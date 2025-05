Oroscopo Paolo Fox del giorno, giovedì 22 maggio 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 22 maggio 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questi pianeti vi donano una bella forza. La Luna sta per entrare nel segno e vi darà modo di cogliere belle opportunità e di fare cose nuove. Ci sono cose da dire o situazioni che dovranno essere chiarite entro la giornata di sabato. Per i liberi professionisti questo è un cielo che può portare nuove collaborazioni e grandi opportunità. Ecco perché bisogna evitare di commettere errori dettate dalla fretta. Dal prossimo mese ci sarà un vero e proprio repulisti nella vostra vita e probabilmente rimarranno ancora in piedi solo quelle situazioni che meritano davvero di essere portate avanti.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Venere sta per entrare nel segno e questo rappresenta per voi una vera e propria svolta dal punto di vista sentimentale. Giugno potrebbe essere un mese importante anche per coloro che sono rimasti soli o che hanno accanto il partner giusto, che dal prossimo mese potranno contare su risorse in più. È un cielo favorevole per chi vuole sposarsi o per chi vuole procreare. Attenti alla dissonanza di marte che potrebbe portare tensioni eccessive anche perché avete la tendenza a prendere ogni cosa di petto. Forse sarebbe meglio vivere la vita con più leggerezza e più fatalismo, consiglia Paolo Fox.



Oroscopo Paolo Fox Gemelli

State andando incontro ad un periodo caratterizzato da tensione e frustrazione. Un periodo offuscato che però già da venerdì potrebbe sfumare anche se il nervosismo è ancora tanto. Entro la fine del mese potrebbe verificarsi qualche evento importante oppure si potrebbero creare le condizioni per dare una svolta ad un progetto. Questa giornata chiede un po’ di prudenza soprattutto se ci sono scelte da fare. Anche sul lato sentimentale occorrerà gestire la vostra relazione con più accortezza evitando scenate di gelosia o nuove tensioni che potrebbero essere nocive per la coppia.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Sono in arrivo delle nuove opportunità per il segno del Cancro che vi inviteranno a rimettervi in gioco. Secondo l’oroscopo del giorno di Paolo Fox, le stelle parleranno di affermazioni nel lavoro soprattutto per le persone più giovani con un buon curriculum. Da venerdì avrete un cielo un po’ più insidioso, ecco perché se dovrete fare una scelta o prendere di petto una situazione, sarebbe meglio farlo nella giornata odierna piuttosto che rimandare. Nel complesso avrete un bel cielo anche se dal punto di vista umorale potreste andare incontro a qualche sbalzo improvviso.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Le stelle di questo periodo alimentano e fomentano nuove passioni e più ci avvicineremo alla prossima settimana e più la vostra vita vi sorriderà. State attraversando una fase in cui tutto vi interessa e tutto vi affascina. È in arrivo anche una buona ripartenza dal punto di vista sentimentale, soprattutto se avete accanto la persona giusta. È chiaro che se avete accanto una persona che vi contrasta o con la quale non riuscite più a ritrovare l’intesa, forse sarebbe il caso di prendere una decisione definitiva. Oggi non sarete più prigionieri degli avvenimenti ma sarete voi i padroni del vostro destino.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Giove si trova in una posizione contraria e questo porterà un certo disagio anche a livello interiore. È normale per voi vivere una fase di stand by soprattutto se avete trovato un nuovo lavoro o se dovete adattarvi ad una nuova situazione. È chiaro che anche questa Luna opposta porta agitazione anche in ambito professionale. Entro la fine del mese dovreste cercare di gestire le relazioni con più prudenza altrimenti correrete il rischio di andare incontro a nuove tensioni oppure di rompere il rapporto con persone che per voi sono da sempre un punto di riferimento.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Se ci sono questioni cruciali da affrontare sarebbe meglio farlo oggi piuttosto che rinviare a domani quando avrete stelle un po’ più nervose a causa della Luna contraria. Il lungo transito dei pianeti contrari vi indurrà a fare il punto della situazione soprattutto dal punto di vista finanziario e lavorativo, anche perché c’è ancora qualcosa che non quadra e che bisognerebbe mettere a punto. Le stelle vi invitano a prendere iniziative coraggiose e a definire le situazioni che dovete fare. Chi ha una situazione lavorativa in bilico, da giugno potrebbe prendere una decisione importante.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Siete pronti ad intraprendere azioni significative per introdurre dei cambiamenti nella vostra vita. Secondo l’oroscopo del giorno di Paolo Fox, adesso ci sono le condizioni per iniziare una fase di grande crescita a livello personale e non solo, soprattutto in previsione di un’estate che si preannuncia fertile di nuove occasioni e di belle opportunità. Chi ha un progetto di lavoro da portare avanti o deve portare avanti i propri studi, potrà contare su qualcosa in più. In amore saranno in molti a chiedersi se stanno facendo la cosa giusta soprattutto se hanno al proprio fianco delle persone problematiche.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Più ci avvicineremo al mese di giugno e più avrete voglia di dare un taglio netto a tutto ciò che non merita più di rimanere nella vostra vita. Sta anche per arrivare la fine della contrarietà di Giove che vi aiuterà a sbloccare tante situazioni negative che per lungo tempo vi hanno tenuto bloccati. Soprattutto se lavorate con persone che si oppongono alle vostre idee o che vi frenano, adesso avvertite la necessità di tornare padroni della vostra vita. A volte quando vi sentite in crisi preferite allontanarvi per vedere le cose da un’angolazione diverse.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

State riflettendo con chiarezza e lucidità sulle cose che volete fare in futuro. La Luna porterà con sè una bella ventata di serenità e di trasparenza. Ad inizio maggio avete vissuto un turbinio di emozioni a causa di scelte importanti che vi hanno messo in crisi. Tutto ciò finisce anche per riversarsi in amore anche perché state vivendo una fase di indecisione che porta dei dubbi, soprattutto se avete accanto una persona che vi accusa continuamente di essere troppo concentrati sul lavoro. Nelle storie di lunga data dovrete cercare di ritrovare una certa armonia, cibsiglia Paolo Fox, altrimenti il rischio di rotture è molto elevato.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

La prossima settimana sarà molto interessante dal punto di vista astrologico anche per via di un bell’allineamento di pianeti che porta con sè delle belle energie positive soprattutto se si parla di lavoro e di affari. Sta per arrivare una soluzione innovativa a problemi che vi assillano da troppo tempo. Entro i primi giorni di giugno potrbbero arrivare anche delle notizie piuttosto positive mentre l’amore potrebbe prendere una piega inaspettata soprattutto nelle coppie di lunga data che si trascinano da tempo. Nei single tornerà invece la voglia di rimettersi in gioco.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La Luna nel segno mette in risalto la vostra natura intuitiva e non solo. Le stelle vi indurranno ad alimentare discussioni positive nel lavoro e in famiglia. Le stelle di giugno vedranno Giove che tornerà attivo anche se durante la prossima settimana potrebbe capitarvi di vivere una fase di grande nervosismo. Cercate di correre ai ripari cercando di placare gli animi, suggerisce Paolo Fox. Le stelle del periodo indurranno i cuori solitari a darsi da fare e a rimettersi in discussione per tornare in gioco.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.