Oroscopo Paolo Fox del giorno: lunedì 16 ottobre 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 16 ottobre 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La problematica che stai vivendo ora è legata alla paura del futuro. Volendo recuperare il tempo perduto desideri fare tutto quello che capita, senza scegliere o selezionare gli eventi. Il solito ruolo ti va stretto. Possono sorgere difficoltà se qualcuno pone limiti ai tuoi nuovi obiettivi. Se metti a repentaglio il tuo fisico arrivi a sera esausto o ti stressi, da tempo non hai un attimo di pausa. Sarà una giornata che aiuta a risvegliare passioni.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Se c’è stata una separazione, se ci sono stati intralci, si può e si deve ripartire; c’è stato nell’ambito del lavoro qualche ritardo per questioni personali o familiari.

Entro novembre arrivano soluzioni ma anche soddisfazioni nella vita professionale, i risultati saranno diversi a seconda alla tua età e capacità di azione. È comunque un periodo di rimessa in gioco.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

È un’altra giornata di forza. Potresti avviare progetti a lunga scadenza. Va ricordato che sei tu che comandi e di conseguenza se c’è qualcosa che non va solleverai un polverone se non ti diano retta, e nel caso in cui tu sia accanto a una persona difficile, sarai sempre tu a decidere se iniziare una crisi e quanto farla durare. Con Venere dissonante in amore bisogna stare un po’ attenti.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

È una giornata che invita tutti a essere cauti e a prediligere le emozioni certe. Attenti a non innervosirsi sul posto di lavoro. Evitare complicazioni in queste ore è la cosa migliore da fare. C’è stato tanto da fare, per fortuna l’impegno sarà ripagato da un buon successo. Bene scaricare qualche emozione negativa.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Oggi stop alle polemiche. I rapporti più difficili sono con Acquario e Scorpione. Sei una persona forte, dotata di un grande orgoglio, è difficile per te chiedere scusa, anche se magari non c’è nulla da farsi perdonare. Non alimentare tensioni. Devi superare questo periodo strano.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Con la persona giusta al tuo fianco entro l’autunno potrai portare avanti un progetto.

È tempo di realizzazioni, decisioni importanti, e non posso escludere che i più giovani abbiano un bel progetto o vogliano rilevare un’attività, mettersi in gioco. I prossimi mesi sono talmente importanti e attivi che sarà difficile restare a guardare. Se sei solo, se da tempo non provi emozioni, devi chiederti il perché ciò accade, le stelle aiutano chi non gioca troppo in difesa.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

In questa giornata abbiamo un cielo migliore per te che resti comunque turbato a livello sentimentale. Ci sono stati allontanamenti non voluti. Quando ti affezioni a una persona è difficile che la abbandoni. Le coppie che stanno insieme devono calibrare le tensioni all’interno della relazione. Qualcuno è cambiato, è stato male o ragiona in maniera diversa rispetto al passato.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

È un periodo di cambiamenti. Sei pronto a fare qualcosa di nuovo ma resta alta la paura di non farcela. Le coppie in crisi devono essere più giudiziose nel mese di ottobre, e quelle che non sono in crisi devono stare attente a non cadere nella trappola delle polemiche che nascono in maniera del tutto inopportuna.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Le stelle di oggi regalano ottimismo. In questo momento devi solamente capire quale sia l’oggetto dei tuoi desideri e pianificare il futuro, perché senza un progetto in mente non sai stare. Una volta colpito un bersaglio non ti accontenti del risultato e cerchi subito un altro obiettivo da segnare. Vuoi tagliare nuovi traguardi. Dipende da te. Una piccola innovazione potrà arrecare vantaggi e più ottimismo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

C’è tanta buona volontà e si parte per una grande evoluzione che sarà una costante anche nel corso delle prossime settimane. Non bisogna sottovalutare nulla.. Chi è solo da tempo segua il percorso delle stelle, non si chiuda in casa. Spesso il Capricorno vive attimi di solitudine, per destino o per scelta. È proprio nei momenti in cui resta solo con se stesso che riesce a gestire al meglio le problematiche, trovare soluzioni e pianificare progetti per il futuro.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Questa giornata invita a parlare solo se necessario. Un momento di tensione è in corso visto che le ultime settimane sono state difficili. E’ probabile che tu manifesti un atteggiamento scostante o semplicemente abbia bisogno di riposare. Cerca di tenerti lontano da persone che hanno il potere di farti innervosire. Chi sta per partire con un nuovo programma o progetto sente indecisione.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Tutte le coppie che hanno vissuto una separazione, una crisi recente o un momento di forte tensione maturata da una profonda gelosia. La giornata è meno conflittuale del previsto ma non dimenticare che Venere è in opposizione. Cerca di fare tutto con calma. Gli ultimi mesi hanno provato il tuo fisico e ci sono stati momenti in cui hai dovuto affrontare problemi importanti, sfide con te stesso.

