casa stanco la sera sarà particolarmente restio a condurre una vita sociale o a condividere momenti di intimità con il partner. Questo comportamento può danneggiare il rapporto di coppia nel lungo periodo. Se c’è qualcosa che volete chiarire, fatelo subito.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.