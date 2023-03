Oroscopo Paolo Fox del giorno: lunedì 20 marzo 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 20 marzo 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Durante l’arco della settimana che sta per iniziare avrete Venere favorevole che vi regalerà delle giornate armoniose anche se, molti di voi, le passeranno chiusi in casa… Per quanto riguarda il lavoro, gli impegni non vi danno tregua e iniziate a soffrire la lontananza del partner.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Il romanticismo è nell’aria. L’amore va a gonfie vele, voi e il vostro partner siete sulla stessa lunghezza d’onda. Cercate di ritagliarvi quanto più tempo possibile per coltivare il vostro rapporto.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Molti di voi nel corso delle prossime ore subiranno della frustrazione. Non ne va bene una, sia in ufficio, fonte di grande stress, sia in privato. Non mancheranno battibecchi e discussioni sia in famiglia sia in ambito sentimentale, che non faranno altro che gonfiare il vostro nervosismo. Portate pazienza.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Il cuore batte forte questa settimana. La vostra attuale relazione procede benissimo, e potrebbe evolversi ulteriormente. Forse ci sono le basi giuste per creare qualcosa di importante, sta a voi fare la prossima mossa. Chi nelle scorse settimane ha avuto contrasti con il proprio partner, avrà finalmente una chance per raggiungere un compromesso.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, non esagerate… Mordetevi la lingua invece di ruggire contro tutto e tutti. Avete molta rabbia nel vostro cuore e rischiate di sfogarla verso le persone sbagliate. Provate a distrarvi tenendovi occupati quanto più possibile.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

L’insofferenza la fa da padrone. Tante, diverse situazioni in sospeso in vari settori della vostra vita vi esasperano come non mai. Volete risultati, subito, non potete più sottostare ai comodi altrui. Prima risolvete questa matassa, prima potrete tornare alla vostra normale vita quotidiana.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Settimana agrodolce in arrivo. Per molti di voi ci saranno tanti grattacapi sia in ufficio sia in casa, ma nulla che non possiate affrontare, grazie al supporto della Luna. Più che da un’aura di ottimismo, siete circondati da un’aura di realismo e rassegnazione.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Respirate profondi e meditazione saranno i vostri migliori amici. Avete davanti un periodo molto delicato in cui non potete permettervi passi falsi. Tenete a freno le vostre emozioni ed evitate litigate inutili, non avete tempo.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Molti di voi saranno più carichi che mai in questi ultimi giorni di marzo. Sprizzate energia da tutti i pori e non sapete come utilizzarla al meglio, per questo molti di voi rischieranno di sentirsi un po’ troppo ristretti dalla quotidianità. Non sottovalutate l’importanza di un hobby, ma cercate di approfittarne per creare qualche momento speciale con chi amate.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

E’ arrivato il momento di alcuni chiarimenti. C’è fin troppa incertezza al momento per quanto riguarda molti aspetti importanti della vostra vita. È il momento di sedersi ad un tavolo e spazzar via un po’ di nebbia. Cercate però di evitare discussioni aggressive, rischiate di creare una frattura sia sul lavoro sia in amore.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, cambio di passo in arrivo. Finora vi siete lasciati guidare dalle voglie altrui, vi siete lasciati trascinare dalla corrente. È già da un po’, ormai, che sentite il bisogno di prendere il controllo, di cambiare direzione per vostra volontà.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

C’è grande ottimismo. Il mese di marzo si chiuderà regalandovi il supporto degli astri su quasi ogni aspetto della vostra vita. È il momento di osare, di rischiare, di mettersi in gioco e provare a chiudere pratiche importanti.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.