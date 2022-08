Oroscopo Paolo Fox del giorno, lunedì 1 agosto 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 1 agosto 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

L’astrologo prevede un inizio di settimana promettente. Le occasioni non mancano, sfruttatele a pieno, grazie a un quadro astrale allettante. In amore se avete avuto delle discussioni con chi vi circonda, potete approfittarne per chiarire.

Oroscopo Paolo Fox Toro

La giornata di oggi è davvero sottotono. I problemi e le incomprensioni degli ultimi giorni vi hanno notevolmente infastidito. Mantenete la calma, d’altronde in questa settimana le cose miglioreranno. Sul lavoro vi lasciate travolgere dall’entusiasmo ma avreste bisogno di riposare di più.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Siete particolarmente critici verso le persone che vi circondano, che vi appaiono particolarmente nervosi e insopportabili. Questo vi rende particolarmente suscettibili, rispondendo male a chi vi circonda. Cercate di mantenere la calma e contare fino a dieci prima di sparare a zero.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Buone nuove in amore per voi nati del segno. Per chi vive da tempo una relazione importante, può essere l’occasione per fare un passo in avanti serio. Chi ha iniziato una storia da poco può capire se realmente ne vale la pena. Cercate però di non farvi troppe illusioni.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Sarà una giornata davvero positiva per il vostro segno. Avete le stelle dalla vostra parte per cui sarebbe consigliabile agire. Se sbagliate, sappiate ammettere i vostri errori, invece di incolpare gli altri anche perché non amate accettare consigli.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Giornata da ricordare dal punto di vista sentimentale. Imparate a lasciarvi andare maggiormente, senza timore di esprimere i vostri sentimenti. D’altronde le stelle vi assistono, per cui siate fiduciosi. Questo vale anche per il lavoro: potreste togliervi grandi soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Giornata che passa senza né alti né bassi per il vostro segno. Sul lavoro avete affrontato un periodo non facile, con tante tensioni, ma adesso finalmente rialzate la testa. Le cose miglioreranno ulteriormente nei prossimi mesi. Abbiate solo un altro po’ di pazienza.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Giornata nervosa per voi nati del segno. Vivete già in attesa del weekend, il consiglio è quello di approfittarne per rilassarvi un po’, staccando la spina dalle incombenze quotidiane. In generale evitate inutili discussioni.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Giornata davvero positiva per il vostro segno. Avete molti stimoli e cose da fare, ma attenti a non stancarvi troppo. I troppi impegni infatti vi stressano per cui cercate di darvi le giuste priorità.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Dopo un po’ di tensione nei giorni scorsi, vi aspetta un bella settimana di cui approfittare per rilassarvi e stare con le persone a cui volete più bene. In generale sono anche giornate ottime per recuperare in amore.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Siete ancora particolarmente nervosi e questo vi rende davvero intrattabili nei rapporti con gli altri. Attenti a non esagerare, perché potreste rovinare rapporti con le persone a voi care.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Se siete in coppia evitate discussioni inutili che possano turbare il clima domestico e familiare. Imparare a farvi scivolare le cose addosso senza però essere troppo accondiscendenti.

