Oroscopo Paolo Fox del giorno, lunedì 12 settembre 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 12 settembre 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Possono nascere complicazioni di tipo economico, forse perché avete speso oltre le vostre possibilità. Cercate di limitare le uscite superflue. Ma d’altronde se avete una famiglia è impossibile non avere certe spese. Magari una promozione sul lavoro potrebbe aiutare.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Le coppie che vivono una storia importante possono concretizzare nel giro di poco tempo un progetto importante, come il matrimonio o una convivenza. Il momento di prendere decisioni e scelte serie è arrivato.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Con questa Luna nel segno potrebbero esserci complicanze nella vita di coppia. Magari è arrivato il momento di tagliare la testa al toro e capire se vale davvero la pena andare avanti insieme o è meglio mettere un punto fermo e voltare pagina.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In questo inizio di settimana avvertirete una certa confusione, come se qualcosa non va secondo i piani e questo vi sta tormentando. Le discussioni sono in aumento, forse perché siete convinti delle vostre idee e non volete assolutamente rinunciarci.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Se ci sono momenti di tormento o intolleranza, è il caso di prendere decisioni serie e ferme sul da farsi. A livello sentimentale può aprirsi una fase di recupero. Insomma, rimboccatevi le maniche.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Durante la giornata di oggi le coppie che hanno problemi da tempo, possono finalmente parlarsi e chiarire. Solo così potrete ripartire con ancora più slancio, e magari recuperare anche l’intesa sotto le coperte.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Chi è single può avere voglia di ritrovare l’anima gemella, ma è meglio non impegnarsi in situazioni complicate. Una bugia potrebbe venire a galla a breve e finirete con il rimanere con il cerino in mano. Ricordate infatti che le bugie hanno le gambe corte.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Chi è single ha voglia di amare e non restare più solo. Ma non dovete accontentarvi, anzi cercate sempre la persona più giusta da avere al vostro fianco.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Questa Venere porterà nella coppia un certo malumore. Per i single arriveranno momenti migliori, dovete tenere duro perché presto riprenderete in mano la vostra vita, ma ancora dovete resistere un po’.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Rimettete in gioco i sentimenti e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Con l’aiuto di Venere infatti ci saranno ottime opportunità per fare bene. Le coppie possono riprendere in mano la propria vita.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Venere non è più in opposizione e questa è un’ottima cosa. Potete rimettervi in gioco e ripartire alla grande. Se siete single, è il momento di cercare l’anima gemella.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Dovete superare un disagio non di poco conto. In amore insomma avete davvero bisogno di dare una svolta e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Possono esserci ottime opportunità per fare bene. Insomma, rimboccatevi le maniche.

